Съедят ли мигранты наши пенсии и почему Россия не помогает с гражданством «людям нашей крови»

СЕГОДНЯ 21:39 2018-06-13T21:40:10+03:00

Почему наши чиновники не дают паспорта РФ миллионам беженцев с Украины и надо ли бояться «большого переселения» в Россию — об этом мы поговорили с первым зампредом Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Константином Затулиным

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ЧИНОВНИКИ-ТО У НАС ХОРОШИЕ, А ЗАКОНЫ — ПЛОХИЕ

- Путин на «Прямой линии» сказал о русских, о соотечественниках с Донбасса и Украины: «Они нам не чужие». Теперь что-то изменится в их положении?

- Мне бы очень хотелось на это надеяться. Потому что мы уже много лет бьемся, чтобы заработал «Закон о госполитике в отношении соотечественников за рубежом».

- Что он дает?

- Он обещает всем соотечественникам, вне зависимости от того, живут они уже в России или за рубежом, упрощенную процедуру получения гражданства РФ.

- Судя по реакции людей, работает он плохо...

- Вообще проблема обострилась после 2014 года. Граждане Украины вынуждены были фактически бежать от войны и репрессий в Россию. Есть разная статистика, но это, как минимум, 2,5 миллиона человек. Этим людям нужна натурализация, они хотят жить и работать в России.

- Законов нужных не хватает?

- С 2016 года внесено уже несколько законов о предоставлении гражданства соотечественникам, и, конкретно - людям с Украины. Я и был в большинстве случаев автором этих законов.

С начала войны на Донбассе 2,5 миллиона человек переехали в Россию из зоны боевых действий.Фото: Николай ХИЖНЯК

- Почему их не приняли?

- Их даже не рассмотрели в Госдуме! И отказывают не только нам. Отказывают, например, Министерству внутренних дел. И они становятся крайними, когда решают судьбы людей, обращающихся за видом на жительство, за гражданством России.

- А у наших «силовиков» есть желание что-то изменить?

- В МВД прекрасно понимают, что существующие законы ущербны.

- Но почему даже им отказывают их поменять? По какой-такой причине?

- По той причине, что у нас нет общей концепции миграционной политики. Она у нас есть, конечно, но требуется ее обновление. Под этим предлогом уже три года предложения, в том числе от МВД, откладываются и кладутся под сукно.

ФОРМАЛЬНО — ПРАВИЛЬНО, А ПО СУТИ - ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

- А что, например, МВД не устраивает?

- В МВД обеспокоены технической стороной дела. Ну, например, люди приехали в Россию в 2014 году вместе с детьми. За это время дети выросли. Теперь, когда эти люди обращаются за гражданством, их дети, ставшие уже совершеннолетними, должны ехать на Украину, получать там украинский паспорт. Потом возвращаться в Россию, отказываться от украинского гражданства и претендовать на российское. Только в таком порядке. Но это формально правильно, по существу – издевательство.

То же самое касается украинских беженцев, которые, находясь в России, должны, согласно нашим правилам, в 45 лет вклеить новую фотографию в свой украинский паспорт.

- А если они уже отказались от украинского гражданства, как сейчас разрешено - «в уведомительном порядке», отправив письмо в украинское консульство?

- Им говорят: но у вас же паспорт украинский просрочен! Вам надо ехать на Украину, вклеивать фотографию, потом возвращаться в Россию для того, чтобы отказываться от этого украинского гражданства, претендовать на российское гражданство. Это все — натуральный бюрократический кошмар.

НОСИТЕЛИ ЯЗЫКА И МЕСИТЕЛИ БЕТОНА — НЕ ОДНО И ТО ЖЕ

- Выходцы с Украины у нас по прежнему не считаются «носителями русского языка»?

- По предложению президента, еще в Послании 2012 года он об этом говорил, у нас появилась такая норма, как присвоение статуса «носителя русского языка». И, по сути, у нас сейчас как бы действуют две программы. Первая – это госпрограмма добровольного переселения соотечественников в Россию. Она учреждена еще в 2007-м. И вторую в 2012 году предложил президент – программа для «носителей русского языка». В 2014-м это внесли в закон о гражданстве.

- Программы работают?

- Госпрограмма переселения за это время превратилась в обычный поиск трудовых ресурсов. Она абсолютно лишена заявленной сути. То есть - репатриации, «возвращения на Родину». Я вообще считаю, что этот термин нужно узаконить. А программа переселения сегодня свалена на регионы, они рассматривают ее как очередное задание сверху, которое обременяет бюджеты. По этой программе нужно выплачивать приезжим подъемные, трудоустраивать.

И регионы идут по самому простому пути. Среди всех заявителей выявляют тех, кто им остро нужен. Например, врачей. Их они готовы пустить по этой программе. А всем остальным отказывают.

Но это извращение смысла! Это же не программа поиска трудовых ресурсов!

Беженцы из Украины, согласно нашим правилам, в 45 лет обязаны вклеить новую фотографию в свой украинский паспорт.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Были опасения, что по этой программе к нам приедет уже вся Средняя Азия, там никого не останется...

- От этой миграции мы никуда не денемся. Мы сталкиваемся каждый день на улицах с жителями Средней Азии, которые метут, строят, укладывают дороги. И жители Средней Азии – это в прошлом наши сограждане. Но они - никак не наши соотечественники!

А вот те, кто обращается по госпрограмме переселения - это соотечественники. И им сегодня отказывают, потому что эта программа не может переварить всю массу прибывших с Украины. Она капиталоемкая, требует денег. И уже не отвечает своему названию. Поэтому президент и предложил использовать статус «носителя русского языка». Как второй вариант натурализоваться в России.

ЛИШЬ 1 ИЗ 10 БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТ РФ

- А кто такие соотечественники?

- Те, кто хотят жить, работать в России, готовы отказаться от своего прежнего гражданства, происходят сами с территории Советского Союза или Российской империи. Или являются потомками по прямой восходящей линии тех, кто жил на этой территории. В этом случае, сдавая экзамен на знание русского языка, они получают право на жительство и затем могут претендовать на гражданство в упрощенном порядке.

- Сформулировано разумно, четко.

- Что сделали депутаты прежнего созыва? Они все перенесли из речи президента, только «улучшили» его предложения. Записали, что «носителю русского языка» надо предоставить справку о выходе из гражданства иностранного государства. Но не свою личную справку, а справку от этого государства! И второе – да, «выходцы из Советского Союза и Российской империи», но в границах современной России! И это моментально заблокировало весь процесс, превратив его в фарс.

- Какие результаты у программы?

- За все время действия этой поправки, с 2014 года, всего 24 человека с Украины получили статус гражданина России на основе того, что они «носители русского языка». Это при том, что 2,5 миллиона человек переехали в Россию! Остальные пытались по-другому натурализоваться. Да, около 250 тысяч переселенцев с Украины получили гражданство через госпрограмму добровольного переселения, через смешанные браки, доказывая, что у них здесь есть родня, они едут к своим семьям.

То есть, лишь 1 из 10 беженцев с Украины смог преодолеть все наши бюрократические барьеры. Остальные - не осилили. И если в первое время было понимание, что нельзя применять к ним норму, по которой они, приезжая с Украины, могут здесь провести только 3 месяца. А с прошлого года начались депортации. «Нет, мы это все хорошо понимаем, - говорят люди в управлениях по миграции. - Но мы чиновники, выполняем закон!» А закон требует именно этого.

В МИГРАЦИОННЫ ЦЕНТРАХ — БОРЬБА С ЗАПЯТЫМИ

- Путин сказал, что от Колокольцева ждет каких-то предложений по миграции. Каких?

- Они связаны с паспортами, с отменой экзаменов на знание русского языка для тех, кто переселяется с Украины и Белоруссии. Потому что всем понятно - они знают русский язык.

- Вдова легендарного комбата ДНР Моторолы, Лена Павлова, коренная дончанка, рассказывала мне, что при получении российского гражданства сдавала экзамен по языку человеку из Средней Азии, который сам его знал не твердо...

- У МВД грандиозная проблема. Для того, чтобы получить статус «носителя русского языка», надо, чтобы работали экзаменационные комиссии на знание русского языка. А они работают раз в квартал в регионах! И там очереди многолетние! В Подмосковье действует миграционный центр Сахарово. Вокруг него целое море злоупотреблений. Люди продают очередь. По-другому не пробиться. Вокруг шныряют сомнительные субъекты и фирмы, которые говорят: «Дайте деньги, мы все сделаем сами». Неужели этого не видно?

Даже когда есть поручение персональное по людям, их все равно десять раз заставляют приезжать для сдачи документов. Человек приезжает, ему говорят: «а, вот здесь не там стоит запятая». Он уезжает, поправляет документ, привозит. Говорят: «хорошо, этот документ нормальный. А вот этот – здесь тоже точка не стоит». Очевидно, это повод к тому, чтобы человек понял: «может, проще «дать на лапу»?

ПОЛЬША ГОТОВИТ ВЗЯТИЕ ЛЬВОВА

- Я наблюдаю за тем, как реагируют в других странах на беженцев с Украины. Польша раскрыла шлюзы. Она принимает украинских граждан. Уже 2 миллиона их там. А многие из них ведь могли бы быть здесь.

- Польша таким образом решает демографическую проблему?

- И демографическую, и экономическую, и политическую. Польша не снимает своих притязаний к Западной Украине, называет ее Малопольшей. Это наименование уже узаконено нынешним парламентом Польши. И Варшава готовит людей, которые в дальнейшем будут с полным основанием говорить, что они, выходцы с Украины, ждут, когда наконец воссоединятся со своим Львовом в границах матери-Польши.

- А мы? Президент же сказал: там «родные нам люди»...

- А мы, похоже, не до конца понимаем, что в остальной части Украины, за пределами ДНР и ЛНР, происходит ускоренная ассимиляция русского населения, перевоспитание его в духе бандеровщины. И мы должны открыть сегодня шлюзы для того, чтобы спасти людей от этой ассимиляции.

Вместо этого у нас такой сугубо купеческий подход: вы врач – проходите, вы моряк – вы нам не нужны, в нашем регионе моря нет.

ИЗ-ЗА АЛЯСКИ СТРАДАЕТ ДОНБАСС

- А какие аргументы у чиновников, которые блокируют законы, упростившие бы получение гражданства России русскими с бывших окраин СССР? Они против «родных людей»?

- На словах все - «за». Но точка зрения у них очень экзотическая. Вот, например, мы предложили для признания соотечественниками выходцев с территории бывшего СССР и Российской Империи снять норму «в современных границах России». Иначе получается, что и Луганск, и Донецк – это за пределами современных границ. Даже Даль — автор русского Словаря не имел бы права считаться «носителем русского языка». Он родился в Луганске. Мне пишут в ответ: вы что же хотите, чтобы к нам сейчас стояла очередь тех, кто живет в Польше, она ведь тоже входила в Российскую империю? Чтобы к нам понаехали американцы? Ведь Аляска входила в Российскую империю. Это опять издевательство. В этом можно тонуть до бесконечности.

- Ни Польша, ни Аляска что-то не стоят в очереди к нам...

- В том-то и дело! Другие мне говорят - вы хотите переселить в Россию всю Среднюю Азию. Я отвечаю: пусть правительство регулирует эту общую норму своими специальными решениями. Например, правила «носителей русского языка» не распространяется на Узбекистан или Таджикистан. Нет, говорят, не хотим. Потому что это не политкорректно. А ставить барьер на пути русского населения с Украины, Прибалтики, Казахстана под предлогом того, что мы не хотим к нам пускать кого-то из Средней Азии, политкорректно? Это пожалуйста?

В прошлом году мы сумели убрать требование предоставления справки об отказе от гражданства Украины. Потому что Украина никакие справки не предоставляла. В Узбекистане справку не предоставляют. Ее там в течение 5 лет готовят. А у нас норма - если за три года не успел стать гражданином, все собранные документы сгорают. В Прибалтике справку не предоставляют. Демонстративно! Но справку отменили только для Украины. А чем виноваты остальные? Те, кого советская власть в 50-60-е годы посылала поднимать национальные окраины?

ОНИ НАШ ПИРОГ НЕ ОТНИМУТ, А ПРИБАВЯТ

- Называют еще одну причину - почему не надо возвращать соотечественников. Вот они сейчас понаедут, одни пенсионеры, сразу проедят наши пенсии. И развалится наша пенсионная система.

- Это навет. Расхожий и пошлый. Мы проводили исследования: всего 6% из той массы, кто хочет переселиться в Россию, это пенсионеры. 74% - трудоспособный возраст. 21% - дети. Пенсионеры тяжелы на подъем и не стремятся во что бы то ни стало переселяться. Если к нам приезжает пенсионер, который не выплачивал деньги в наш Пенсионный фонд, то он имеет право только на пенсию по старости. Это всего 5,5 тысяч рублей. Это весь наш ущерб.

Остальные приезжающие будут создавать новый валовый внутренний продукт России. Они будут служить, работать, платить налоги. А далеким от реальности людям, чинушам, кажется: наша экономика – это такой пирог. И каждому из нас принадлежит маленькая долька. А если приедут со стороны, они от этого пирога чего-то отнимут. На самом деле не отнимут, а прибавят!

- Путин не преувеличивал на «Прямой линии», обещая нам демографическую беду к 2030-м годам?

- Да, демографическая яма — уже перед нами. Это еще одна причина открыть шлюзы. Я не могу сказать точно, сколько людей готовы мигрировать в Россию. Но 2,5 миллиона приехали с Украины. И если бы у нас были открыты шлюзы, приехало бы гораздо больше. Вообще потенциал только русских за рубежом - 20 миллионов человек. Часть уже вернулась вместе с Крымом – 2 миллиона. Но оставшиеся - это потенциально люди, которые могут и должны иметь право приехать в Россию. Это полезно для России. Во всем мире сейчас охотятся за людскими ресурсами. Особенно — схожей культуры. Поэтому людей, которым не надо объяснять, что такое русский язык, история России, надо впускать без разговоров, экзаменов и бумажной волокиты. А не отталкивать и мурыжить годами. Речь идет о людях нашей крови.