2018-06-17T02:11:29+03:00
Звезды

Дана Борисова устроила безалкогольный день рождения

Телеблондинку поздравила ее 10-летняя дочь [фото]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Дане Борисовой на день рождения испекли безглютеновый торт.Дане Борисовой на день рождения испекли безглютеновый торт.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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-Я давно уже не употребляю алкоголь, поэтому стараюсь, чтобы рядом были только непьющие люди. И поэтому у меня сегодня безалкогольный день рождения. На столе только морс, чай, кофе,-рассказала «КП» Дана Борисова, пригласив нас на свой день рождения.

Телеблондинка отметила свой личный праздник в центре Москвы, в кафе «Ментано».

Дана Борисова отметила праздник в центре Москвы, в кафе «Ментано». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дана Борисова отметила праздник в центре Москвы, в кафе «Ментано».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Угощала гостей блюдами итальянской кухни, а на десерт - безглютеновый торт.

Торт для именинницы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Торт для именинницыФото: Михаил ФРОЛОВ

Главным гостем на празднике Даны была ее 10-летняя дочь Полина.

Девочка предложила гостям вечера сыграть в «Мафию», потом загадывала друзьям мамы различные головоломки.

Ну и, конечно же, помогала Дане разбирать подарки.

Даны Борисова и ее 10-летняя дочь Полина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Даны Борисова и ее 10-летняя дочь ПолинаФото: Михаил ФРОЛОВ

-Столько букетов мне сегодня подарили, можно цветочный магазин открывать,-поделилась с «КП» Дана Борисова.-Подарков очень много: мои любимые крема, изысканный браслет с кристаллами Сваровски, сумка Луи Виттон, клатч Гуччи, набор очень вкусного чая. Ну и, конечно же, сексуальное белье оранжевого цвета. Осталось только встретить принца.

На торжестве обошлось без алкоголя, но было весело Фото: Михаил ФРОЛОВ

На торжестве обошлось без алкоголя, но было веселоФото: Михаил ФРОЛОВ

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