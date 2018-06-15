Двоечники из состоятельных семей нашли лазейку как поступить в вуз в обход ЕГЭ

СЕГОДНЯ 01:11 2018-06-15T01:25:59+03:00

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Это совсем не секрет: выпускники колледжей могут поступать в вуз без сдачи Единого госэкзамена. Мало того – если они поступают по той же специальности, которой учились в колледже – есть шанс «заскочить» сразу на второй курс. Неплохо же.

И не надо иллюзий: когда лет десять назад вводили обязательный ЕГЭ, колледжи не случайно обошли стороной. Логика у тех, кто в то время отвечал за образовательную политику была проста, как зеркальце в дамской пудренице – в учреждения среднего профобразования уходят не самые лучшие ученики школ. Вот пусть у них будет шанс получить высшее образование. Вдруг в колледже они возьмутся за ум и станут лучше учиться? Или, наконец, найдут профессию по душе и решать совершенствовать знания в университете.

В общем, это был такой социальный лифт для ребятишек из не очень образованных и в общем-то не очень состоятельных семей. Ничего плохого в такой тактике нет. Если ты родился без серебряной ложки во рту совсем не обязательно лишать тебя шанса заработать на набор столового серебра.

Но исследование Центра культуросоциологии и антропологии образования Института образования НИУ ВШЭ, на днях опубликованное в журнале «Sociology of Education» говорит о другом. В последние годы до 40 процентов ребят, поступающих в вузы в обход ЕГЭ, – то есть «через заднее крыльцо» колледжей - дети совсем не из плохо образованных и малообеспеченных семей. А как раз наоборот.

- Мы уже больше десяти лет проводим исследование того, как семьи в России выстраивают образовательные и профессиональные траектории, - объясняет директор Центра культурсоциологии и антропологии образования Дмитрий Куракин. – Так вот теперь способ поступления в вуз в обход ЕГЭ стал популярен в состоятельных, высокообразованных семьях. Если они сталкиваются с тем, что ребенок не очень хорошо учится и шансы подтянуть его с помощью репетиторов для хорошей сдачи ЕГЭ невысоки, они выбирают менее рискованный путь. Через колледж. При этом, понятно, папы и мамы не представляют, чтобы их сын или дочь остались вообще без высшего образования. Их лозунг – университет любой ценой.

Через шесть лет в колледжах будет учиться примерно столько же студентов, сколько в вузах. Статистика - Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС

По статистике Института образования, возможностью попасть в вуз в обход ЕГЭ сегодня пользуется каждый десятый абитуриент. И это одна из причин резкого роста популярности колледжей. Сравните – в 2015 году студентами учреждений СПО стали 630 тысяч человек. А уже в 2016 – почти 900 тысяч. Специалисты Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС прогнозируют, что и такая тенденция продолжится и в ближайшие годы.

Мало того, если раньше в колледжи приходили в основном те, кто окончил девять классов, то теперь 17 процентов одиннадцатиклассников «заруливают» в колледж. А потом половина из них без лишней нервотрепки поступает в университет по результатам внутренних не самых зубодробительных экзаменов.

Прием в колледжи за последние три года просто рванул вверх. Статистика - Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС

Вопрос: долго ли сохранится возможность увиливать от ЕГЭ? Похоже, что нет. О возможности ввести обязательный ЕГЭ для студентов колледжей говорил прежний министр образования и науки Дмитрий Ливанов еще три года назад. Нынешний глава Рособрнадзора Сергей Кравцов высказывается более дипломатично – все будет зависеть от вузов, насколько их устраивает уровень знаний, с которыми приходят учиться выпускники СПО.