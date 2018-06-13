Древние инки делали трепанацию черепа успешнее, чем хирурги времен Первой мировой войны

СЕГОДНЯ 19:15 2018-06-13T19:25:42+03:00

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Команда медиков и антропологов из США поставила под сомнение широко распространенное представление о технологическом превосходстве европейской цивилизации над культурами коренных индейцев Америки. Исследователи пришли к выводу, что уровень хирургической помощи среди инков был значительно выше, чем в Европе начала ХХ века.

Сверлим «Третий глаз»

Ученые под руководством Дэвида Кушнера профессора факультета медицины и реабилитации Университета Майами изучили черепа со следами трепанации черепа, найденные в Перу. Отверстия в черепной коробке сверлили для лечения разных недугов: это могли быть черепно-мозговые травмы, эпилепсия или головные боли, связанные с повышенным внутричерепным давлением. Иногда такие процедуры проводили в ритуальных целях, например для «изгнания демонов». Выяснилось, что трепанация черепа была довольно распространенной операцией среди перуанских индейцев. В общей сложности на территории современной Перу найдено 800 черепов с отверстиями, сделанными древними хирургами. Это больше, чем число таких черепов, найденных в общей сложности во всех других регионах мира. Далеко позади остался даже Тибет, где местным монахам высверливали «третий глаз» в ритуальных целях, чтобы они обрели дар ясновидения.

Индейцы Перу практиковали трепанацию черепа на протяжении 2000 лет. Первые находки датируются примерно 400 годом до новой эры, а последние относятся к XV веку - через несколько десятилетий империя инков падет под ударами конкистадоров во главе с Франсиско Писарро и оперировать будет уже некому. Кушнер и его коллеги изучили в общей сложности 640 черепов, которые разыскали в музея и частных коллекциях. Они разделили свои находки на 3 периода: от 400 до 200 года до н. э. (59 черепов); с 1000 до 1400 года новой эры (421 череп); и от начала 1400 до средины 1500 годов (160 черепов).

Казалось, причем тут «Собачье сердце»?

Была трепанация успешной или нет определить достаточно легко. Если на костях имеются следы заживления, то можно сделать вывод, что пациент выжил. Процент успешных трепанаций в первой группе равнялся 40%. Во второй когорте выживало уже больше половины пациентов - 53%. А в XIV - XV веках шансы на исцеление древним медикам удалось повысить до уровня 75-83 процента. Изучая находки исследователи установили, что хирургические технологии инков со временем становились все более совершенными и щадящими. Высверливая отверстия, перуанцы научились не повреждать твердую мозговую оболочку - тонкую мембрану, защищающую наше серое вещество. Сами отверстия делались миниатюрнеe и аккуратнее, а затем произошла настоящая революция: хирурги инков перешли от сверления одного большого отверстия к технологии круговых канавок. В общих чертах этот метод описан в повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», когда профессор Преображенский делал трепанацию Шарику. «Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки на расстоянии сантиметра одна от другой так, что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли»...

Знали анатомию на уровне современных врачей?

- Поразительно, но выживаемость пациентов древних перуанских хирургов в два раза лучше, чем в у хирургов времен Гражданской войны в США (1861—1865)! - удивляется профессор Кушнер. - У инков смертность составляла 17-25 процентов, в то время, как у хорошо образованных и прекрасно оснащенных американских хирургов погибало от 46 до 56 процентов раненых после черепно-мозговых операций. Причиной высокой летальности являлось отсутствие знаний об асептике и антисептике, зачастую хирурги исследовали рану собственным пальцем и заносили инфекцию. Выходит, что древние перуанцы были лучше осведомлены в этих вопросах, они понимали, как предотвратить заражение и справится с его последствиями. Мы не знаем, что они использовали в качестве анестезии. Но большое количество трепанаций наводит на мысль, что они открыли ее задолго до нас. Возможно, они использовали обезболивающее на основе листьев коки. Мы так же находим свидетельства того, что инки прекрасно понимали анатомию головы и искусно обходили области мозга, которые были опасны обильным кровотечением.

Кушнер и его коллеги приходят к выводу, что хирурги инков по уровню мастерства опережали европейцев на несколько столетий! Для сравнения, выдержки из медицинской статистики. Так, крестный отец военно-полевой хирургии великий Николай Пирогов за время Крымской войны (1853—1856 годы) сделал 20 трепанаций, только 6 из них оказались удачными (летальность составила 65 процентов). В годы Первой мировой войны, несмотря на использование антисептики, выживаемость солдат с огнестрельными ранениями головы так же была невысока. В британской армии поначалу эта смертность составляла 54%. И только после внедрения рентгенографии для обнаружения и удаления металлических и костных осколков летальность снизилась до 28%.

Как инки добивались лучших результатов, не имея рентгеновских аппаратов и прочих современных технических чудес? Ответ на этот вопрос до сих пор остается загадкой. Однако, совершенно ясно, что цивилизации коренных индейцев Америки обладали целым рядом передовых для своего времени ноу-хау. И даже сложно представить, что потеряло человечество, когда они были по-сути стерты с лица земли.