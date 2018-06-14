Составлен «фоторобот Бога-отца», он совсем не похож на классического старца из Библии

СЕГОДНЯ 19:22 2018-06-14T20:20:56+03:00

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Вы знаете, как выглядит Бог? Исследователи из Университета Северной Каролины (США) под руководством профессора Джошуа Джексона решили составить фоторобот Всевышнего. Но как это сделать? Когда полицейские создают фоторобот подозреваемого они опираются на свидетельства очевидцев. Но в нашем случае даже очевидцы не могут внести ясность в этот щекотливый вопрос. Неоценимую помощь «следствию» мог бы оказать пророк Моисей, но и ему Господь явился в виде неосязаемого духа, заявив при этом согласно Ветхому завету: «Ты не можешь взглянуть Мне в лицо. Не может человек увидеть Меня и остаться в живых».

В работах Микеланджело и его великих коллег Бог-отец предстает перед нами в образе пожилого сурового мужчины европейского типа с окладистой седой бородой. Но мы понимаем, что этот образ всего лишь плод воображения художника. Джексон и его коллеги решили, что лучше обойтись без посредников и расспросить самих верующих о том, какой они представляют внешность Бога. В фокус-группу вошло 511 американских христиан (330 мужчин и 181 женщина, 26% из них афроамериканцы и 74% - европеоиды).

Затем каждому участнику демонстрировали 300 пар изображений. Они были получены путем наложения друг на друга различной комбинации из 50 так называемых, «среднестатистических» американских лиц разного возраста, пола и расы. Из каждой пары надо было выбрать одно изображение, которое больше соответствовало внешности Отца нашего. В итоге современный американский Бог оказался совершенно непохож на классического мужественного старца, взирающего на людей с фрески «Сотворение Адама» в Сикстинской капелле. Он оказался гораздо моложе, добродушнее и мягче. Бог с таким лицом скорее любит грешников, чем их осуждает.

Но самое интересное, что у разных политических групп Бог выглядел по разному. Так, у добровольцев-либералов Всевышний оказался моложе и женственней, он излучал больше душевной теплоты и обладал некоторыми чертами афроамериканца. Например, у него была более темная кожа, чем у Бога, которого представляли себе консерваторы. У тех, в свою очередь, внешний вид Вседержителя олицетворял могущество, мужественность и солидность. И это был мужчина европейского типа без каких-либо примесей других кровей.

- Дело в том, что взгляды людей на Бога формируются их групповыми мотивациями, политическими убеждениями и жизненными взглядами, - говорит Джошуа Джексон. - Люди проецировали на лицо Господа определенные человеческие качества. Консерваторы визуализировали Бога в образе, который лучше подходил для удовлетворения их мотивации к социальному порядку. В то время, как либералы воплощали во внешности Бога черты, которые который лучше соответствовали их стремлению к равноправию и терпимости. Поэтому не только у разных народов, но даже у разных социальных групп свой Бог.

Психологи утверждают, что люди несамостоятельные, инфантильные нуждаются в могущественном и влиятельном Боге, который способен взять их судьбу в свои руки. Им надо опереться на мощную фигуру отца. Для тех, кто страдает от одиночества, необходим любящий Бог, чтобы люди могли испытывать привязанность. Проще говоря, хотите увидеть Бога - посмотрите в зеркало и вы обязательно найдете там его черты.