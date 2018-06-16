Польша - Сенегал 19 июня 2018: Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу

СЕГОДНЯ 11:30 2018-06-16T11:38:17+03:00

Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу Польша — Сенегал. Встреча состоится 19 июня 2018 года в 18:00 в Москве на стадионе Спартак

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Команды Польши и Сенегала стартуют в турнире последними из всех команд чемпионата мира. Группа H считается самой ровной на мундиале: все четыре сборные здесь — Польша, Сенегал, Япония и Колумбия — примерно равны по классу, и в каждом матче ожидается настоящая «рубка».

Сборная Польши уверенно прошла отборочный турнир, выиграв 8 матчей из 10 и заняв первое место в своей группе, впереди таких команд как Дания, Черногория и Румыния. Признанным лидером поляков является звезда «Баварии», один из лучших форвардов мира Роберт Левандовски. Да и вообще сборная нацелена на атаку: кроме Левандовски грозную силу представляет дуэт из итальянского «Наполи» Петр Зелински и Аркадиуш Милик. В последних товарищеских матчах Польша забила четыре безответных мяча Литве и сыграла в результативную ничью 2:2 с Чили.

Сборная Сенегала впервые вышла на чемпионат мира с 2002 года, когда «Львы Теранги» стали главной сенсацией турнира, добравшись до четвертьфинала. В составе сенегальцев тоже есть ярко выраженная звезда — финалист Лиги Чемпионов этого года в составе «Ливерпуля» Садьо Мане. Но и многие другие футболисты сборной Сенегала играют в крепких европейских клубах и способны доставить проблем опытной сборной Польши. В последнем перед чемпионатом мира товарищеском матче Сенегал обыграл Южную Корею 2:0, доказав, что подошел к главным играм года в хорошей форме.

Прогноз: Польша — Сенегал 2:1 (Победа Польши с преимуществом в один мяч, обе команды забьют).