Правительство предлагает сценарий повышения пенсионного возраста до 65 лет

СЕГОДНЯ 01:25 2018-06-14T01:32:15+03:00

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Пенсионный возраст в России все-таки повысят. Женщинам, возможно, до 63 лет, а мужчинам, не исключено, - до 65 лет. Такие цифры есть в проектах, отправленных на утверждение в правительство, сообщил «КП» анонимный источник в Кабмине. То же самое подтвердил один из экспертов, причастный к разработке новой пенсионной реформы.

Изменения должны обсуждать сегодня на заседании правительства. «Комсомолка» вместе с экспертами анализирует то, что предлагают чиновники.

ЖДАТЬ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ

Окончательное решение уже точно примут этим летом, максимум осенью. Все зависит от того, какую позицию займут депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Они должны одобрить законопроект, который внесет в Госдуму правительство. Само повышение планируют начать с 2019 года. Откладывать больше не будут.

- Решение надо было принимать лет 12 - 14 назад, когда у нас были сверхдоходы от нефти, когда росла экономика и росли зарплаты населения. Тогда последствия реформы были бы не такими тяжелыми, - заявил в эфире Радио «КП» (97,2 FM) Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений.

В словах эксперта есть большая доля здравого смысла. Проводить подобные реформы в кризис - убийственная практика. Особенно когда реальные зарплаты населения падают, а безработица (особенно среди людей предпенсионного возраста) растет.

К примеру, из опрошенных слушателей Радио «КП», более 90% заявили, что в последние несколько лет зарплату им не повышали. Парадоксально, но министр экономического развития Максим Орешкин уверен в обратном. По его данным, только за прошлый год реальные доходы россиян выросли аж на 10%. Как говорится, без комментариев.

ПОВЫШАТЬ СТАНУТ ПОСТЕПЕННО, НО БЫСТРО

В последние годы эксперты и чиновники втихаря обсуждали несколько вариантов повышения. И мягкие, и жесткие. Но власть имущие остановились в итоге на самом болезненном. Женщинам пенсионный возраст хотят повысить с 55 до 63 лет, а мужчинам - с 60 до 65 лет. Естественно, рост не будет одномоментным. Пенсионный возраст будут увеличивать постепенно, но тоже довольно быстро - в среднем на полгода каждый год.

- Пенсионный возраст нужно повышать только тем, кому еще далеко до пенсии, - не согласен Александр Сафонов. - Сначала нужно всех предупредить. Потом подождать несколько лет и начать плавное повышение.

Это доказывает мировой опыт подобных реформ. В европейских странах пенсионный возраст повышают на два-три месяца каждый год и всегда за несколько лет предупреждают население об этом.

РОСТ ПЕНСИЙ В ОБМЕН НА ДОЛГОЛЕТИЕ

Обоснование у правительства простое. Мол, мы погружаемся в демографическую яму. В ближайшие 10 - 15 лет рождаемость в России будет меньше смертности. Это связано с тем, что заводить детей в этот период станет малочисленное поколение, родившееся в 90-х. При этом на пенсию будут уходить «беби-бумеры» 60-х. В итоге число работоспособных граждан станет сокращаться, а число получающих пенсии - расти. В таких условиях, даже чтобы сохранить нынешние и без того невысокие пенсии, государству придется увеличивать расходы бюджета. Денег на это в казне нет.

- Пенсионный возраст вырастет, но взамен опережающими темпами будут расти сами пенсии. К 2050 году они увеличатся почти вдвое в реальном выражении (то есть за вычетом инфляции), - пообещал «КП» источник в правительстве.

Грубо говоря, это то же самое, как если бы сейчас средняя пенсия была не 14 тысяч рублей, а 25 тысяч.

- Основной плюс повышения пенсионного возраста состоит в увеличении пенсии, - согласна Оксана Синявская, замдиректора Независимого института социальной политики НИУ Высшей школы экономики. - Государство сможет направить на это сэкономленные благодаря повышению бюджетные деньги. Думаю, что эти обещания будут выполнены.

Демографическая яма - в кошмарах чиновников

МОЖЕТ, ПОДСЛАСТЯТ ПИЛЮЛЮ?

Эксперты считают, что торопиться с принятием сложного решения чиновникам не стоит. Хотя бы потому, что одновременно с этим нужно создать комплекс мер по поддержке тех, кто потеряет доход в преклонном возрасте. Сейчас людям даже в возрасте 45+ очень сложно найти новое место работы, особенно в регионах. Это побочное последствие нужно заранее предусмотреть. И предотвратить.

- Государство должно создать систему мер, которые будут сглаживать эти проблемы. Например, разработать программы поддержки безработных в старших возрастах. Помогать им, переобучать, - считает Оксана Синявская.

Тем не менее ждать чуда не стоит. Так или иначе, но пенсионный возраст россиянам повысят. В этом вопросе правительство точно вышло на финишную прямую.