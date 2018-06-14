Хулен Лопетеги — новый тренер Реал Мадрида: ушёл из сборной не по-королевски

14 Июнь 23:33 2018-06-15T00:10:50+03:00

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Один из главных скандалов чемпионата мира-2018 грянул за несколько дней до его начала. Фаворит турнира — сборная Испании- осталась без главного тренера. И это накануне принципиальной встречи с португальцами. Причина отставки Хулена Лопетеги: он- теперь новый тренер Реал Мадрида. Причем, переговоры с «королевским» клубом наставник сборной вел за спиной у федерации футбола Испании. И объявил о назначении до чемпионата мира, якобы, чтобы не было лишних разговоров. При этом сам Лопетеги был не прочь посидеть на двух стульях сразу: по крайней мере, до окончания первенства в России. Но в федерации решили иначе: тренер- на выход.

По слухам, за Лопетеги ходила просить часть игроков команды, те, кто работал с ним еще в испанских юношеских сборных и те, кого он будет тренировать в «Реале» в новом сезоне. Но руководитель федерации футбола Испании Лиус Рубиалес, сам недавно назначенный на этот пост, был непреклонен. Хулен Лопетеги — предатель и не может работать со сборной. И это несмотря на то, что под руководством баска команда не проиграла ни разу. Да и обстановка в сборной теперь не ахти. Замену Лопетеги, впрочем, нашли быстро. В России испанцами будет командовать Фернандо Йерро — экс-игрок мадридского «Реала».

А Лопетеги за чемпионатом будет следить из Мадрида: он, конечно, расстроен, но желает сборной удачи.