В 2025 году Всемирная выставка может пройти в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 15:00 2018-06-14T15:06:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в столице Франции состоялась 163-я Генеральная ассамблея Международного бюро выставок. Делегатам из 169 стран, входящих в Международное бюро, показали детальный мастер-план ЭКСПО 2025, представили концепцию «умного города», который будет создан с применением передовых технологий на месте проведения выставки и станет наследием российской ЭКСПО.

Российская заявка называется «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений». Суть - в поиске возможностей для качественного преобразования жизни людей с помощью инновационных решений.

В приветствии к участникам Генассамблеи премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что «Екатеринбург - город, который не раз принимал крупнейшие международные форумы, в котором есть все условия для активной, интересной работы, где требования безопасности обеспечены на самом высоком уровне».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/655552" frameborder="0"></iframe> Медведев.

Куратором российской заявки на ЭКСПО 2025 назначен министр финансов Антон Силуанов.

-Как возможный организатор, Россия, принимая Всемирную выставку, намерена следовать лучшим практикам и активно применять наработки прошлых лет, - отметил он,- Мы четко знаем, что именно необходимо для успеха ЭКСПО, для удобства гостей и участников. Важное значение будет играть упрощение въезда на территорию России. Билет на Всемирную выставку будет равен визе. Это сделает ЭКСПО в России максимально доступной для всех жителей Земли. Кроме того, специальный федеральный закон позволит участникам выставки пользоваться налоговыми, страховыми и таможенными льготами, необходимыми для успешного наполнения павильонов и площадей.

Ожидается, что после завершения Всемирной выставки площадке ЭКСПО будет присвоен статус особой экономической зоны. «Умный город» будет наделен рядом налоговых льгот и таможенных преференций, обеспечит комфортные условия для ведения бизнеса и гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.

-Это сделает его еще более выгодным местом для открытия или расширения высокотехнологичного бизнеса, даст возможность российским и иностранным компаниям реализовать самые амбициозные проекты, - отметил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Какой город станет столицей Всемирной выставки-2025, станет известно 23 ноября этого года, в результате тайного голосования участников 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро.

На данный момент конкурентами Екатеринбурга являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

ВЕСТИ ИЗ КОСМОСА

Уроженец Екатеринбурга, космонавт Сергей Прокопьев и его коллега Олег Артемьев обратились к делегатам Генассамблеи с борта Международной космической станции:

- Космонавты не могли оставаться в стороне, когда наша страна выдвинула кандидатуру Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки в 2025 году, и хотели бы поддержать заявку столицы Урала. Мы убеждены в том, что Екатеринбург станет достойным кандидатом для организации столь масштабного мероприятия. Надеемся, что мировое сообщество по достоинству оценит преимущества нашей заявки и доверит право проведения ЭКСПО 2025 России.