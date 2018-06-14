«Одинокий мужчина познакомится?»Стоит ли ходить к гадалкам одиноким мужчинам, которые хотят познакомиться с той единственной

14 Июнь 22:19 2018-06-15T11:45:45+03:00

Корреспондент «КП» выяснял стоит ли ходить к гадалкам для того, чтобы найти истинную любовь

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С тех пор как я потерял жену, прошло уже немало времени. Я знакомился с разными женщинами. Были короткие и длинные романы, но все-таки новой семьи не сложилось. Мне 56. Хочешь не хочешь, задумываешься: получится ли? Вика, одна из моих друзей женского пола, посоветовала:

- Чего ты голову ломаешь? Есть же гадалки. Они тебе все расскажут, если не обманут, конечно.

Последнее замечание весьма кстати. Всем известно, что под видом гадалок и прорицателей часто действуют мошенники. Стоит ли ходить к гадалкам и существует ли магия вообще? Я не против проверить.

Секрет дохлого осла

Оказалось, среди моих знакомых многие интересуются гаданиями. Мне с ходу подсказали астролога:

- Проверенный человек! Она не из Москвы, но для нее расстояние не преграда.

Связался, узнал расценки: «Можно получить гороскоп по электронной почте. Полный гороскоп (карьера, здоровье, личная жизнь) - 6500 руб. Только личная жизнь - 3500 руб.».

Затем пришлось ответить на вопросы: дата, время, место вашего рождения, есть ли дети, состояли ли в браке, были ли в вашей жизни смерти близких людей, место работы.

Вскоре я получил персональный гороскоп: несколько астрологических схем, скан какой-то компьютерной программы... Ну и, собственно, вывод: «До лета 2019 г. возможности наладить гармоничную личную жизнь нет. Такая возможность появляется в июне - июле 2019 г., а полное эмоциональное удовлетворение, гармония в личной жизни наступает в декабре 2019-го и январе 2020 г.».

Не очень оптимистично, но и не трагично. Надежда вроде есть, но почему-то вспомнилась притча о Ходже Насреддине, обещавшем султану за 10 лет научить осла разговаривать. Мудрец решил: «За это время или султан помрет, или осел подохнет».

«Вы обречены!»

Мне подсказали телефончик гадалки, предсказания которой вроде бы сбываются на все сто.

- С собой привезете два кусочка сахара, - предупреждает строгий голос. - Их нужно накануне вечером положить под подушку. Прогноз на дальний срок стоит 4000 рублей.

- Мне бы на ближний.

- Две тысячи.

И вот я у прорицательницы. Спальный район Москвы. Первый этаж, обычная квартира, в ней комната для приема: по стенам и на столе - иконы-новоделы. Гадалка берет у меня сахар, кладет на него колоду карт, разбрасывает их и приговаривает:

- Ой, какая черная карта! Порча на вас! Тяжело у вас на душе! Большие переживания! Пустота и одиночество!

«Она же знает, что я потерял жену. Конечно, переживания и одиночество», - скептически говорит мой внутренний голос.

- Зарабатываете мало!

«Вполне прилично я зарабатываю...»

- Вокруг вас одни мужчины!

«Вообще-то я работаю в женском коллективе...»

- Рядом с вами две женщины: одна светленькая, другая темненькая, одна помоложе, другая постарше...

«Если покопаться в памяти, то, конечно, можно найти и светленькую, и темненькую, и любого возраста».

- В общем, все очень плохо, - заключает гадалка. - Сплошная черная карта и в личной жизни, и в работе, и в дружбе. Давно мне мужчина в таком жутком состоянии не попадался. Вы обречены!

Гадалка горестно замолкает. Чувствуя, что она чего-то ждет, спрашиваю:

- Неужели ничего нельзя сделать?

Целительница оживает:

- Конечно, я могу вас вылечить, мое энергетическое поле может помочь.

Намек понят:

- Сколько это будет стоить?

- Три тысячи сеанс. Сколько сеансов потребуется, не могу точно сказать. Случай тяжелый. Видно будет по ходу лечения...

Додумываю про себя: «До полного истребления финансовых средств клиента».

Вспомнив, что, по ее словам, у меня с финансами не очень, говорю:

- Не могу, с деньгами проблема. Вот с получки...

На том и договариваемся. Конечно, сюда больше ни ногой.

«Нужно принести в жертву животное»

Больше я знакомых беспокоить не стал, решил найти гадалку по интернету. Каких только услуг там не предлагают: гадание на картах Таро, по древней родовой книге, по линиям руки, просмотр через огонь и воду, шаманская техника, снятие порчи и венца безбрачия, порча на мужское бессилие, заговор на финансовое благополучие, защита от завистников...

Заодно читаю отклики бедолаг в интернете:

«Мне 63 года. С начала 90-х на протяжении более 15 лет я посещал психологов, экстрасенсов, магов. Потратил почти миллион рублей! Никто не помог».

«Заплатила 68 тыс. рублей. Делала три приворота, ни один не сработал! Когда я попросила вернуть деньги, колдунья сказала, что еще и порчу на меня наведет». И таких историй - сотни.

Решил обратиться к «потомственной гадалке из Казахстана, принимающей в Москве». На ее сайте - интервью для прессы, сертификаты «истинно-православной церкви» и всяких магических школ, фотографии с известными певцами, актерами, телеведущими...

Бизнес налажен: офис в центре Москвы, секретарь в приемной и... заполнение договора на «платные информационно-консультационные услуги в экзотерической сфере». Огорошенный таким угодным государству налогооблагаемым видом деятельности, читаю договор: «Заказчик не будет предъявлять претензий, связанных с неполучением желаемого результата от оказанных Исполнителем услуг». То есть мне ничего не гарантируют. У меня проверяют паспортные данные и просят внести в кассу 1000 рублей за консультацию.

Гадалка - женщина за пятьдесят восточной внешности восседает в кресле за столом, заваленном амулетами. Для меня предназначена скамеечка, стоящая посреди засохших пятен крови, отрубленных куриных голов, свечных наплывов и черт знает еще чего. Дама задает несколько вопросов о моем возрасте, работе, родителях и раскидывает карты Таро. Начинает выдавать информацию:

- У вас давно не было сексуальных отношений с женщиной...

«Если считать это за давно», - мысленно возмутился я.

Ободряет:

- Порчи на вас нет... Но у вас не складывается личная жизнь, потому что вы - жертва. На вашей матери есть какой-то грех.

«Какой еще грех на моей замечательной маме!» - негодую про себя.

- Чтобы снять с вас печать жертвы, нужно принести в жертву животное. Тогда грех перейдет на него, вы освободитесь, и ваша личная жизнь устроится. Я даже вижу вашу будущую жену: ей от 33 до 52 лет.

«Ничего себе разброс в возрасте!»

- Перенос стоит 30 тысяч рублей. Можно еще закрепить результат, для этого есть амулет за 30 тысяч. Скоро также подвезут мыло от африканских колдунов за 30 тысяч. Могу привезти из Бенина кольцо от вуду-колдунов за...

- Тридцать тысяч...

- Ну да.

Очень милая гадалка. Не пугает, но настойчиво подталкивает к переносу 30 тысяч из моего кармана в ее. Сошлись на том, что поднакоплю деньжат и куплю на них жертвенную курицу. Но, конечно, птичку жалко. И денег тоже...

ФОКУС-ПОКУС

Как отпускают опиум народу

Схема у всех гадалок и магов примитивна: взять немного денег на «первичном осмотре» и далее раскрутить на солидную сумму. В погоне за длинным рублем они даже не смотрят в карты и просто несут отсебятину. Рассчитывая, что раз клиент пришел, то он уже готов: можно лепить ему все, на что фантазии хватает.

Первичная консультация у гадалки - от 500 до 3000 руб. Оплаты по результату не бывает, только «утром деньги - вечером стулья». Этим и пользуются мошенники: обещают, берут деньги и пропадают. Потом меняют имена, создают в интернете новые сайты и обманывают дальше.

Профессиональные гадалки - неплохие психологи. Они оценивают характер, благосостояние, интересы по разговору, одежде клиента. Девушке легко предсказать скорую любовь, а вот женщине в возрасте - мир в семье. Помогают колдунам и социальные сети: если клиент пишет, что собирается купить новый автомобиль или поехать на море в Анапу, то ведунья это ему и нагадает.

Так что гадание - деньги на ветер. Лучше оплачу еще пребывание на сайте знакомств и найду все-таки свою вторую половинку.

КОМПЕТЕНТНО

К чародеям идут психологически незрелые люди

- К гадалкам и магам обращается определенная категория людей, - объясняет психолог, психотерапевт Дмитрий Басов. - Это люди, верящие в чудо, в волшебную палочку в силу своей инфантильности и психологической незрелости. Маги и гадалки, как правило, обещают то, чего человек хочет услышать. Убеждают, что все можно получить в готовом виде - без работы над собой и отношениями, стоит лишь заплатить им. Люди часто готовы обманываться, потому что это поддерживает их иллюзии. Умение принимать жизнь такой, какая она есть, работать над собой, меняться самому, а не пытаться изменить всех вокруг - все это признаки личностной зрелости, которой, как правило, не хватает жертвам гадалок.