2018-06-14T15:19:56+03:00
Политика

Депутат Петров предлагает переселять «понаехавших» в Москву и Петербург обратно в русские деревни

Переселенцы должны поднимать село, а не толкаться утром в метро, уверен политик
Роман ГОЛОВАНОВ
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Депутат предложил отправить приезжих осваивать деревниДепутат предложил отправить приезжих осваивать деревниФото: Олег УКЛАДОВ
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Спасать умирающую русскую деревню бросился депутат Заксобрания от Ленинградской области Владимир Петров. Он собирается отправить обратно на малую Родину понаехавших в Москву и Санкт-Петербург. Петров уже подготовил обращение на имя премьера Дмитрия Медведева с идеей создания нового государственного агентства. Оно займется возвращением в село новоиспеченных жителей столиц.

- Как бы трагикомично не звучало, наши столицы не резиновые. Давайте честно скажем, что переезд в Москву или Петербург, чтобы стать продавцом сим карт у метро - дело сомнительное. А ещё надо где-то жить, лечиться, растить детей. Пускай государство поможет таким людям вернуться домой - в Рязань, Новгород, Тулу или Брянск. Поможет с работой, жильем, объявит какую-нибудь налоговую поблажку. Пускайте корни в родных местах, а не вливайтесь в серую массу утреннего метро, - рассказал Петров «КП».

Депутат уверен, что многие переселенцы, отправившиеся покорять Москву, не достигают желаемых вершин.

- По прошествии нескольких лет, а то и месяцев, они уже мечтают о возвращении в родные края или переезде в сельскую местность. Трудно решиться начать новую жизнь в большом городе, а еще труднее вернуться назад. Здесь должна быть помощь государства, на которую желающие должны рассчитывать. Такая программа может включать в себя налоговые послабления, помощь с приобретением жилья, специальная рассрочка по ипотеке и помощь в создании собственного дела или бизнеса. Люди должны понять, что многим будет комфортнее не в городах, а у себя дома, где можно по-настоящему раскрыть свои творческие и деловые потенциалы, - сказал Петров.

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