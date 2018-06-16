«Во все тяжкие»: Объявив о разводе, Шнур отправился развлекаться с девушками во Францию

СЕГОДНЯ 11:40 2018-06-16T11:52:02+03:00

Сергей Шнуров отправился во французский город Ле-Ман (200 км от Парижа), чтобы поддержать российскую команду G-drive Racing на главном событии в мире автоспорта - гонке «24 часа Ле-Мана». Фото: соцсети

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«Сергей Шнуров объявил о разводе и развлекается с девушками во Франции», - именно такие мысли посещали поклонников Сергея Шнурова, когда они открывали «Сторис» на его страничке в Инстаграме. И правда, на фотографиях из соцсетей мы видим довольное лицо Шнура и пышногрудых красоток в бикини. Быстро певец забыл о своей жене Матильде. Где же проводит время артист? Как выяснилось, Сергей Шнуров отправился во французский город Ле-Ман (200 км от Парижа), чтобы поддержать российскую команду G-drive Racing на главном событии в мире автоспорта - гонке «24 часа Ле-Мана».

- Гонка «24 часа Ле-Мана» является главной гонкой планеты и я очень рад, что на протяжении нескольких лет я представляю здесь нашу страну в составе российской команды G-Drive Racing. И я счастлив, что с каждым годом все больше и больше российских болельщиков приезжает сюда, чтобы поддержать нас. В этом году к группе поддержки присоединился Сергей Шнуров, что нас действительно очень порадовало. Ведь чем больше звездных гостей из России будут посещать автогонки, тем популярнее они будут становится в России. Спортсменам очень важно чувствовать поддержку своей страны, -говорит Роман Русинов, российский автгонщик, пилот команды G-Drive Racing.

На фотографиях из соцсетей мы видим довольное лицо Шнура и пышногрудых красоток в бикини. Фото: instagram.com

Кстати, среди гостей суточного марафона были замечены и другие знаменитости. Поддержать вторую российскую команду SMP Racing, в составе которой выступает Виталий Петров, приехали Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш. Для Дробыша это не первое посещение легендарной гонки, практически каждый год он прилетает сюда в компании бизнесмена Бориса Ротенберга.

Кстати, в общей сложности гонку «24 часа Ле-Мана» каждый год посещает около 500 тысяч человек.

Сергей Шнуров отправился во французский город Ле-Ман (200 км от Парижа), чтобы поддержать российскую команду G-drive Racing на главном событии в мире автоспорта - гонке «24 часа Ле-Мана». Фото: соцсети

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