Будет ли соблюдаться сухой закон в поездах во время ЧМ и вырастут ли летом цены на билеты

СЕГОДНЯ 01:31 2018-06-14T02:12:42+03:00

Даже те поезда, которые будут задействованы для бесплатной перевозки болельщиков, в период между прибытием и отправлением будут использоваться в регулярных рейсах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Будет ли соблюдаться сухой закон в поездах для футбольных фанатов, вырастут ли этим летом цены на железнодорожные билеты, и когда же, наконец, во всех вагонах появятся современные туалеты и работающие кондиционеры, - рассказал в эфире «Радио КП» Петр Иванов, генеральный директор Федеральной пассажирской компании, на ее долю приходится более 90% пассажирского потока в поездах дольнего следования.

КОМФОРТ - ФАНАТАМ

- Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Он пройдет в 11 городах страны. Фанаты будут разрываться между играми, мчаться с матча на матч, и главная нагрузка ляжет на железные дороги. Справитесь? Сколько всего болельщиков собираетесь перевезти?

- Планируем перевезти между городами-участниками 2,6 млн. болельщиков. В том числе будет более 444 тыс. бесплатных мест по заказу Транспортной дирекции чемпионата. Это первый случай в истории таких турниров, когда государство, в данном случае, Россия, взяло на себя обязательство по бесплатной перевозке болельщиков. Работа на особом контроле у гендиректора РЖД Олега Белозерова. Вместе с Транспортной дирекцией мы разработали 31 маршрут дальнего следования, всего будет совершено 728 рейсов. Все вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, системой вай-фай - она обеспечит доступ к внутрипоездному порталу, а на участках, где это возможно, к интернету.

- Эти поезда исключительно для болельщиков? Обычных пассажиров в них не будет?

- Да, мы сейчас говорим о поездах, бесплатные места в которых можно забронировать, имея паспорт болельщика (FAN ID) и билет на матч. Но между городами-участниками будут курсировать еще и регулярные поезда. Болельщики смогут купить билеты на них если, например, не успеют приобрести право на проезд по паспорту болельщика. Или расписание не подойдет — разные могут быть причины. Так что совсем избежать смешивания фанатов и обычной публики не получится.

- А еще остались бесплатные места?

- Практически нет. Самые популярные направления - это Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Нижний Новгород, Казань. Мы составляли расписание таким образом, чтобы поезда прибывали не позже чем за три часа до начала матча и отправлялись не ранее чем через три часа после окончания. Чтобы болельщики могли вовремя добраться до стадиона, пройти все процедуры, связанные с безопасностью, спокойно выйти со стадиона и успеть на вокзал.

ВАЖНО

- Давайте напомним читателям, как можно реализовать свое право на бесплатный проезд...

- Если вы оформили паспорт болельщика и приобрели билет на матч, необходимо зайти на сайт Транспортной дирекции td2018.ru или официальный сайт FIFA welcome2018.com, заполнить персональные данные и оформить бронь. На сайтах есть подробная инструкция. В городах-участниках мы организовали более 40 окон, в которых болельщики могут переоформить бесплатный билет. Для тех, кому все же не удастся воспользоваться правом на бесплатную поездку, мы открыли дополнительные кассы, где можно будет купитьбилеты на регулярные поезда.

«БОЛЕЛЬЩИКИ — ЛЮДИ КУЛЬТУРНЫЕ»

- Футбольные фанаты — пассажиры специфические. Что за проводники будут на этих поездах, откомандированные спецназовцы?

- Вовсе нет. Я вам так скажу: болельщики — культурные люди, они не сильно отличаются от обычных пассажиров. Кто-то более эмоционален, кто-то менее. Они ездят по стране во время чемпионата России, кроме того, у нас в прошлом году проводился Кубок конфедераций - так что есть опыт общения и с нашими, и с иностранными болельщиками.

Конечно, мы готовили персонал и к этому чемпионату. Главное внимание уделялось изучению языков, национальных культур, психологии, опять же с учетом национальных особенностей. Мы выбрали лучших сотрудников, им в помощь приглашены 244 профессиональных переводчика. Кстати, из 2353 проводников около тысячи работали на Кубке конфедераций. Курс обучения проходили все начальники поездов, все поездные бригады. Мы настраиваем своих сотрудников на то, что в любой ситуации решение должно быть в пользу пассажира. Не сомневаемся, что все пройдет хорошо.

- Вот идет поезд на матч. Везет болельщиков противоборствующих команд. На стадионе они сидят на разных трибунах. А в поезде как? В разных вагонах?

- В поезде разделить болельщиков не всегда возможно. На бесплатные поезда зарегистрированы граждане 155 стран. Как определить, какую команду они будут поддерживать? Не факт, что они поедут только на матчи своей сборной. Так что решили специального разделения не вводить. В прошлом году на Кубке конфедераций тоже так было, и обстановка была очень позитивная. Болельщики общались, братались, как принято говорить в этой среде, у многих, я уверен, появились хорошие друзья и знакомые с других континентов. Все-таки футбол – это спорт, любовь к которому объединяет миллионы. Однако безопасность обеспечим на высоком уровне. В каждом поезде будут находиться сотрудники полиции и охранных предприятий.

За счет различных маркетинговых ходов средняя стоимость проезда в купе снизилась на 10%, а количество пассажиров, выбравших такие поездки, возросло более чем на 30%. Фото: Пресс-служба ФПК

ПОРА ПО БАРАМ?

- Уже известно, что в фанатских поездах будет продаваться спиртное — но крепостью не выше 16,5 градусов и только в вагонах-ресторанах. А если кто-то принесет с собой?

- Правила никто не отменял. В поездах, вне вагонов-ресторанов, распивать спиртные напитки запрещено.

- А иностранцы об этом знают?

- Проинформируем. Далеко не все пассажиры употребляют. Поэтому не нужно мешать тем, кто предпочитает чай или минеральную воду. Найдутся и другие занятия. В поездах будет работать развлекательный портал «Попутчик», там много интересных фильмов, книг, прессы. Те, кто захотят увезти с собой напоминание о футбольном празднике, смогуткупить во время поездки сувениры с символикой чемпионата - значки, шарфы, мячи... Ну и наши традиционные подстаканники, тоже с футбольной символикой.

- Ну а как быть с нашей экзотикой — с домашними пирожками на станциях, малосольными огурчиками, ароматной копченой рыбкой... Это можно будет болельщикам?

- Думаю, нет. На Кубке конфедераций у нас вообще не было промежуточных станций. В этом году их будет 11 - это крупные города, через которые проследуют поезда. Других транзитных остановок не будет. Такая мера связана с обеспечением безопасности. Так что вопрос с пирожками отпадает. Вкусно покушать можно и в вагоне-ресторане. И даже заказать завтрак, обед или ужин в купе. Для болельщиков Транспортная дирекция даже разработала специальное меню – как в лучших спортивных барах мира.

- А внешне «фанатские» поезда как-то будут отличаться? Рисунки, связанные с футбольной тематикой, какая-то особенная одежда проводников...

- Форма останется обычной, но у проводников и кассиров появятся специальные значки. На каждом из 1176 вагонов будут стикеры «Поехали на футбол». Они должны легко сниматься и устанавливаться. Ведь если поезд прибыл в город проведения игры, а следующий рейс у него через несколько суток, то он может отвезти и других пассажиров — подвижной состав не должен простаивать.

«А ЕСЛИ МНЕ НЕ НА ФУТБОЛ?!»

- Не возникнет ли из-за чемпионата дефицита с билетами для обычных пассажиров? Не будут ли другие поезда выбиваться из расписания?

- Соблюдение графика - приоритет для РЖД. Так что нарушений не будет — это абсолютно точно. И не только в дни чемпионата. У нас вообще это редкость. А вот что касается билетов, то на южные направления в летний сезон дефицит есть всегда. Но чемпионат мира не совпадает с пиком летних перевозок, который обычно держится с конца июля по 10 сентября, так что футбольный праздник на обычные перевозки не повлияет. Если говорить о пассажирах, которые едут не на футбол, а по своим делам, то и для них ущерба не будет - мы задействовали все имеющиеся резервы. На 30% увеличили количество поездов по сравнению с прошлым годом.

- Читательница из Санкт-Петербурга спрашивает. «Плацкартных билетов сейчас из Питера в Москву на время чемпионата нет. Мне футбол не нужен, надо уехать по работе - почему я должна покупать более дорогой купейный?» Что ответите?

- Мы используем все возможности для того, чтобы пассажиры (не болельщики) не испытывали дискомфорта. Даже те поезда, которые будут задействованы для бесплатной перевозки болельщиков, в период между прибытием и отправлением мы стараемся использовать в регулярных рейсах, я уже говорил это. Таких рейсов будет 116, в том числе более 60 - между двумя столицами. Но в пиковые даты всегда бывает нехватка. Конечно, на дни, когда будет играть сборная России в Санкт-Петербурге, все места в поездах были раскуплены заранее, этого стоило ожидать. Технических возможностей для увеличения количества поездов на этом направлении уже нет. Что могу сказать - надо планировать свои поездки заблаговременно. Продажа проездных документов осуществляется за 90 дней. Чем раньше купите билет — тем он дешевле, тем больше возможностей выбрать удобное место.

НЕУЖЕЛИ В САМОМ ДЕЛЕ ПОЕЗДА ПОДЕШЕВЕЛИ?

- Подорожают ли железнодорожные билеты? Бензин вон как подскочил...

- У нас в этом году тарифы в среднем на 2,5 % ниже, чем в прошлом.

- То есть инфляция в одну сторону, а вы в другую?

- Мы живем и работаем в условиях свободной конкуренции. Стараемся заинтересовать пассажиров не только уровнем комфорта, но и ценой.

- Поэтому верхняя полка в купе дешевле нижней?

- Тут вопрос спроса и предложения. Нижняя пользуется бОльшим спросом — отсюда и разница в цене.

- Ну и еще, говорят, что у обладателя билета на нижнюю полку преимущественное право пользоваться столиком...

- Нет, ничего подобного в правилах не оговорено. Права равные.

ГРАВИТАЦИИ НЕ БУДЕТ — БУДЕТ БИОТУАЛЕТ

- Недавно сообщалось, что к 2025 году ни в одном поезде не будет гравитационных туалетов.

- Подтверждаю.

- А что это за туалеты такие, с названием, напоминающим известный голливудский блокбастер?

- Обычные, которые устанавливались в поездах еще несколько десятилетий назад. Сейчас в рамках обновления подвижного состава везде будут биотуалеты. Планируем, что к 2025 году полностью перейдем на такие. Ими можно будет пользоваться во время прохождения санитарно-защитной зоны. В первую очередь обновим поезда, следующие на российские южные курорты. Все черноморское побережье – сплошная санитарно-защитная зона. Несколько часов – мучение для пассажиров. Мы ставим задачу по внедрению биотуалетов как приоритетную. Сегодня в нашем парке уже более 50% вагонов оснащены ими. А будет — все 100%.

- Извечная проблема пассажира - чем себя занять? Отоспался, пейзажами насладился — а еще ехать и ехать. Фильмы будете показывать? Или по-прежнему только радио — одно на всех?

- Кино будет. Я уже говорил, что болельщики смогут подключиться к внутрипоездному порталу «Попутчик» - там будут фильмы, книги, игры. А скоро он заработает во всех фирменных поездах. Можно будет пообщаться с попутчиками в чате, заказать еду из вагона-ресторана, вызвать проводника.

- А библиотеки в поездах появятся?

- Они есть. Но не во всех поездах пока. Можно книги, газеты взять почитать. В том числе и «Комсомольскую правду».

ДАМА СДАВАЛА В БАГАЖ МАШИНУ, КАЯК, САКВОЯЖ

- Что можно провозить с собой? Какой багаж?

- Норма провоза – 36 кг на одно место в плацкарте, и 50 кг – в вагонах СВ. С доплатой - до 200 кг. Есть багажное купе, куда можно сдать свой груз. По сумме измерений одно место багажа не должно превышать 180 см. Но спортинвентарь можно провозить и нестандартный. Шесты для прыжков, велосипеды, лыжи, сноуборды, байдарки, каноэ, каяки. Вообще что только не перевозят в поездах! А в новых составах, в том числе двухэтажных, мы предусматриваем уже не купе, а специальное багажное отделение.

- А автомобили можно будет с собой перевозить? Чтобы в отпуске не тратиться на аренду, но и не ехать сутки или больше за рулем к месту отдыха?

- Эта услуга очень востребована. Сегодня можно отправиться со своим автомобилем по железной дороге из Москвы в Адлер, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Хельсинки... Транспорт перевозится в вагонах-автомобилевозах. За прошлый год этой услугой воспользовались более 5 тысяч пассажиров. С каждым годом спрос растет.

- Дорого это обходится?

- Зависит от расстояния и типа автомобиля. Тарифы есть у нас на сайте fpc.ru. Из Москвы до Сочи, например, обойдется в среднем в 15 тысяч рублей в одну сторону. Кстати, перевозить можно и мотоциклы.

ПЛАЦКАРТНЫЙ ЗА 100 РУБЛЕЙ

- Как сделать свое путешествие дешевле, на чем выгадать - что посоветуете?

- С начала года компания провела уже более 400 различных акций, скидки составляли от 20 до 90%. За счет различных маркетинговых ходов средняя стоимость проезда в купе снизилась на 10%, а количество пассажиров, выбравших такие поездки, возросло более чем на 30%.

Кроме того, есть и социальные акции. Например, мы обеспечивали бесплатный проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной войны и одного сопровождающего в купейных вагонах в период всего мая. Этим предложением воспользовались свыше 1,8 тыс. человек. В конце мая провели широкую скидочную акцию для всех категорий — получалось, например, что взрослый плацкартный билет от Москвы до Липецка стоил 250 рублей, а детский — в районе 100 руб.

С июня по август предоставляем 50% скидку на проезд в плацкартных вагонах детям и подросткам 10-17 лет. Уже сейчас количество билетов, купленных в рамках акции, превысило 1 млн. Так что мой совет – следить за акциями на нашем сайте и планировать свои поездки заранее.

ПОДСКАЗКА ОТ «КП»

- А на день рождения не даете скидок? И молодоженов не поощряете?

- Пока нет, но идея хорошая, подумаем.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

- Почему в поездах перестали откидные стулья ставить в вагонах? Очень удобно было — можно присесть почитать, если в купе все рано ложатся.

- Откидными сидениями оснащались вагоны, которые создавались в ГДР до 1993 года. Когда вагоны для пассажирских поездов дальнего следования стали делать в России, сидения перестали устанавливать. А для того, чтобы можно было почитать книгу, не мешая соседям, в новых вагонах предусмотрены индивидуальные светильники над каждым спальным местом.

- Почему ночные поезда делают фирменными? Мы переплачиваем, хотя никакого обслуживания, тем более фирменного, ночью нет. Спят же все.

- Фирменный поезд – это не только высококлассный сервис и широкий перечень услуг. Это еще и график движения – удобные часы отправления и прибытия, наименьшее время в пути, новые вагоны.

Этот снимок с Диего Марадоной Петр Иванов опубликовал на своей страничке в Инстаграме.

ЛЕТО В ЦИФРАХ

- На летний сезон запланировано порядка 600 дополнительных поездов. В прошлом году их было более 380.

- Планируем перевезти в южном направлении, на отдых, 6,4 млн пассажиров — на 6,7% больше, чем в прошлом году.

- Сформировано 29 специальных «детских» составов из вагонов последних лет постройки, с биотуалетами, кулерами и кондиционерами. За лето они перевезут 480 тыс. детей в составе организованных групп, будет более 180 таких рейсов.

ДОСЛОВНО

ПРО НОВЫЕ ВАГОНЫ

-В этом году планируем закупить 686 современных вагонов, из которых 589 (86%) – плацкартные. С биотуалетами и системами кондиционирования воздуха. Электрические розетки и USB-разъемы для подзарядки мобильных телефонов и других устройств расположены у каждого пассажирского места.

В 2019 и 2020 годах начнет поступать новый тип вагонов - еще более комфортабельные, с современным дизайном. В них прорабатывается возможность регулирования температуры воздуха не на весь вагон, а в каждом купе. Будут там и вендинговые аппараты (автоматы, торгующие кофе, напитками, бутербродами), и пурифайеры (почти то же, что и кулер, но еще и очищают воду). Полностью светодиодное освещение, сенсорные краны, электросушилки для рук, пеленальные столики в туалетах, индивидуальные сейфы для каждого пассажира в купе, автоматические сдвижные внутрисалонные двери.

ПРО «ВАГОНЫ ДЛЯ КУРЯЩИХ»

-Курение в поездах дальнего следования запрещено. Никаких «вагонов для курящих» не планируется. Если на ваших глазах кто-то курит в тамбуре или в туалете, необходимо сообщить проводнику. Он, если сам не сможет решить этот вопрос, обратится к начальнику поезда. Если и тот самостоятельно не справится, то вызовет наряд полиции. Других вариантов нет. А если пассажир вдруг видит, что проводник сам дает курильщику пепельницу, нужно заснять это на мобильный телефон и отправить на мою электронную почту ivanovpv@fpc.ru.

Мы проанализировали все маршруты и выяснили, что 84% поездов делают остановки не реже чем каждые два часа, 12% - раз в 4 часа. Такое не слишком длительное время можно и потерпеть, чтобы не нарушать закон и не создавать неудобства другим пассажирам.

СПРАВКА КП

АО «Федеральная пассажирская компания» - дочернее предприятие ОАО «Российские железные дороги», на ее долю приходится 90% пассажирскихперевозок в поездах дольнего следования.

Петр Валерьевич Иванов. Родился в Москве 15 января 1970 г. Окончил Государственную финансовую академию (1993) и Московскую государственную юридическую академию (2005, красный диплом).

2006-2013 - генеральный директор ГУП «Мосгортранс».

2013-2016 — зам. Председателя правительства Московской области.

С 25 января 2016 г. - гендиректор АО «ФПК».

Президент Федерации триатлона России, сам активно занимается этим видом спорта.

Женат, имеет 5 детей.

БОЛЕЛЬЩИКИ-ПАССАЖИРЫ. ОТКУДА И СКОЛЬКО?

Всего забронировано более 322 тысяч бесплатных мест

Россия - более 160 тысяч

Колумбия – более 14 тысяч

Аргентина – более 13 тысяч

Мексика – более 9 тысяч

США – более 9 тысяч

Китай – более 8,6 тысяч