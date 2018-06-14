Пенсионный возраст начнут повышать с 2019 года

СЕГОДНЯ 17:50 2018-06-14T17:54:27+03:00

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что его увеличат до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин

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Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о фактическом старте пенсионной реформы. 14 июня глава Кабмина на заседании правительства сообщил о том, что в России условия для увеличения пенсионного возраста созданы.

ПЛЮС ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО

- Предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году, - пояснил Дмитрий Медведев. - Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции.

Изменения не затронут нынешних пенсионеров. Больше того, повышение пенсионного возраста позволит поднимать пенсии для нынешних пенсионеров примерно на 1 тыс. рублей в год.

Премьер-министр сообщил, что пенсионная реформа позволит работникам с большим стажем выходить на пенсию на два года раньше положенного срока.

- В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж - 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин - выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения, - подчеркнул глава кабмина.

Напомним, федеральное правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Как сообщалось ранее, он может быть принят в первом чтении до конца весенней сессии, которую продлили до 29 июля. В сентябре парламентарии планируют подготовить проект закона ко второму чтению.

«НАЗРЕЛА ДАВНО»

- Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии, - по «горячим следам» глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По мнению известного экономиста, повышение пенсионного возраста необходимо российской экономике, чтобы в условиях демографической ямы избежать излишней нагрузки на работающее население.

«Рано или поздно придется проводить реформу. Мы приближаемся к такому периоду, когда в стране на одного работающего будет приходиться один пенсионер, - еще недавно приводил свои аргументы Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы. - Женщины, к примеру, работают примерно 35 лет, в то время, как сроки их неактивной жизни становится все длиннее, вплоть до 25 лет. Как можно получать нормальную пенсию в таких условиях?

При этом эксперты приводят главный козырь реформы: улучшение материального благополучия людей, уже вышедших на заслуженный отдых.

- Основной плюс повышения пенсионного возраста состоит в увеличении пенсии. Государство сможет направить на это сэкономленные благодаря повышению бюджетные деньги. Думаю, что эти обещания будут выполнены, - пояснила Оксана Синявская, замдиректора Независимого института социальной политики НИУ Высшей школы экономики.

СРОК ЖИЗНИ ПОЧТИ УДВОИЛСЯ

На сегодня трудоспособный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Этот показатель - один из самых низких в Европе. Несмотря на увеличение продолжительности жизни, его не меняли уже многие десятилетия. В 20-е годы, когда пенсионный возраст только устанавливался, продолжительность жизни в нашей стране составляла в среднем около 43 лет, сегодня же она составляет 73 года.

Россия - последняя из постсоветских стран, кто приступает к изменению пенсионного возраста. Так, в Молдавии и Азербайджане мужчины уходят на пенсию в 65 лет, в Армении пенсионный возраст для женщин составляет 63 года, также он повышается в Казахстане. В странах Прибалтики к 2027 году пенсионный возраст повысят до 65 лет. Похожие изменения, только более жесткие, происходя и в Старом Свете: в Германии, Италии и Испании к 2020-м годам женщины и мужчины будут уходить на пенсию в 67 лет.

Предполагается, что в России процесс перехода к новому пенсионному возрасту запустят с 1 января 2019 года. Первыми изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Эти граждане получат право выйти на пенсию в 2020 году - в 61 год и 56 лет соответственно.

Отмечается, что пожилые и молодые работники не будут конкурировать из-за существенных отличий в своей квалификации. Молодежь чаще всего выбирает быстроразвивающиеся отрасли - сферу услуг, IT, коммуникации, в то время как старшее поколение трудится в традиционных отраслях промышленности, сельского хозяйство, а также здравоохранении и образовании.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии» подчеркнул, что к этой реформе нужно подходить с осторожностью и главным ее результатам должен стать рост благосостояния пенсионеров.