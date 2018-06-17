2018-06-17T14:57:38+03:00
Политика

«Содом в каждый дом»: в Киеве прошёл самый массовый за последнюю историю гей-парад

В столице Незалежной его стыдливо назвали - «Марш равенства» [видео]
Александр КОЦsashakots@sashakots
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Петра Порошенко призывали встать в первую шеренгу «нетрадиционного полка».Петра Порошенко призывали встать в первую шеренгу «нетрадиционного полка».Фото: REUTERS
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К очередному гей-параду (или как тут его стыдливо назвали - «Маршу равенства») в Киеве готовились основательно. Еще накануне полиция оцепила весь маршрут следования представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Для верности были даже перекрыты входы во дворы в центре столицы - местных жителей пускали домой только по паспортам. А к раннему утру место скорого буйства равенства обнесли массивными железными решетками, отчего центральные улицы стали похожи на загон для скота. Или на уличный зверинец.

Перед самым началом шествия националисты попытались перекрыть маршрут «Марша равенства». Но тут в дело вступили люди в форме, и это были не участники парада. Ловко орудуя дубинами и баллонами с газом, они безжалостно валили националистов на асфальт и заламывали руки. Особенно эффектно это смотрелось с коптера. Огромная волна черных касок (похожая на рой муравьев) буквально поглощала маленькие группки противников гей-парада, «переваривала» их и выплевывала по одному в сторону переулка, где их поджидали автозаки.

Может показаться, что таким образом киевская полиция заботилась о безопасности простых украинских гомосексуалистов. Но на самом деле, в этом году марш в Киеве должны были посетить многочисленные зарубежные гости, сотрудники посольств и члены Европарламента. Последние призывали руководство Украины и лично Петра Порошенко встать в первую шеренгу «нетрадиционного полка»: «Чтобы стать сильной, разнообразной и равноправной демократией в нашей европейской семье». Но Петру Алексеевичу с его катастрофическим рейтингом, видимо, ближе традиционная сиротливость. Поэтому возглавить шествие делегировали главу Нацполиции Украины Сергея Князева. Он шел в окружении сотрудников посольств США и Канады, и был в этом какой-то пошлый символизм.

Киевская полиция тщательно оберегала украинских гомосексуалистов. Фото: REUTERS

Киевская полиция тщательно оберегала украинских гомосексуалистов.Фото: REUTERS

За спинами заморских гостей колыхались напомаженная толпа и транспаранты «Страна свободных, будь собой!» и «Содом в каждый дом». Так себе лозунги, на любителя. А таких любителей в Киеве в воскресенье набралось около пяти человек. И это рекорд для незалежной, что, видимо, говорит об уверенной евроинтеграции страны.

К слову, не все желающие смогли попасть в этот день на «Марш равенства», который продлился всего 20 минут. «Если бы я не был ограничен в передвижении, я обязательно был бы сегодня на прайде, - посетовал воскресший журналист Аркадий Бабченко. - Я был рожден в Империи. Рабом. Но ходить строем больше не буду». Тут, конечно, личный выбор каждого - кому чеканить в ногу шаг, а кому дефилировать с голым задом.

Киев. 17 июня, 2018 Гей-парад.

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