Станислав Черчесов перед стартом ЧМ-2018: Все кто с усами, завтра на стадион!

СЕГОДНЯ 14:20 2018-06-13T14:38:18+03:00

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с журналистами накануне матча открытия. Эстонцы пытали Черчесова про Антона Миранчука, который как-то играл в этой стране, бразильцы – про Марио Ферандеса, таджики – про Далера Кузяева, грузины – про Джикию, поляки – про Варшаву и самого Черчесова. И на таких пресс-конференциях и становится понятно, что полмира может болеть за сборную России.

- Завтра у вас матч открытия. Как пройдет сегодняшний вечер? Возможно, самый важный вечер в карьере многих игроков? Может будете собираться, чтобы что-то обсудить?

- Игроки сами часто решают, нужно ли им между собой собираться. Вот позавчера, например, они играли в «Что? Где? Когда». Так что я могу рассказать только об официальном распорядке. Обед, отдых, в 18:00 «теория». Вечера мы посмотрели, как в атаке действует Саудовская Аравия, сегодня посмотрим, как в обороне. Бывает у нас монологи, бывают диалоги. Сегодня у нас будет обмен мнениями. Но когда мы принимаем решение, все должны это решение выполнять.

Возможно, к нам Виталий Леонтьевич Мутко вечером на ужин подъедет. А потом у каждого свои ритуалы и приметы: кто бутсы чистит, кто шипы меняет…

- Какое настроение у игроков? Какая атмосфера?

- Рабочее, нормальное. Определенную работу провели в Австрии, постепенно выходим на запланированный уровень. Это показал и матч с Турцией и наши двухсторонние игры.

- Вопрос от польского журналиста. Сегодня в Польше многие вам желают успеха. Особенно болельщики «Легии». Спрашивают когда вас дать в Варшаве?

- Мы провели вместе великолепный год. Если бы не было того года, то не было бы, то возможно не было бы ничего другого. И из Германии, где я работал и из Австрии смс написали. Удачи не желают, желают успеха. Может потому, что удача - женского рода, и она изменчива. А на счет когда приеду… Я работаю там где нахожусь сейчас, и хочу чтобы это продолжилось годы.

- Сборную перед турниром много критикуют. Ожидали ли такого масштаба критики? Такого градуса? На вам мешает или может помочь?

- Работа такая. Я ничего практически не читаю из прессы, мы идем своей дорогой… А то что попали под критику, это естественное бремя в наше время. Но у нас есть все возможности сделать позитив. У меня такое чувство, что полстраны только завтра узнают, что у нас чемпионат мира. Наша задача воодушевить наш народ. Словами никто ничего в этой жизни не сделал. Поэтому надо делами доказывать.

- Семен Слепаков написал песню про сборную. Не слышали?

- Нет, не слышал.

- Иван Угрант объявил акцию «Усы надежды»…

- У меня такое впечатление, что я в другой реальности живу. Вы о чем сейчас? Я не понимаю? Акция? Я не знаю о чем вы говорите, но все с усами – на стадион!

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- Вы смотрели матч Саудовской Аравии против Германии?

- Да мы видели матч. И другие матчи тоже. Техничная команда, которая умеет играть с мячом. Наша задача лишить их этого мяча.

- Артем Дзюба. Яркое выступление. Он говорил от всей команды?

- Артем нашел правильные слова и говорил он от лица всей команды. Нам бы всем хотелось, чтобы вокруг команды было больше позитива. Но от нас тоже зависит, чтобы этого позитива было больше. Мы понимаем, что многое в наших руках и мы хотим это показать на чемпионате мира.

- Видели, Семен Слепаков спел песню про сборную России?.

- Не видел. После турнира посмотрим.

- Это не первый ваш чемпионат мира. Опыт важен в таких турнирах?

- Это очень волнительный момент. На Чм-2014 несмотря на свои 29 лет, я очень переживал, и это сыграло не очень хорошую шутку со мной. Психология – то, от чего многое зависит на таком турнире. Спустя четыре года я могу сказать, что сейчас намного все спокойнее.