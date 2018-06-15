За Головиным охотится «Ювентус», а Черышев посвятил победу Господу Богу

СЕГОДНЯ 19:17 2018-06-15T19:46:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия разучивает имена своих новых звёзд. Нет, конечно, футбольные болельщики хорошо знали «армейца» Александра Головина, полузащитника Юрия Газинского из «Краснодара» и единственного легионера среди полевых игроков нашей сборной Дениса Черышева и до вчерашнего дня. Но после великолепного дебюта российской команды на домашнем чемпионате мира имена этой троицы стали известны даже людям, далеким от спорта. Рассказываем истории героев матча-открытия мундиаля.

Денис Черышев

Автор двух голов-красавцев в ворота Саудовской Аравии был официально признан ФИФА лучшим игроком встречи. В зарубежной прессе его уже назвали «наименее русским из русских игроков». Все дело в том, что с пяти лет Денис живет в Испании. Туда он уехал за отцом, тоже известным футболистом (острый нападающий Дмитрий Черышев в середине девяностых провел десять матчей за сборную России).

— Денис учился в одной из лучших закрытых школ Мадрида. Там же, где и сын премьер-министра Испании, — рассказал «Комсомолке» друг семьи Черышевых Леонид Овечкин. — Причем в своем классе он был делегатом, по-русски говоря «старостой». Учился очень хорошо, но жил только футболом. Ничего другого в детстве его просто не интересовало.

В академии мадридского «Реала» закадычными друзьями Черышева-младшего были нынешние звезды испанского футбола Маркос Алонсо и Начо, но потом жизнь их развела и сейчас они созваниваются редко. А самым близким приятелем Дениса теперь стал его брат Данил, который младше на 10 лет. Данил Черышев, кстати, решил не идти по пути отца и старшего брата и выбрал карьеру экономиста.

В родной Нижегородской области Черышевы бывали в юности наездами, чтобы навестить бабушку и дедушку.

— В деревне Денису очень нравилось, они с отцом ходили рыбачить, целыми днями он бегал на улице, а вот город он не любил, скучно было, — вспоминает Леонид Овечкин. — По-русски Денис говорил только в семье, поэтому когда оказывался в России не понимал многих сленговых слов.

Знакомые называют Дениса Черышева очень открытым и позитивным человеком, а еще он очень набожный. Сразу после игры с Саудовской Аравией он поставил в «Инстаграме» фотографию с воздетыми к небу руками и подписью «Вся Слава только тебе Господи».

12-летний Дмитрий Черышев и звезда мадридского "Реала" на тот момент Дэвид Бэкхем. Фото из семейного архива.

Александр Головин

Лучший молодой игрок России, 22-летний Александр Головин поучаствовал в четырех из пяти забитых мячей нашей сборной. И видимо, это было самое впечатляющее выступление центрального полузащитника за Россию со времен Андрея Аршавина в 2008-м. Этим летом Головин определенно станет одним из самых горячих лотов на европейском трансферном аукционе. Уже известно, что перспективного хавбека присмотрела знаменитая «Старая Синьора» (прозвище туринского «Ювентуса»). Но если до чемпионата мира стоимость Головина на футбольном рынке оценивали в 20 миллионов евро, то после мундиаля она может еще вырасти. Ходят слухи, что в охоту за Головиным могут вступить лондонские «Арсенал» и «Челси».

Отец молодого футболиста Сергей Головин до подписания контракта все сообщения о переходе сына называет «утками».

— Саша даже не читает эти новости, чтобы не забивать себе голову во время чемпионата мира. У него сейчас одно на уме: сборная Россиии, — рассказал «КП» Сергей Головин. — Но если такие предложения будут, я считаю, что пусть съездит, поиграет за границей. Там футбол другого уровня, чего скрывать. Скорости другие. Заиграть на новом уровне, я уверен, сын сможет. Сложнее будет с иностранным языком. Но я знаю, что Саша уже начал подтягивать английский.

А родился Александр Головин в сибирской глубинке, небольшом городке Калтан Кемеровской области, где есть всего один старенький стадион. Еще школьником Саша уехал в соседний Ленинск-Кузнецкий, где попал к известному тренеру Сергею Васютину — под его руководством местный клуб «Заря» когда-то гремел в первой лиге. Заметили Головина на юношеских турнирах. «Спартак» не взял техничного, но щуплого парнишку, а вот скауты ЦСКА поверили в него и не прогадали.

— Когда ему было лет шесть, Саша как-то сказал: «Мама, копи деньги, когда вырасту, буду за сборную России играть», — улыбается отец футболиста. — Помню, супруга моя, Светлана, тогда пошутила, мол, нам столько не накопить, ты уж, сынок, своими ножками добивайся всего. Так и получилось.

На этой фотографии Александру Головину (в центре) 14 лет. На сборе в Черногорске. Из семейного архива.

Юрий Газинский

Вряд ли кто-то мог предсказать, что автором первого гола чемпионата мира станет именно он. Во-первых, Газинский — полузащитник оборонительного плана и забивает обычно лишь один-два гола за сезон. А во-вторых, многие вообще не ждали его в составе и критиковали наставника сборной Станислава Черчесова за ставку на «рабочую лошадку» из ФК «Краснодар». Но Газинский ответил злопыхателям за себя и за своего тренера.

Газинский не был восходящей звездой с самых юных лет. Он родился на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре. В возрасте 21 года, когда многие из его коллег по сборной уже играли на европейских аренах, он «пылил» в скромной местной «Смене», середнячке второй лиги. Потом пошел на повышение, в первую лигу: во Владивостоке он еще провел три сезона. И только потом его взял в свою команду Сергей Галицкий, владелец «Краснодара».

В далеком Комсомольске теперь гордятся дошедшим до таких высот земляком. Олимпийские чемпионы у города были (лыжница Юлия Чепалова, волейболист Юрий Бережко), а вот футболистов на чемпионате мира — еще никогда.

— У Юрки с самого детства были командирские качества. Он всегда был настоящим лидером, — говорит теперь первый тренер Газинского в профессиональном футболе Виктор Игнатенко. — Но был и по-детски обидчивым, если ему тренер что-то выговаривал. А самое его главное качество — это фанатичное отношение с тренировками. Он мог играть со старшими ребятами, с младшими, с ровесниками. Лишь бы ему дали мяч.