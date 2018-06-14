Главный тренер сборной России Станислав Черчесов о разгроме Саудовской Аравии: "Вся команда понимает, для чего она собралась"

СЕГОДНЯ 21:01 2018-06-14T21:02:33+03:00

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- Можно узнать, кто вам звонил? (Черчесов отлучался на время из зала для пресс-конференций)

- Звонил мне глава страны. Поздравил и просил передать "Спасибо" всем футболистам.

- Считаете, что этой победой заткнули 2 года критики.

- Мы никому ничего не затыкаем, мы просто делаем свою работу.

- Что произошло с Аланом Дзагоевым?

- Была боль такая, что нельзя даже было бежать. Завтра у нас будет медобследование и просто давайте подождем наши доктора. Игроков уровня Алана Дзагоева мало не только в нашей, но и в других командах.

- Понимаете, что вашей задачей на 4 дня будет сбить спесь с игроков.

- Я думаю, что мы четко понимаем для чего собрались. И сегодня на прогулке мы говорили о том, что турнир только начинается. Сегодня выиграли 5:0, а могли бы и 1:1. В этом турнире надо набирать очки. В конце концов, опыт Кубка Конфедераций мы выиграли 2:0, но нам это дальше не помогло никак. Мы знаем, что футболисты вкладывали в эту работу и футболисты сейчас на правильном пути. Дальше - сборная Египта. Посмотрим как они играют. Соперники идут у нас по нарастающей. Сегодня сделали первый шаг и следующая команда будет на порядок сильнее. Нужно учесть игру Мохамеда Салаха, но не важно, команда Египта и так сильна. Следующая игра будет сложнее. Но я про результат не говорю. Следующий соперник будет уже сильнее.

- Команда с самым низким рейтингом турнире.

- Вы про нас?

- Дайте закончить вопрос.

- Ладно, понимаю.

- Команда с самым низким рейтингом ФИФА вышла с поля после фантастической игры. Вы водили нас за нос?

- Столько людей за нос водить - это сложно даже для таких футболистов, как наши. Мы просто знали, к чему готовимся. Быть хорошим - это одно. А быть хорошим в то время и в том месте как надо - это другое. Мы делали свои выводы. Мы не водили ни кого за нос, мы готовимся к следующей игре.

- Мы видели, что были расслаблены на пресс-конференции вчера. После третьего гола вы порадовались, показав жест. Что было в голове у вас?

- Вчера, сегодня и позавчера вы будете видеть меня таким, как я есть. От исхода матча у меня ничего не меняется. Иногда работа доставляет радость, иногда нет. Сегодня я был "релакс" и вчера, потому что я как работают футболисты. Мне доставляет удовольствие, как мы работаем вместе. Поэтому я и "релакс". А чего мне напрягаться?

- Вы сказали, что вам надо забыть об этой игре. Но сейчас вся страна говорит о том, что вы забили 5 голов! Каждый день будут говорить, как хорошо, вы будете играть.

- Это лучше, чем если бы проиграли и говорили, что мы плохие. Но "забыть" это не надо, надо отложить в сторону. Возможно, уже следующая игра позволит нам думать о следующем шаге. Забыть такой матч в "Лужниках" нельзя. Дайте футболистам провести время вместе и дальше мы будем делать выводы. У нас нет "основного" состава, есть - стартовый. Что будет к следующей игре - мы потом решим. Если кто-то "корону одел", то мы ее собьем. Но если не получится, то - стадионы большие, мест хватит для всех с коронами.

- Тренер Пицци сказал, что Россия ничего особенного не показала. Согласны?

- Отчасти согласен. Со стандарта мы опять забили. Сегодня мы более злее играли. Но видимо в целом по системе он сказал. Желаю успехов тренеру Саудовской Аравии.

- С победой. Хотелось бы услышать детали, подробности того, как вы делали замены. Напрашивались ведь другие замены. Как так вышло?

- По поводу замены Черышева - для вас некоторые вещи случаются неожиданно, но для нас все объективно. Мы знаем в каком состоянии какой футболист. Я ждал от него усиления игры, тем более парень имеет скорости. Что касается второй замены - вы же были на сборах и видели, в каком состоянии Артем Дзюба. Это два разных состояния. Мы с ним разговаривали лично, чемпионат долгий. Да даже с Черышевым мы вчера говорили и мы с ним обговорили ньюансы и он сегодня отблагодарил голами. Я в каждого верю как в самого себя. Не удивляйтесь, если состав будет меняться. Есть конкретная игра, которую надо выиграть.