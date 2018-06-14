2018-06-14T21:26:53+03:00
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Софи Тернер сделала татуировку со спойлером финала "Игры престолов"

Фото выложил в Инстаграм ее тату-мастер
Галина СЕРОВА
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Санса и лютоволкСанса и лютоволкФото: кадр из фильма
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Сайт Mashable обнаружил в Инстаграм фото, на котором была отмечена актриса культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер. На ее руке красовалась татуировка с изображением головы лютоволка и надписью «Стая выживает».

Серый лютоволк на белом поле — герб Старков. Любой лютоволк - животное, преданное Старкам.

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First tattoo back home! Thank you so much for getting this from me @sophiet ! bad ass !
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Издание сделало вывод, что татуировка была нанесена по окончании съемок финальных эпизодов сериала. А значит - Старки точно выживут!

Ранее ученый, занимающийся обработкой и анализами данных, из Бостона Тейлор Ларкин написал сложный алгоритм, чтобы попытаться предсказать, какие же персонажи с большой вероятностью погибнут в 8-м сезоне.

Еще раньше в сеть просочился якобы сценарий финала. Судя по по нему, почти все персонажи "Игры престолов" погибнут.

КСТАТИ

Создатели "Игры престолов" сообщили, что планируют потратить на финальный сезон более 15 миллионов долларов за один эпизод. Весь сезон обойдется HBO примерно в 90 - 100 миллионов долларов. Такие расходы сопоставимы с широкоэкранными блокбастерами.

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