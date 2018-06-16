В Одессе были уверены: Настоящая фамилия Задорнова - Райтер

СЕГОДНЯ 01:11 2018-06-14T22:42:39+03:00

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Она называется «Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда...» и скоро появится на прилавках. С разрешения издательства «ЭКСМО» и автора предлагаем фрагменты из книги.

Мне поступило предложение поработать с Михаилом Николаевичем. Вы можете представить себе чувства молодого артиста, у которого только-только появился первый в жизни мобильный телефон, и во время одного из первых звонков в трубке прозвучало:

- Сережа, здравствуйте! Это Задорнов.

Меня уже в жизни разыгрывали. Поэтому первой мыслью было - кто?

Задорнов спросил:

- Сережа, вам в отличие от женщин я могу задать этот вопрос: а сколько вам лет?

Я сказал:

- Ровно тридцать.

- Я почему спрашиваю. Сережа, простите, я вам не звонил тридцать лет!

Вот в этот момент я понял: Он. Сам...

Палицей по лбу

Во дворе его дома в Латвии стояла деревянная пирамида, там Задорнов ночевал летними ночами, наполняя организм «энергией космоса». Он даже как-то сказал нам:

- Если почувствуете, что я своими повадками начну напоминать Жанну Агузарову, дайте знать. Я уйду в дом.

Какое-то время было другое неординарное увлечение - Михаил Николаевич «стимулировал работу головного мозга путем усиления циркуляции крови»... Как это выглядело наяву. У Задорнова была небольшая колотушка, похожая на палицу с шипами. Теперь представьте наши с Галкиным (Максима именитый сатирик тоже пригласил поработать с ним. - Ред.) лица, когда во время непринужденной беседы где-нибудь в машине на гастролях наш наставник, как фокусник, извлекал из внутреннего кармана эту палицу и начинал время от времени постукивать себя то по плечу, то по лбу, то по грудной клетке... При этом не переставая азартно рассказывать о языческих богах, к примеру. «Перун - это древнеславянский бог грома и молнии (хренак). У греков был Зевс, но это они у нас слямзили. Перун дает мужчинам силу (хренак), а за несоблюдение военных законов жестоко карает» (три раза хренак).

Макс помоложе и поэмоциональнее меня, поэтому он не выдерживал первым. Потом уже начинал икать и я...

Стойка на руках

А еще он любил иногда в конце выступления сделать стойку на руках. И однажды открыл мне одну из тайн этикета:

- Вот когда я делаю стойку, это единственный момент, когда уместно сказать: вы прекрасно держитесь!

Журналисты ему часто задавали вопрос по поводу этой стойки, мол, зачем, что он хочет этим показать. Шеф отвечал так:

- Обычно запоминается последнее. Шутки вряд ли кто-то вспомнит, а то, что я на руках хожу, - это запомнят точно и расскажут. Я подозреваю, многие уже только ради этого и приходят. Возможно, кто-то в такие минуты думает, что я впадаю в детство. Они даже не догадываются, как далеко я впадаю. Я себя чувствую не просто ребенком, я себя чувствую тем самым новорожденным, которого держали за пятку головой вниз, и от этого мир казался уморительно смешным.

Коллеги по юмористическому цеху: Елена Воробей, Юрий Гальцев, Максим Галкин и Сергей Дроботенко. Двоим из них - Галкину и Дроботенко - Задорнов сам предложил выступить в своей программе. Фото: Сергей Бертов/Интерпресс/TASS

Коллекционировал плавки

У многих людей есть хобби. Кто-то марки собирает (как я, например), кто-то картины коллекционирует (как Петросян), Винокур - статуэтки клоунов, Клара Новикова - шляпки... Задорнов и здесь отличился. Он собирал плавки.

Во всех поездках на гастролях он старался приобрести новые экземпляры, постоянно пополняя коллекцию. Каких там только не было!

Когда я спросил у него, с чем связано это увлечение, Михаил Николаевич лишь пожал плечами:

- В юности я побывал на одном металлургическом комбинате. Наверное, на меня неизгладимое впечатление произвел плакат на стене одного цеха: «Сталевары! Ваша сила - в плавках!» В сталевары я никогда не стремился, а сильным быть хотелось. Вот и начал плавки собирать.

Правдивая надпись на визитке

Одесса сильна вопросами. Задорнов рассказывал нам историю:

- Поравнявшись, женщина задала мне просто совершенный по своей лаконичности вопрос:

- Ну?

У меня редко бывают ситуации, когда нет слов. Но тут даже я опешил.

- Что ну?

- А шо, ви не догадываетесь?

- Мы что, с вами за одной партой сидели?

- Посмотрите на эти годовые кольца на моем лице и еще раз задумайтесь над тем, шо ви спросили... Я не за это хотела сказать. Ви мне доверяете?

- Ну после стольких лет знакомства...

- Ви можете хотя бы раз честно (уже потрясающее начало) ответить, как все-таки ваша настоящая фамилия?

Меня этими расспросами одно время так достали! А в те годы были в моде визитки на английском языке. Короче говоря, молча достаю из кармана визитку, на которой по-английски написано - Mikhail Zadornov. И дальше в скобках моя профессия - писатель. По-английски писатель - writer. Вот это меня и погубило.

Одесситка внимательно изучила визитку, потом посмотрела на меня, снова на визитку, как будто сличала мое лицо с фамилией. И, наконец, опять задала столь полюбившийся вопрос:

- Ну?

- Что на этот раз?!

- Шо такое там написано в скобках?

Я ей медленно и отчетливо отчеканил:

- Рай-тер!

Первый раз за время встречи она улыбнулась:

- Значит, Задорнов - псевдоним? Я таки всегда была уверена, шо ви наш!

И, довольная, пошла дальше навстречу весне...

Ученик юмориста Сергей Дроботенко написал о сатирике книгу

Очередь из жриц любви

Михаил Николаевич рассказывал пару занятных историй про представителей нетяжелого поведения.

- Еду как-то по Испании. И тут водитель говорит: «Сейчас будет самый большой публичный дом в мире. Хотите посмотреть?» Я ему в ответ: «Конечно, хочу! В смысле, только посмотреть. Я же писатель, мне через все пройти надо...»

Заходим в этот огромный ангар. По периметру слева, справа, наверху стоят девушки. Пара сотен, наверное. И вдруг половина как по

команде срывается с места и подбегает ко мне. Оказалось, наши! Украинки, русские, молдаванки. Египтянки сначала осторожно интересовались, кто это, потом тоже рванули за автографом. На всякий случай.

Я таким пунцовым никогда в жизни не был! Представляете, они потом мой автограф будут показывать и рассказывать, при каких обстоятельствах мы познакомились! И ведь людям не объяснишь, что писатель.

Еще Михаил Николаевич как-то рассказал одну хулиганскую историю. Они с Филатовым бродили по морозному городу. Замерзли, как немцы под Москвой, в кармане денег 20 копеек. И решили согреться в Музее современного искусства, да и билет стоил как раз 10 копеек. В тот день они были единственными посетителями выставки «Дары Каракалпакии». Задорнов потом шутил, что слово «Каракалпакия» - это лакмусовая бумажка поверки на трезвость. Пока ты это слово выговариваешь - пить можно...

Беспомощность - изощренная пытка

Через пару месяцев после сольного сентябрьского концерта мэтр последний раз вышел на сцену. Был концерт-съемка в московском зале «Меридиан». Было много артистов, Задорнов в афише не значился. Поэтому его появление было лучшей иллюстрацией на тему «люблю грозу в начале мая». Несколько минут он терпеливо пережидал раскаты грома.

Первый монолог прочитал великолепно. На втором вдруг стала отказывать рука. Он выронил листочки с текстом, но нашел в себе силы нагнуться, поднять, даже что-то пошутил по поводу пенсионного фонда, лицом которого он готов стать... Потом стала отказывать речь. А потом он упал.

Из-за кулис выбежали люди, помогли подняться, увели. Публика, конечно, поначалу растерялась не меньше самого Задорнова, а потом, чтобы поддержать, начала аплодировала. Бешено! А в конце уже стоя...

У Михаила Николаевича катились слезы. Наверное, не столько от боли, сколько от ощущения собственного бессилия. Беспомощность, есть ли более изощренная пытка?

Задорнов, который всегда придавал огромное значение тому, как он выглядит, который всегда выходил подготовленным, как отличник на экзамен, который привык легко жонглировать эмоциями людей, который был великолепным дирижером собственного тела... И от этого было нестерпимо горько, обидно и как артисту, и как мужчине в конце концов. Да и знаем ли мы, что в тот момент творилось у него на душе?

Знаем мы теперь только одно - это был его последний выход. Господь Бог назначил ему аудиенцию через год.

ДОСЛОВНО

Вдова писателя: Главное наследство, которое Михаил оставил дочери, - достоинство и чувство юмора

Елена Бомбина впервые высказалась о болезни сатирика

Интерес к личности ушедшего из жизни писателя не ослабевает. Недавно знакомые семьи сатирика рассказали «Комсомолке» о том, как разделили его наследство. Получить информацию из первых уст нам не удалось: после смерти Михаила Задорнова его семья приняла решение не общаться с журналистами. Но теперь Елена Бомбина посчитала необходимым внести ясность и отправила в редакцию «Комсомолки» открытое письмо - от своего имени и от имени своей дочери Елены.

«Разница между ложью и правдой в том, что у лжи всегда есть свидетели, а у правды - никогда!» Именно этот афоризм Михаила Задорнова вспомнился сразу, когда мы с дочкой прочитали очередную порцию абсурдной информации, вброшенную в прессу якобы «близкими друзьями» Задорнова на тему его наследства.

К чести настоящих друзей и близких людей Михаила, они никогда в этом не участвовали, зная, как Задорнов это не любил и осуждал всех, кто живет, подглядывая в замочную скважину. Задорнов всегда оберегал спокойствие своей семьи от скандалов. Достойные друзья и знакомые Михаила никогда не работали осведомителями в газетах, а помогали нам бороться за его выздоровление в Германии, организовывали консультации в лучших исследовательских онкологических центрах Германии и Америки. Настоящие друзья после ухода Михаила делали и делают для его памяти важные шаги - помогают в создании центра юмора и сатиры в одной из библиотек Москвы и присвоении ей имени Михаила Задорнова. Именно над этим мы сейчас и работаем вместе с творческими и душевными сотрудниками библиотеки № 225 в Москве. Рижский друг Михаила оплатил создание и установку памятника в Юрмале. Друзья Задорнова пишут светлые книги воспоминаний о нем. И точно не стравливают родственников и не пытаются кого-то из них очернить.

Главных друзей Михаила интересовало не обывательское любопытство - как будет делиться наследство Михаила и кому достанется больше, а что можно сделать для его памяти.

Со всей ответственностью могу заявить, что обиженных среди родных Михаила быть не может.

То, как Михаил заботился обо всех своих родных, не разделяя на понятия «бывшие» и «настоящие», вызывает глубочайшее уважение. И уж точно, у нас с дочерью нет ни малейшего повода быть обиженными на Михаила, как преподносят это в прессе псевдодрузья. Как написал в одной из своих книг Александр Ширвиндт, «доказывать бессмысленно, оправдываться унизительно».

Благодаря Михаилу мы увидели весь мир, узнали и дружили со многими яркими и талантливыми людьми, научились творчеству и желанию помогать другим людям. Он нас поддерживал во всех творческих делах, помогал проводить наши выставки, издавать книги.

Мы находились с первого и до последнего дня болезни Михаила рядом, сопровождая его на все обследования в Москве, Санкт-Петербурге и в Германии, вдвоем с дочкой мы сопровождали его на операцию, полмесяца я ночевала в больнице в Германии после его операции, не «убегая по своим делам», как это пытаются преподнести псевдоблизкие к семье друзья. Дежурила с сестрой Михаила по 10 часов в день в Германии, отлучаясь только на обед. Благодаря помощи моих друзей мне удалось продать помещение библиотеки в Риге, чтобы у нас были деньги на дорогостоящее лечение Михаила. И я думаю, что 33 года совместной жизни с Михаилом являются достаточным доказательством преданности этому человеку.

А главное наследство, которое Михаил оставил дочери, - достоинство и чувство юмора.

Именно поэтому мы и решили снять свой правдивый документальный фильм о самом родном для нас человеке и показать, каким он был для нас. И мы благодарны за искренние и теплые слова о Задорнове в этом фильме Максима Галкина и Геннадия Хазанова, Брендона Стоуна и Сергея Дроботенко, Ирины Безруковой и Максима Забелина, Владимира Качана и Алексея Кортнева и других. Показ этого фильма мы планируем в день юбилея Задорнова на канале НТВ.

А к настоящим обиженным на нас есть предложение - приходите, мы поделимся с вами уважением к памяти Михаила!

Елена Бомбина и Елена Задорнова».

«Охотское море. Географическая энциклопедия»

«КП» РЕКОМЕНДУЕТ

«Охотское море. Географическая энциклопедия»

«Издательский дом «Комсомольская правда», 2018.

Огромный кусок Дальнего Востока - от Аяна до Магадана, от Охотска до Южно-Сахалинска - вот что такое Охотоморье. Хабаровский край, Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область.

«Из космоса Охотское море напоминает голубой бриллиант в причудливой зеленой оправе дальневосточного побережья. Но, только рассмотрев этот бриллиант вблизи, можно оценить сияние всех его граней - глубину его акватории, серебристое мерцание рек, холодное дыхание вершин, жар огнедышащих вулканов, изумрудное великолепие островов…» - говорится в предисловии.

Книга - увлекательное погружение в рубрику «Испытано на себе» в течение четверти века. Над его созданием творческая группа журналистов «Комсомольской правды» при поддержке Русского географического общества трудилась почти 25 лет. С 1993 года было организовано три десятка экспедиций по рекам Дальнего Востока, состоялась морская экспедиция на Курилы, снегоходная - на Камчатку, сухопутная - на хребет Джугджур.

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