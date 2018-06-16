Сбежавшего из России «акциониста» Петра Павленского французский суд оставил под бессрочным арестом

СЕГОДНЯ 11:25 2018-06-16T11:32:26+03:00

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Еще один борцун с «тоталитарной Россией» пал жертвой двойных стандартов Запада. Петр Павленский, прославившийся своими членовредительскими акциями в как бы борьбе с российской властью, обласканный, пока жил в России, Западом и международными правозащитными структурами, на днях был оставлен на том же Западе французским судом под бессрочным арестом.

А ведь как хорошо для Петра все начиналось в России. будучи из тех художников, что не умеют нарисовать ни коровку, ни домик, ни букашку, он выбрал для применения свих талантов «прогрессивное» направление в искусстве – акционизм. Причем, его интересовали не инсталляции, а перформансы. Популярно объясняя, инсталляция, это когда художник наложил кучку под дверь соседа и убежал, а она осталась, а перформанс - когда сосед вышел в процессе откладывания кучки и пинками и другими мерами физического воздействия стал заставлять художника убрать за собой. Павленский был специалистом во втором. В знак протеста против суда над «Пусси Райот» он зашил себе рот нитками (не волнуйтесь, «операция» была проведена под обезболивающими) и вышел с плакатом на одиночную акцию в таком виде.

Через год он завернулся в колючую проволоку. Потом отрезал себе кусочек уха. Что характерно, свои «художественные» акции протеста Павленский любил проводить исключительно в голом виде, выставляя напоказ гениталии. Протестовал он по любому4 поводу: в защиту «узников 6-го мая», против «засилья ФСБ», против запрета на гомосексуальную пропаганду среди детей и по куче других самых разных поводов. В каждом из этих случаев неизменными были две вещи – эпатаж и гениталии.

Пика популярности Павленский добился в ноябре 2013-го, когда «прибил» свою мошонку к брусчатке на Красной площади Москвы. Ну как прибил. Сначала он сходил к врачу, где, опять же, под обезболивающими врач проделал ему дырку. Потом художник дождался, когда эта зарастет, и лишь после того пошел на Красную площадь, где в заранее заготовленную дырку просунул гвоздь и вставил его в брусчатку. Естественно, с причиндалами напоказ. Надо сказать, что полицейские, отковыривавшие «художника» от брусчатки, действовали очень бережно по отношению к нему, и ничего ему не повредили. Не пролилась ни одна капля крови, и, как бы написали в западных фильмах, «при съемке ни одно животное не пострадало».

Через два года Павленский, которого на Западе и среди отечественных либералов признали за «одного из самых влиятельных современных художников в России», заигрался окончательно, когда поджег входную дверь в здание ФСБ на Лубянке. Его задержали, арестовали по решению суда, а через семь месяцев приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей и возмещению ущерба, нанесенного ФСБ, в сумме 481 тыс. рублей. Не выплатив ни рубля, Павленский сбежал во Францию. Париж живенько предоставил ему политическое убежище – ну как же иначе, влиятельный художник и борец с тоталитарным Кремлем в одном флаконе! Такие на дороге не валяются.

И все то время, пока Петр находился под арестом, в стране проходила масштабная компания под требованием «Свободу Павленскому!»

- Он художник, он так видит, - взывали к властям «демократические» СМИ и «творческая интеллигенция», либеральные писатели, артисты, мастера художественного слова и авторы непечатных из-за обсценной лексики стихотворений.

Во Франции Павленский в зените славы и международного признания (за поджог двери ФСБ международная правозащитная организация Human Rights Foundation присудила Павленскому премию Вацлава Гавела) провел в октябре прошлого года очередную акцию: поджег здание Банка Франции в Париже. И – оказался в тюрьме.

Оказалось, что французские власти совершенно не интересуют творческие замыслы Павленского, его мироощущение и взгляды, а также способы самовыражения, равно как и целость его гениталий. Сначала Павленского поместили в тюрьму, потом перевели в психиатрическую лечебницу, а затем снова вернули в тюрьму. А на днях французский судья определил Павленскому в качестве меры пресечения «бессрочный арест». И сделал это на основании психиатрической экспертизы, которая выявила у художника целый «букет» психических расстройств. Тут тебе и «бредовые навязчивые идеи», и «пограничное расстройство личности» с нарциссическими основаниями и «желания преступать закон и предусмотренные им ограничения». И, мало того, что все это одновременно, так ведь еще, как определили французские психиатры, у всех этих расстройств «высокий риск рецидива».

И не художник, и не поэт, и даже не пленник гениталий, а просто псих. Которого надо постоянно контролировать. Но ведь у Павленского нет ни работы во Франции (да кто же такого возьмет к себе на работу?), ни счета в банке, да и места жительства постоянного (только политическое убежище), то суд вполне обоснованно счел, что оптимальным местом его контроля может быть лишь тюрьма, в которой он будет находится под постоянным присмотром. Выйти из нее он, наверное, сможет. Но в психушку, на лечение. И то, если признает себя психически больным.

Пример Павленского не единичен. Помнится, такой же вояж на запад совершила и группа «Война», которая в России была обласкана за свои акции протеста, аналогичные по содержанию и художественной ценности «творчеству» Павленского, вплоть до премии «Инновация» Государственный центр современного искусства при поддержке Министерства культуры РФ за изображение мужского члена на Литейном мосту Санкт-Петербурга. Члены группы – «Вор» и «Коза» (с малолетними детьми) - уехавшие в Германию, промышляли воровством в супермаркетах, чтобы им элементарно было что поесть, задерживались полицией в разных странах Европы, попадали в суды, и их нынешняя жизнь свелась к скитанию из одного лагеря беженцев в другой, а то и вовсе – к подпольному существованию.

Оказалось, что на «демократическом» Западе – это вам не в «тоталитарной» России. И узду на раз накинут, и, если сочтут нужным, и гениталии прибьют. И без всякой анестезии.