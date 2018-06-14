«Яблочко от яблоньки: 16-летняя дочь Григория Лепса стала певицей

СЕГОДНЯ 08:00 2018-06-14T09:20:41+03:00

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В эту среду в Rose Bar в Крокусе прошла препати музыкального фестиваля «Жара». Само мероприятие состоится в конце июля, но вечеринку, его предваряющую, решили сделать сейчас - пока звезды окончательно не разлетелись на курорты и гастроли.

Был, конечно же, идеолог мероприятия, певец и бизнесмен Эмин. На огонёк заглянул владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов. Григорий Лепс, имеющий непосредственное отношение к организации феста, появился с супругой Анной. Нашли время для вечеринки и Кристина Орбакайте, Николай Басков, Яна Чурикова, Александр Ревва, ГлюкОzа, Нюша, MBand, выпускницы шоу «Голос» Анастасия Спиридонова и Дарья Антонюк и другие артисты. Гостей заранее предупредили: дрес-код в морском стиле. Но, пожалуй, серьезнее всего к нему отнёсся Басков: его синий пиджак с пчёлами и гигантским якорем на груди плюс рваные джинсы напоминали гламурную версию Джека Воробья. Григорий Лепс тоже постарался, сменив привычный ему вид на тельняшку и бейсболку.

Был, конечно же, идеолог мероприятия, певец и бизнесмен ЭминФото: предоставлено организаторами

Гостей, которые красиво попозировали на «красной дорожке», расположенной прямо в бассейне с водой (ноу-хау «Жары») посадили, накормили-напоили, и, конечно же, развлекли концертом.

Николай БасковФото: предоставлено организаторами

На сцене появились некоторые подопечные Лепса, Мари Краймбрери, Спиридонова, Брендон Стоун, Artik & Asti, Эмин и сам Григорий Викторович. Закончив своё выступление, он позвал на сцену трёх девчушек. Артист представил на суд зрителей новую группу Cosmos Girls, состоящую из 16-летней Евы Лепс, 14-летней дочери владельца футбольного клуба ЦСКА Саши Гинер и 14-летней участницы шоу «Голос. Дети-5» Эден Голан. - Поёте сегодня всего одну песню? Ну ничего! Я одну песню 16 лет пел, «Натали» - пошутил Григорий. Группу, приняли тепло, и не только для того, чтобы сделать приятное звездному отцу, который наблюдал за дебютом дочери из зала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/655480" frameborder="0"></iframe> «Яблочко от яблоньки: 16-летняя дочь Григория Лепса стала певицей.Компанию Еве составила дочь владельца ЦСКА и выпускница «Голос. Дети»

Надо заметить,что Ева действительно неплохо поёт благодаря урокам вокала. На сцене пока держится не очень уверенно, но, как говорится, какие ее годы. Девушки, оказывается, уже выступали на большой сцене - в 2017-м году на фестивале «Рождество на Розе Хутор». Но потом взяли паузу для того, чтобы лучше подготовиться. И в этот раз выглядели более уверенно. Посмотрим, чем закончится эта история - может и ничем, а может, как в случае дочери Аллы Пугачевой - Кристины Орбакайте, успешной карьерой, не зависящей от звёздного родителя.