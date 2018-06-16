2018-06-16T17:41:24+03:00
Политика

Путин поздравил Терешкову с юбилеем полета в космос

Но ее просьбу полететь еще раз не поддержал
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Путин поздравил Терешкову с юбилеем полета в космос. Фото: Алексей Никольский/ТАССПутин поздравил Терешкову с юбилеем полета в космос. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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- Ужас, как много лет прошло! - отреагировало Валентина Терешкова на поздравление Владимира Путина с 55-летием ее полета в космос.

- Вы не только первая женщина-космонавт, но и остаетесь единственной женщиной, кто совершил полет в одиночку, - продолжил Путин. - Все остальные в составе экипажа.

Ради этого поздравления президент специально пригласил Валентину Терешкову в Кремль.

- А можно было бы быть в составе экипажа, чтобы уже полностью эту возможность выбрать? - тут же отреагировала Терешкова.

- Еще полетать? - удивился Путин. - Далеко не все знают, что ваш полет проходил не так уж и просто. Насколько я знаю, были сбои в системе управления, и вам пришлось вручную заниматься ориентацией корабля.

- Сбой был, - подтвердила космонавт. - Думаю, что это по ошибке. И тормозная двигательная установка была сориентирована на подъем орбиты, а не на спуск, не на сталкивание корабля. Я заметила это на первых витках, доложила на Землю. Я исправила, внесла данные, которые Земля мне сказала. Внесла – всё в порядке, доложила, и остальной полет прошел нормально. Конечно, ни одного полета – всегда какие-то где-то были сбои.

- Полет-то нормальный, но и приземление тоже было непростым, - вспомнил Путин.

- Это был Алтайский край и высохший берег Кулундинского озера. Так что хорошо приложило – ветер был сильный, - ответила Терешкова.

Как депутат Думы от Ярославской области, пользуясь случаем, она тут же попросила президента помочь сразу в нескольких делах. Остановить цветение Волги - ускорить программу очистки реки, усилить экологический контроль на нефтеперерабатывающем заводе в Тутаеве.

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