«Новые» носы, губы, грудь и философия: Звезды «Дом-2», изменившиеся до неузнаваемости
15 лет в эфире, больше двух тысяч участников, фантастическая аудитория из тех, кто желает постоянно подглядывать за личной жизнью совсем не знакомых им людей. «Дом-2» уникален своей нескончаемостью. И способностью делать из участников людей сильно узнаваемых. Слово «звезда» можно применить к единицам, к примеру к Бузовой, Бородиной, Водонаевой и Боне. Остальные же звезды только с приставкой «Дом-2». Мы решили вспомнить экс-участников, изменившихся до неузнаваемости.
Елена Бушина
То, какими многие участники были во времена прихода на шоу, с «любовью» напоминает такой же выпускник «Дом-2» Рустам Солнцев. 41-летний мужчина мало в чем изменился, поэтому он не входит в нашу подборку. Зато в его соцсети много архивных видео, где тогдашние участники, а сегодняшние знаменитости из «Дом-2» были совсем другими.
Вот кусочек архивных записей с реалити-шоу, где видно Елену Бушину, одну из довольно ярких участниц.
Она пришла на это шоу в 2007-м и пробыла чуть больше двух лет. Успела сдружиться с «прорабом» Бородиной.
Так Елена выглядела после того, как ушла с проекта, но появлялась в качестве бывшей участницы, мнение которой кого-то интересует.
Елена Бушина на проекте "Дом 2".
Сегодня ей 31 года и она - роковая блондинка.
У нее двое детей. Муж Елены — московский бизнесмен Дмитрий Железняк. Они в браке 8 лет и живут душа в душу.
Те, кто забыл о проекте, не следил за судьбами участников, Бушину без подсказки не узнают абсолютно. Пластику она отрицает, что удивительно.
Надежда Ермакова
Надя тоже запомнилась. Потому что она не сильно подходила под стандарты красоты. И проявляла характер. На проекте она просидела больше 4 лет с 2007 по 2011 год. Найти фото «до» в ее Инстаграме сложновато.
Надя Ермакова.
Но со временем Надя Ермакова решила под пресловутые стандарты свое тело все-таки подстроить. Лицо изменилось незначительно. Хотя ринопластику она делала. Но теперь у нее есть грудь 3,5 размера.
С таким бюстом она и на секси-фотосессии решилась.
И платья на ней сидят иначе. Делала ли губы и удаляла ли комки Биша — неизвестно.
Лицо мало чем отличается от проходного инстаграмного.
Кстати, проекту она остается верна по сей день.
Евгения Феофилактова-Гусева
Симпатичная брюнетка из Кирова приехала покорять Москву в 23 года. «Дом-2» стал ей домом во всех отношениях надолго. Евгения Феофилактова пробыла на передаче больше 4 лет.
Евгения Феофилактова-Гусева.
Она развивалась (если можно так сказать) на программе на глазах у миллионов зрителей. Уже трудно вспомнить, какой Женя была изначально — фоток 9-летней давности она не публикует. Примерно так она выглядит на редких кадрах с сайта «Дом-2» http://dom2.ru/.
Так Евгения выглядит на редких кадрах с сайта «Дом-2».
Ее имени пока нет в Википедии, зато у Жени из «Дом-2» есть очень популярный Инстаграм с 1,5-миллионной аудиторией. И так ведь сложилось, что все выходцы проекта, в принципе, к этому и стремятся. Набрать столько фолловеров, значит обеспечить себе безбедное существование на рекламе в соцсети. Евгения Феофилактова так и сделала. Но ее работа - не только вести микроблог. В профиле у девушки значится: «Model, actress Ген.дир. Boutique GUSEVY». А вот так сегодня выглядит 32-летняя звезда реалити-шоу.
Евгения какое-то время была Гусевой. Теперь уже бывшего мужа Антона Гусева нашла на «Доме-2». Причиной скорой свадьбы стала беременность. Их сыну Даниэлю, родившемуся во время участия в шоу, уже 5 лет. И вот так выглядит молодая мамочка в роскошном белье.
С мужем уже развелась, зато имеет состоятельного возлюбленного. Внешняя разница между тем, что было на проекте, более чем заметна. Впрочем, Феофилактова и не скрывает факт увеличения груди. Губы же, да скулы говорят сами за себя.
Инесса Шевчук
Эта бывшая участница телестройки приехала в Москву с Дальнего Востока, решив, что ее место - в столице страны. И, говорят, от участия в «Дом-2» даже отказывалась, но каким-то образом на кастинге оказалась. Пробыла на шоу два месяца с конца 2014-го по начало 2015-го.
Инесса Шевчук в проекте "Дом 2".
Благодаря этому реалити-шоу о ней заговорили.
Такой Инесса появилась в телепроекте.
Сегодня она — конфетка. Что именно поменяла — сложно сказать. Кажется, совершенно другой человек.
Инесса встречалась с модными сегодня рэперами. А бывает, что зажигает в обществе Шнурова.
Кажется, это фотошоп? Если нет, то экс-участница «Дом-2» добралась до самого Энтони Хопкинса.
24-летняя модель отчасти напоминает натурально красивую Ирину Шейк.
Май Абрикосов
Любители «Дом-2» и те, кто однажды включил на телеке эту программу долгих 15 лет назад, не понимая, во что она превратится, помнят Мая Абрикосова таким.
Май Абрикосов в проекте "Дом 2". ФОТО mayabrikosov.com
Он нравился всем. У него были отношения с очень разными участницами. Начиная от Ольги Солнце (первой победительницы проекта), заканчивая Аленой Водонаевой.
Он мог стать актером — поступил в Воронежскую академию искусств, которую закончил бы, если бы в 2004 году не отправился покорять Москву через «Дом-2». 2,5 года Май пробыл на шоу. Съемки заняли все полезное время, из-за чего Абрикосов так и не получил актерского диплома — отчислили с 5 курса. Вот его лицо, которое ассоциируется с зарей «Дом-2»:
Май пробыл на шоу целых 2,5 года. ФОТО mayabrikosov.com
Сегодня ему 36 лет. Он не делал себе никаких пластик. Вот так выглядит сейчас Роман Тертишный — настоящие имя и жизнь.
После «Дом-2» Май пытался сниматься в сериалах, немного поработал на телевидении, но не смог удержаться в строю популярных персонажей шоу-бизнеса.
Тертишный бросил все, уехал в деревню, живет едва ли не отшельником, стал очень религиозным.
Имеет ли Роман семью — неизвестно. Его изменили не пластические хирурги. Это просто время.
А свое отношение к сегодняшнему шоу-бизнесу он выразил в этом видео.