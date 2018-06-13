Церемония открытия ЧМ-2018 будет очень короткой

СЕГОДНЯ 17:50 2018-06-13T17:56:40+03:00

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Церемония открытия чемпионата мира-2018 по футболу, которая состоится 14 июня перед стартовым матчем турнира Россия – Саудовская Аравия, будет крайне непродолжительной. Как удалось узнать корреспонденту «КП» само действо займет всего 12-15 минут и состоится посредственно перед началом игры, то есть примерно в 17:30 по московскому времени. Сам матч начнется в 18:00, и до его начала надо будет еще успеть разобрать декорации.

Впервые за долгое время церемония открытия чемпионата мира будет такой короткой. Обычно они не такие масштабные, как, например, открытия Олимпийских игр. Но все равно в ЮАР в 2010 году или в Бразилии-2014 были вполне себе масштабные и красочные шоу с участием звезд.

Организаторы ЧМ-2018 не сообщают, почему решили ограничиться такой скромной церемонией открытия в «Лужниках». Возможно, дело в том, что поле стадиона нужно футболистам – за 45 мнут до игры команды разминаются на поле перед матчем, и это прописано в регламенте. А делать церемонию еще раньше тоже не выход. Год назад на Кубке Конфедераций в Санкт-Петербурге попробовали устроить шоу задолго до начала матча открытия и никто не пришел – пустые трибуны смотрелись дико.

Итак, что известно о церемонии открытия ЧМ-2018:

- На ней будет петь Робби Уильямс. И это уже скандал. У него есть песня «Party Like A Russian» (развлекайся как русский), а там слова «Нужно быть человеком с определенной репутацией, чтобы облегчить карманы целой нации». Так вот, эту песню Робби Уильямса попросили в «Лужниках» не исполнять. Сам он кстати обратился к болельщикам сборной России с программным заявлением: «Молитесь о чуде. Молитесь о чуде, как это делают английские болельщики».

- На церемонии открытия ЧМ-2018 будет петь и Аида Гарифуллина – солистка Венской оперы.

- В церемонии будет задействован известный бразильский футболист Роналдо.

- Официальную песню ЧМ-2018 исполнят Уилл Смит и Ники Джем, а также албанская исполнительница Эра Истефи.

- Режиссером шоу стал Феликс Михайлов. Это он ставил церемонии жеребьевок турнира и открытие-закрытие Кубка конфедераций-2017. На этот раз ему помогла Илья Авербух.