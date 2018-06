Хайо Зеппельт не приедет в Россию на чемпионат мира по футболу

Немецкий журналист Хайо Зеппельт все-таки не приедет на чемпионат мира по футболу в Россию. Это произошло даже после того, как ему дали визу после вмешательства немецкого МИД. Скандально известный разоблачитель русского допинга повел себя словно кот, который стоит в 2 часа ночи под дверью, требуя его впустить его домой после прогулки. Дверь открыли, а он с важным лицом никуда не двигается, отказываясь входить внутрь и смотрит вам в лицо.

Официальная формулировка, которую выдал немецкий телеканал ARD - "по соображениям безопасности". Мол, опасно Зеппельту ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Но что было до этого? 11 мая внезапно немцы заявили, что Зеппельт получил аккредитацию от ФИФА. Но вот проблема - русские не дают визу в страну. Как так? "Впрягаться" за немецкого журналиста решили аж в МИД Германии. И 15 мая появилось "победное" сообщение:

- Российская сторона проинформировала нас только что, что Хайо Зеппельт по крайней мере сможет приехать на ЧМ. Продолжим выступать за свободное освещение событий, - написал у себя в Твиттере глава немецкого МИД Хайко Маас.

В этот же день СК России тоже сделал заявление. Поскольку расследование по делу Григория Родченкова стало продвигаться и многие из заявлений, которые ретранслировал Зеппельт, стали опровергаться, то в случае пересечения границы Хайо будет допрошен в качестве свидетеля.

20 мая Зеппельт выпускает свой очередной фильм, в котором выдвигается новое обвинение в адрес российского спорта. Мол, один из футболистов, который готовится в составе сборной России к чемпионату мира 2018, был частью допинг-схемы. А ФИФА, так уж вышло, просто "закрыли глаза" на этот случай. И даже успел поведать с видом крутого специалиста о том, как именно нужно принимать допинг футболистам, чтобы добиться успеха.

Но эта картина мира быстро разрушилась. Ответ от официальных лиц, ФИФА и ВАДА, последовал буквально через пару дней. Главная футбольная организация мира заявила, что в отношении всех российских игроков, которые готовятся к чемпионату мира по футболу 2018, вообще не существует никаких подозрений! Ой. Как же так? Зеппельт неправ? Да ладно! Нестыковочка вышла.

В начале этого года CAS оправдал 28 российских спортсменов. Большинство обвинений, которые в Спортивном арбитражном суде оспаривали россияне, появились после разговоров Зеппельта с беглым информатором WADA Григорием Родченковым. И вот, когда выяснилось, что во многих делах, как например в случае с полностью оправданным лыжником Александром Легковым, появились нестыковки, которые не удосужился прояснить Зеппельт во время своих расследований, началась следующая часть шоу.

- Как вы можете представить, некоторым в России совсем не нравится то, что мы расследовали, и нам предстоит понять, действительно ли это того стоит, или риск слишком велик – мы не знаем, - "шепнул" в интервью DW Зеппельт. Все гениальное - просто. Не можешь доказать вину русских - заяви об угрозах!

И все яснее становилось, что Зеппельт попросту неправ в очередных обвинениях. Но он словно маленький ребенок начал "топать ногой". Хайо начал как можно более громко говорить о том, как же ему опасно ехать на чемпионат мира по футболу. И вот финал. В ночь перед первой игрой ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией телеканал ARD заявляет:

- Согласно оценке силовых структур страны, поездка Зеппельта в Россию – «непредсказуемый риск». Это мнение разделяют Федеральное ведомство по уголовным делам, Земельное ведомство по уголовным делам Берлина, разведка Германии и другие спецслужбы. В Германии не исключают «спонтанных актов агрессии» по отношению к Зеппельту в России. ARD полагает, что многие русские считают Зеппельта "врагом народа".

