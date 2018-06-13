Отец Порошенко оказался ряженным казачком

СЕГОДНЯ 18:05 2018-06-13T18:15:20+03:00

Он украсил себя наградой, которая похожа на Звезду Героя СССР

Изменить размер текста: A A

Не зря ведь говорят, что яблоко от яблони не далеко падает. В этом убедились украинские блогеры, когда заметили на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook его совместное с отцом фото. Их внимание приковали многочисленные награды, красовавшиеся на груди 82-летнего Алексея Порошенко. Среди них были Звезда Героя Украины и Звезда Героя Советского Союза.

Сначала блогеры усомнились в подлинности снимков, решив, что карточка подправлена в фотошопе. Но на других фото Алексей Порошенко также был обнаружен с двумя золотыми звездами.

- Хорошо, Героя Украины он получил в 2009 году, как бывший инженер механизации трудоемких процессов в сельском хозяйстве, которому удалось таки вырастить нашего чудо-президента. А вот за что Героя Советского Союза ему выдали? Нет такого в официальных списках награжденных, - обсуждают снимок любители исторической правды.

Грудь отца президента Украины увешена медалями и орденами.

- Среди Героев Советского Союза нет человека с фамилией Порошенко, - подтвердил "Комсомолке" старший научный сотрудник Музея Героев (подразделение Музея-панорамы "Бородинская битва") Кирилл Ривчак.

- А вдруг его закрытым указом наградили?

- Если только он разведчиком был. Но те, кто в годы Великой Отечественной войны были отмечены этой наградой, и даже те, что недавними указами, уже есть в списках… Например, в России ношение награды внешне похожей на Звезду Героя не законно. Ведь владелец этого знака отличия имеет целый ряд льгот. А их незаконное использование влечет за собой уголовное преследование.

Но, не смотря на это, бывали случаи, когда различные организации делали награды похожие на Звезду Героя.

Мы воспользовались этой подсказкой. И к своему удивлению обнаружили, что почти точной копией Звезды Героя Советского Союза на Украине уже несколько лет награждают друг-друга те, кто называет себя "запорожскими казаками". В общем, типичная для Украины махновщина.

- Да, это новый знак Героя Украинского казачества, - пишет в своем блоге коллекционер и фалерист Андрей Бочек. - Такие значки можно увидеть в их фотоотчетах.

Звезда "Героя украинского казачества".

Действительно в сети оказалось довольно много снимков, на которых значок похожий на Звезду Героя Советского Союза украшает китель Верховного атамана "Казачества Запорожского" Дмитрия Сагайдака. Есть снимки где атаман столуется и с Алексеем Порошенко. Снимок подписан так: "Маршал Сагайдак предоставил слово Почетному казаку генерал-командору Алексею Порошенко, который дал исторический очерк своей рабочей деятельности на ниве сельскохозяйственной отрасли".

Атаман Дмитрий Сагайдак.

Отец президента Украины генерал-командор? Из "Звездных войн" что-ли? Да еще на ниве сельскохозяйственной отрасли... Таких вот любителей украшать себя липовыми орденами в народе называют просто - "ряжеными".

КСТАТИ

Отца президента Украины Петра Порошенко на нары ... привела водка

Алексей Порошенко работал директором завода в Бендерах и получил пять лет за хищение в собо крупных размерах (подробности)