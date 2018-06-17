Дана Борисова устроила безалкогольный день рождения

СЕГОДНЯ 02:00 2018-06-17T02:11:29+03:00

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-Я давно уже не употребляю алкоголь, поэтому стараюсь, чтобы рядом были только непьющие люди. И поэтому у меня сегодня безалкогольный день рождения. На столе только морс, чай, кофе,-рассказала «КП» Дана Борисова, пригласив нас на свой день рождения.

Телеблондинка отметила свой личный праздник в центре Москвы, в кафе «Ментано».

Дана Борисова отметила праздник в центре Москвы, в кафе «Ментано».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Угощала гостей блюдами итальянской кухни, а на десерт - безглютеновый торт.

Торт для именинницыФото: Михаил ФРОЛОВ

Главным гостем на празднике Даны была ее 10-летняя дочь Полина.

Девочка предложила гостям вечера сыграть в «Мафию», потом загадывала друзьям мамы различные головоломки.

Ну и, конечно же, помогала Дане разбирать подарки.

Даны Борисова и ее 10-летняя дочь ПолинаФото: Михаил ФРОЛОВ

-Столько букетов мне сегодня подарили, можно цветочный магазин открывать,-поделилась с «КП» Дана Борисова.-Подарков очень много: мои любимые крема, изысканный браслет с кристаллами Сваровски, сумка Луи Виттон, клатч Гуччи, набор очень вкусного чая. Ну и, конечно же, сексуальное белье оранжевого цвета. Осталось только встретить принца.