«Фермеры должны собирать урожай, а не бумаги!»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-17T13:27:57+03:00

«Комсомолка» продолжает публиковать дневники подмосковного фермера Олега Сироты. Сегодня он рассказывает, зачем с коллегами ходил в Минэкономразвития и чем этот поход может обернуться для каждого земледельца страны

Изменить размер текста: A A

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА

«Ура! Можете поздравлять! Мы защитили свой проект! И где - в Минэкономразвития! А сейчас расскажу все по пунктам.

Все началось месяца два назад со звонка: «А не хотите ли, говорят, к нам в министерство прийти? Есть интересные задумки по перезагрузке форм поддержки малого бизнеса, может, у вас есть дельные предложения?»

Честно скажу — звонку порадовался. Перезагрузка мер поддержки — это, конечно, хорошо, но обычно их придумывают чиновники в своих кабинетах и на практике получается такое, что, как говорят у нас в деревне, на голову не наденешь. А тут решили прежде спросить нас, фермеров.

Обзвонил коллег: «Мужики, - говорю, - айда съездим, поговорим. А то они за нас напридумывают, как нам жить, а нам потом это всё расхлебывать». И поехали.

… Дошел до нужного зала, а там уже кого только нет: фермеры, всяческие переработчики, эксперты, главы сельских поселений, чиновники разных уровней, банкиры. И всем предлагают высказаться на одну тему: как и чем помочь фермерам. Как думаете, что получилось? Правильно: басня про лебедь, рак и щуку, похоже, прямо основана на результатах подобного совещания.

- Отсеяться бы! - встает один.

- Давайте мы вам внедрим цифровую экономику по самое не балуй! - говорит второй оратор.

- Снизить штрафы! - это уже третий.

- Поднять штрафы! Усилить контроль! - требует четвертый.

- Отменить все разрешения и оформления! - пятый.

Я в шоке. Со стороны вся эта какофония кажется бреднями сумасшедших, а рядом сидят и внимательно слушают чиновники. Которые нам потом с телевизора рассказывают, как жить надо. Кошмар какой-то. Да, они тут надо мной издеваются...

- Я, пожалуй, пойду... - полными от ужаса глазами смотрю на советника министра Юлию Алферову. - Мы тут не договоримся ни до чего...

А она в ответ:

- Если вы на самом деле считаете, что вашу отрасль нужно поддержать, сформулируйте, какая нужна поддержка и защитите проект. Вот ты можешь сидеть и записывать все предложения, будешь координатором... А то вы нас, чиновников, критикуете - что мы тут чего-то придумываем без вас. Вот теперь всё по-другому будет: вы нам сами скажите - чего вам надобно-то?

Вот же, думаю, свезло-то как. И не сбежишь. А она снова:

- Это самая передовая в мире малайзийская методика, мы тут сейчас из хаоса мнений составим систему. Давай, говорит, не рефлексируй, записывай за всеми.

И вот я 6 (!) часов кряду записывал эти предложения. Получился длиннющий список из двухсот хотелок собравшихся. И вышел в полном унынии: устал, как собака, отсидел все конечности. Думаю: еще пара таких заседаний, и меня можно будет в дурдом сдавать. Мало того, вообще непонятно, как из этого списка что-то дельное составить...

ПОБЕДИТЬ БЮРОКРАТИЧЕСКУЮ ГИДРУ

Но утро вечера мудренее: отсортировал хотелки по разделам — кредиты в одну сторону, обучение в другую. И вот приглашают снова. Это заседание было уже менее хаотичным. Потом было еще несколько встреч. Обсуждаем разделы, формы, зоны ответственности министерств, перенесли общение в запрещенный ныне «Телеграмм», там допиливаем инициативы и обсуждаем креативы, подтянулись регионы. И вот уже картина становится более стройной. На третью неделю я начинал примерно понимать, в чём корень зла. Если не лезть в программы субсидирования (которые минсельхоз распределяет), у нас есть одна большая проблема - фермеру просто некуда обращаться за помощью.

Минсельхоз его региона при всём горячем желании не сможет за него написать бизнес-план, по банкам побегать, заявки на подключение к электричеству заполнить... У Минсельхоза на это нет людей (в отделе фермеров МСХ области работают 2 человека, а фермеров в Подмосковье — 1000. Из них буйных, типа меня, человек 400) и, собственно говоря, нет полномочий. В общем, решили мы как-то эту бюрократическую гидру победить. И вот у нас из хаоса по методике малайзийцев (толковые люди оказались, чем-то похожие на наших узбеков) начала получаться система мер поддержки для малого бизнеса.

ВСЕ ВО БЛАГО РОДИНЫ!

Первое, что мы нашей рабочей группой предложили сделать — создать В КАЖДОМ регионе Центры поддержки фермеров. Такие, чтобы туда по всем вопросам обращаться. Я это горячо поддерживаю - очень много народу обращается, а по всем вопросам им не поможешь, не проконсультируешь и за ручку не поводишь. По замыслу, малый фермер должен прийти в такой Центр и получить ответы на все свои вопросы. Чтобы он потом преимущественно в поле пахал, а не по кабинетам за бумажками носился.

В общем, проблемы понятны и реальны, причем, настолько реальны, что президент Владимир Путин 12 марта на агропромышленном форуме поручил всем министерствам проработать центры компетенции для развития кооперации. И всем министерствам дать заключения об этом.

В некоторых регионах в той или иной форме фермерам помогают. Где-то это центр поддержки бизнеса, где-то это общественная организация. Но надо это всё упорядочить, структурировать, собрать дублирующие функции. Создать такие центры в регионах, в которых их нет, в рамках них создать центры компетенций для развития кооперации и взаимодействия между разными органами власти. Это типа, как в армии, когда поднимают тост за взаимодействие родов войск, дабы все слаженно трудились на благо Родины.

И вот настал тот день, когда мы держали экзамен!Фото: Олег СИРОТА

ОТ ДОКУМЕНТОВ И КРЕДИТОВ — ДО ЭКСПОРТА И АГРОТУРИЗМА!

Итак, какие направления деятельности будут у Центров по поддержке фермеров:

- Образовательные программы для фермеров, в т.ч., мастер-классы с участием успешных практиков. Мы, собственно говоря, это худо-бедно пытаемся делать, но это надо делать системно;

- Помощь в отраслевой ориентации для начинающих фермеров, предварительная оценка рисков и эффективности будущего хозяйства в зависимости от экономических, климатических и иных особенностей субъекта РФ;

- Освещение и популяризация ведения бизнеса в сельской местности. У нас сельское хозяйство локомотив экономики, на нём реально можно и нужно зарабатывать;

- Взаимодействие с органами государственной власти: «единое окно» для обращений фермеров, «онлайн и оффлайн», межведомственное взаимодействие;

- Поиск и подбор земли, документы, разрешения на строительство, проектирование, инфраструктура;

- Работа с финансовыми организациями, это в первую очередь всякие кредиты в банки оформлять, готовить документы, бизнес-планы и т.д.;

- Помощь в продаже: от тренингов по продажам до содействия в доступе на ярмарку или торговую сеть. Это крайне важно, некоторые наши коллеги умудряются не продать качественную продукцию и тащат её перекупщикам;

- Маркетинговые консультации: позиционирование продукции, создание и раскрутка бренда;

- Содействие в выходе на внешние рынки (экспорт) - этим я и сам с огромным удовольствием воспользуюсь;

- Агротуризм. Отработка тура и включение проекта в региональные справочники/путеводители. Смех смехом, а агротуризм в тех местах, где он возможен - это очень крутая штука.

ЭКЗАМЕН ВЫДЕРЖАЛИ!

Составили мы тезисы, и снова сомнения: вот сейчас отчитаются о проделанной работе и положат весь проект под сукно. Но не тут-то было. Оказывается, они разослали его по всем региональным министерствам, отзывы собирать. И снова собираемся, и снова обсуждаем. И дорабатываем проект. А чиновники обещают: теперь всегда так будет — сначала услышим, что там внизу говорят. Хотя, надо признаться, бизнес «внизу» порой ведет себя очень забавно - от государства требует, а как только то пытается с ним поговорить, начинается: ой, у нас посевная, дела, я в дороге, загружен делами и пр. И вроде как опять можно ныть, обвиняя чиновников в том, что с ним снова не посоветовались...

… И вот настал тот день, когда мы держали экзамен! И защитили проект перед министром экономики Максимом Орешкиным. Он реально сидел и вникал во все это и по всем направлениям. Сказал, что нашу боль понимает, фермеры нужны и важны и будет нам помогать. Так что центрам поддержки фермерства теперь быть!

В общем, презентация висит на сайте.

Есть, что добавить? Милости просим в комментарии! Будем дорабатывать!