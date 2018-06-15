63-летний Владимир Кузьмин разводится с молодой женой

СЕГОДНЯ 02:05 2018-06-15T02:31:36+03:00

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Владимир Кузьмин и его третья жена Екатерина Трофимова объявили о разводе: пара расстается после 17 лет совместной жизни. Слухи о том, что в браке 63-летнего певца и его 36-летней супруги не все ладно, ходили давно. Поговаривали, что Екатерина уже не раз порывалась уйти от мужа. А тот после очередной ссоры с женой якобы искал утешение в алкоголе и даже позволял себе выходить на сцену сильно нетрезвым. Впрочем, окружение музыканта все новости о проблемах в его семейной жизни дружно опровергало. А потом Кузьмин и его спутница жизни, как ни в чем не бывало, снова появлялись вместе на сцене. Артист исполнял свой хит «Ты сказка в моей жизни», который он написал для Екатерины, а она в ответ благодарила его нежным поцелуем на глазах у растроганного зрительного зала.

Но сказка в жизни Кузьмина все-таки закончилась.

- С большим уважением и любовью к друг другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, - написал Владимир Кузьмин в своем Твиттере. - Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу. Просим отнестись с пониманием.

О своем разводе Владимир и Екатерина сообщили в Твиттере.

Владимир Кузьмин познакомился с будущей женой в 2000 году на пляже в Анапе, где юна Катя отдыхала с родителями. Разница в 27 лет ничуть не смутила звезду сцены: артист принялся оказывать эффектной блондинке из Елабуги знаки внимания. Владимир пригласил все семейство на концерт, а потом, когда его возлюбленная вернулась домой в Елабугу, уговорил ее прилететь к нему в Москву. Через год пара поженилась. Детей у супругов в этом браке не было.

Зато от предыдущих отношений у Владимира Кузьмина есть четверо наследников: дочери Соне от первого брака с поэтессой Татьяной Артемьевой - 32 года, Марте, средней дочери от отношений с Ириной Мильциной — 31 год, младшей дочери певца Николь от отношений с поклонницей Татьяной Муинго - 30 лет. Приемному сыну Никите (молодой человек живет в США) - тоже 30 лет.

sonya_kuzmina Владимир Кузьмин с дочкой Соней.

Еще двое старших детей Кузьмина, родившиеся в браке с Татьяной Артемьевой, трагически погибли. Дочь Лизу нашли убитой в 2002 году в ее квартире – 24-летней девушке перерезал горло ее любовник. В 2009 году не стало ее брата Степана: молодой человек выпал из окна собственной квартиры на Юго-Западе Москвы, спасаясь от пожара. По словам соседей, 26-летний Степан употреблял наркотики и состоял на учете в психо-неврологическом диспансере.

Владимир Кузьмин был официально женат три раза. С 1979 по 1985 годы – на Татьяне Артемьевой. В 1990-м году в США певец женился на американской модели Келли Керзон. В 2001 году артист сыграл свадьбу со своей нынешней супругой Екатериной. Помимо официальных походов в загс у Кузьмина были многочисленные увлечения и гражданские браки, самый яркий из которых – с актрисой Верой Сотниковой. Кузьмин и Сотникова были вместе семь лет, с 1993 по 2000 годы.