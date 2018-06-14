«Новые» носы, губы, грудь и философия: Звезды «Дом-2», изменившиеся до неузнаваемости

СЕГОДНЯ 01:12 2018-06-13T20:00:05+03:00

Модель Инесса Шевчук пробыла на шоу "Дом 2" пару месяцев, этого хватило чтобы дать толчок успешной карьере. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как яркие люди, прошедшие через телепроект, выглядят и живут сегодня [фото]

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15 лет в эфире, больше двух тысяч участников, фантастическая аудитория из тех, кто желает постоянно подглядывать за личной жизнью совсем не знакомых им людей. «Дом-2» уникален своей нескончаемостью. И способностью делать из участников людей сильно узнаваемых. Слово «звезда» можно применить к единицам, к примеру к Бузовой, Бородиной, Водонаевой и Боне. Остальные же звезды только с приставкой «Дом-2». Мы решили вспомнить экс-участников, изменившихся до неузнаваемости.

Елена Бушина

То, какими многие участники были во времена прихода на шоу, с «любовью» напоминает такой же выпускник «Дом-2» Рустам Солнцев. 41-летний мужчина мало в чем изменился, поэтому он не входит в нашу подборку. Зато в его соцсети много архивных видео, где тогдашние участники, а сегодняшние знаменитости из «Дом-2» были совсем другими.

Вот кусочек архивных записей с реалити-шоу, где видно Елену Бушину, одну из довольно ярких участниц.

rustamsolncev_ #девушка полна претензий @elenabushina Лен..ты отошла хоть?или всё так же ..#зло берёт? @varvina натаха,ты почему за меня не вступилась?? #челка #тениперламутровые #дорогобогато #тычтосурала

Она пришла на это шоу в 2007-м и пробыла чуть больше двух лет. Успела сдружиться с «прорабом» Бородиной.

Так Елена выглядела после того, как ушла с проекта, но появлялась в качестве бывшей участницы, мнение которой кого-то интересует.

Елена Бушина на проекте "Дом 2".

Сегодня ей 31 года и она - роковая блондинка.

elenabushina Один из самых беспроигрышных образов Стрелки , и красная помада ...

У нее двое детей. Муж Елены — московский бизнесмен Дмитрий Железняк. Они в браке 8 лет и живут душа в душу.

Те, кто забыл о проекте, не следил за судьбами участников, Бушину без подсказки не узнают абсолютно. Пластику она отрицает, что удивительно.

elenabushina Я

Надежда Ермакова

Надя тоже запомнилась. Потому что она не сильно подходила под стандарты красоты. И проявляла характер. На проекте она просидела больше 4 лет с 2007 по 2011 год. Найти фото «до» в ее Инстаграме сложновато.

Надя Ермакова.

Но со временем Надя Ермакова решила под пресловутые стандарты свое тело все-таки подстроить. Лицо изменилось незначительно. Хотя ринопластику она делала. Но теперь у нее есть грудь 3,5 размера.

ermakovan Говорят, у меня глаза красивые))) спасибо @sergei_v_morozov )))

С таким бюстом она и на секси-фотосессии решилась.

ermakovan Не подрезайте себе крылья сомнениями!

И платья на ней сидят иначе. Делала ли губы и удаляла ли комки Биша — неизвестно.

Лицо мало чем отличается от проходного инстаграмного.

ermakovan Все остается внутри. Оно не забывается, как говорят многие, не выветривается, не исчезает.

Кстати, проекту она остается верна по сей день.

ermakovan Все дело в деталях, за этими кедами я гонялась долго)))

Евгения Феофилактова-Гусева

Симпатичная брюнетка из Кирова приехала покорять Москву в 23 года. «Дом-2» стал ей домом во всех отношениях надолго. Евгения Феофилактова пробыла на передаче больше 4 лет.

Евгения Феофилактова-Гусева.

Она развивалась (если можно так сказать) на программе на глазах у миллионов зрителей. Уже трудно вспомнить, какой Женя была изначально — фоток 9-летней давности она не публикует. Примерно так она выглядит на редких кадрах с сайта «Дом-2» http://dom2.ru/.

Так Евгения выглядит на редких кадрах с сайта «Дом-2».

Ее имени пока нет в Википедии, зато у Жени из «Дом-2» есть очень популярный Инстаграм с 1,5-миллионной аудиторией. И так ведь сложилось, что все выходцы проекта, в принципе, к этому и стремятся. Набрать столько фолловеров, значит обеспечить себе безбедное существование на рекламе в соцсети. Евгения Феофилактова так и сделала. Но ее работа - не только вести микроблог. В профиле у девушки значится: «Model, actress Ген.дир. Boutique GUSEVY». А вот так сегодня выглядит 32-летняя звезда реалити-шоу.

Евгения какое-то время была Гусевой. Теперь уже бывшего мужа Антона Гусева нашла на «Доме-2». Причиной скорой свадьбы стала беременность. Их сыну Даниэлю, родившемуся во время участия в шоу, уже 5 лет. И вот так выглядит молодая мамочка в роскошном белье.

evgeniyafeofilaktova Я редко к кому-то прислушиваюсь, даже к тем кого уважаю и люблю. Если будешь делать так, как тебе говорят, то потеряешь себя.

С мужем уже развелась, зато имеет состоятельного возлюбленного. Внешняя разница между тем, что было на проекте, более чем заметна. Впрочем, Феофилактова и не скрывает факт увеличения груди. Губы же, да скулы говорят сами за себя.

Инесса Шевчук

Эта бывшая участница телестройки приехала в Москву с Дальнего Востока, решив, что ее место - в столице страны. И, говорят, от участия в «Дом-2» даже отказывалась, но каким-то образом на кастинге оказалась. Пробыла на шоу два месяца с конца 2014-го по начало 2015-го.

Инесса Шевчук в проекте "Дом 2".

Благодаря этому реалити-шоу о ней заговорили.

Такой Инесса появилась в телепроекте.

Сегодня она — конфетка. Что именно поменяла — сложно сказать. Кажется, совершенно другой человек.

i.s.nesquik Спасибо любимой команде @prive7_express Мейк :Алина Укладка :Павел

Инесса встречалась с модными сегодня рэперами. А бывает, что зажигает в обществе Шнурова.

i.s.nesquik Спасибо всем @shnurovs @yanapozitive @dumauda @st_stoizsta

Кажется, это фотошоп? Если нет, то экс-участница «Дом-2» добралась до самого Энтони Хопкинса.

i.s.nesquik Прекрасный ужин не зря сегодня завела тему о кино ведьма кто какие фильмы смотрел с @anthonyhopkins ?

24-летняя модель отчасти напоминает натурально красивую Ирину Шейк.

i.s.nesquik FLASHING LIGHTS video by @inhoko P.S: Вы были когда -нибудь в пустыне ?

Май Абрикосов

Любители «Дом-2» и те, кто однажды включил на телеке эту программу долгих 15 лет назад, не понимая, во что она превратится, помнят Мая Абрикосова таким.

Май Абрикосов в проекте "Дом 2". ФОТО mayabrikosov.com

Он нравился всем. У него были отношения с очень разными участницами. Начиная от Ольги Солнце (первой победительницы проекта), заканчивая Аленой Водонаевой.

Он мог стать актером — поступил в Воронежскую академию искусств, которую закончил бы, если бы в 2004 году не отправился покорять Москву через «Дом-2». 2,5 года Май пробыл на шоу. Съемки заняли все полезное время, из-за чего Абрикосов так и не получил актерского диплома — отчислили с 5 курса. Вот его лицо, которое ассоциируется с зарей «Дом-2»:

Май пробыл на шоу целых 2,5 года. ФОТО mayabrikosov.com

Сегодня ему 36 лет. Он не делал себе никаких пластик. Вот так выглядит сейчас Роман Тертишный — настоящие имя и жизнь.

tertishnyi_official И вспыхнет пламя! #ялюблюсвоюработу #фотография #фото #мир #настроение #жизньпрекрасна #позитив #улыбка #радость #успех #Небо #день #люди #новости #инстаграманет #инстаграм #инста #инстатаг #инстаграмнедели #такиедела

После «Дом-2» Май пытался сниматься в сериалах, немного поработал на телевидении, но не смог удержаться в строю популярных персонажей шоу-бизнеса.

Тертишный бросил все, уехал в деревню, живет едва ли не отшельником, стал очень религиозным.

Имеет ли Роман семью — неизвестно. Его изменили не пластические хирурги. Это просто время.

А свое отношение к сегодняшнему шоу-бизнесу он выразил в этом видео.