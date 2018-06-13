США, Канада и Мексика проведут чемпионат мира по футболу 2026 года

СЕГОДНЯ 13:50 2018-06-13T14:05:52+03:00

Об этом стало известно по итогам конгресса ФИФА в Москве

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В Москве 13 июня были выбраны организаторы чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир, в котором примут участие 48 сборных, примут три страны - США, Марокко и Мексика. Об этом было объявлено на конгрессе ФИФА, который прошел в столице России.

По результатам голосования именно эта тройная заявка одержала победу, набрав большинство. Согласно официальным данным, североамериканская заявка получила 134 голоса, 65 отдали за Марокко, а еще один голосовавший воздержался. Впервые в истории турнир примут сразу три страны. До этого последний случай "двойного" турнира был в 2002 году - соревнования приняли Япония и Корея.

- У нас есть победитель: ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике, - заявил глава ФИФА Джанни Инфантино, который объявил победителя.

Согласно реформам, недавно проведенным ФИФА, в этом турнире впервые сыграют не 32, а 48 сборных. Отметим, что чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре. А турнир этого года возьмет старт уже завтра, 14 июня.