2018-06-13T17:22:31+03:00
Политика

Генсек ОБСЕ – пранкерам: Украине не хватает политической воли, чтобы прекратить войну на Донбассе

Вован и Лексус напугали европейского чиновника: Порошенко готовит на себя фейковое покушение, чтобы потом воскреснуть и обвинить во всем Россию
Роман ГОЛОВАНОВ
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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер.Генсек ОБСЕ Томас Гремингер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские шутники вновь посадили в лужу крупного европейского чиновника. На этот раз Вован и Лексус (в миру Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени нового премьера Армении Никола Пашиняна и премьера Украины Владимира Гройсмана облапошили генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. Только розыгрыш для самих пранкеров стал неожиданностью. Ведь не они звонили в ОБСЭ, а представители Гремингера сами дозвонились Вовану и Лексусу.

Пранкеры "Лексус" (Алексей Столяров) и "Вован "(Владимир Кузнецов) в редакции "Комсомольской правды". Фото: Иван МАКЕЕВ

Пранкеры "Лексус" (Алексей Столяров) и "Вован "(Владимир Кузнецов) в редакции "Комсомольской правды".Фото: Иван МАКЕЕВ

- Наш номер телефона уже гуляет по кабинетам европейских чиновников, только они не знают, что мобильный принадлежит пранкерам, - рассказал «КП» Вован. – У нас не было задачи пообщаться с главой ОБСЕ. Но тут нам позвонили с зарубежного телефона представители главы ОБСЕ. Они думали, что звонят в приемную Пашиняня. Нас попросили организовать разговор Гремингера и премьера Армении. Ну мы были удивлены, но от предложения не отказались. Мы поговорили про ситуацию на Донбассе. Глава ОБСЕ сказал, что другого способа, как соблюдение Минских соглашений он не видит. Но ситуация зашла в тупик и не хватает политической воли Украины, чтобы пойти на уступки, которые прописаны Минскими соглашениями. Потом поговорили по поводу фейков с Бабченко. Гремингер сказал, что это ужасно для Украины, и он не понимает, Киев пошел на это.

Но пранкеры закинули главе ОБСЕ новую утку про… инсценировку смерти Петра Порошенко.

- Уже от имени Гройсмана мы его предупредили, что готовится новый фейк о покушении на президента Украины, - поделился с «КП» Вован. – Якобы в ближайшее время его убьют, потом он воскреснет, а во всем обвинят Россию. Гремингер был в ужасе. Он попросил передать Порошенко, чтобы он не занимался такими глупостями. Ведь это подорвет доверие к стране. Также пообщались по поводу журналиста Вышинского. Спросили: он преступники или заложник охоты на свободную прессу? На это глава ОБСЕ сказал, что если Украина хочет быть демократической страной, то ей лучше отпустить журналиста. И это должно удивить весь мир. Он порекомендовал отпустить Вышинского.

КСТАТИ

Пранкер Вован: «Лучше всего пошутили над Порошенко»

Кто-то подшучивает над друзьями для души, для кого-то розыгрыши – работа. И не самая простая. Масштабы проказ впечатляют. Могут лидерам Турции и Украины дозвониться, а могут у генсека НАТО военные тайны выудить.

Закулисными тайнами самых громких розыгрышей с «КП» поделился известный российский пранкер Вован (подробности)

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