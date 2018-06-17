"Женщинам, скорее всего, скостят до 60": Депутаты Госдумы прокомментировали принятие законопроекта о пенсиях

СЕГОДНЯ 15:05 2018-06-17T16:38:27+03:00

Разрыв в возрасте выхода на пенсию для сильного и слабого пола останется таким как был — в пять лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"КП" рассказывает подробности о нашумевшем законопроекте о пенсиях, который поступил в Госдуму

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Нашумевший законопроект о повышении пенсионного возраста поступил в Госдуму. Перед этим, в субботу, предложения правительства обсуждались на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) — с представителями бизнеса, то есть работодателями, и профсоюзами.

Представители бизнеса в целом законопроект одобрили. Но с оговорками. Правительству предложено получше изучить последствия этой инициативы для рынка труда, а также продумать систему переподготовки немолодых людей и защиты их от безработицы.

А Федерация независимых профсоюзов вступилась за женщин. И предлагает все-таки оставить разрыв в возрасте выхода на пенсию для сильного и слабого пола таким как был — в пять лет. То есть чтобы дамы отправлялись на заслуженный отдых в 60 лет, а не позже. Напомним: сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, правительство предлагает повысить этот порог до 63 и 65 лет. (При этом говорят, что женщин и так пожалели: в других странах при повышении пенсионного возраста в основном исходили из равенства полов.)

Кроме того, ФНП беспокоит, а будет ли сопутствовать повышению пенсионного возраста рост зарплат.

- Не будет никакого смысла всех этих нововведений, если не будет расти заработная плата, если не будет расти экономика, - считает глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

Аргументы «за» повышение пенсионного возраста, в очередной раз озвученные на комиссии, остаются прежними. Во-первых, деваться некуда: трудоспособное население сокращается, а продолжительность жизни растет. Если в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 трудоспособных, то в 2017 — 2. А дальше будет только хуже.

А во-вторых, взамен пенсионерам обещают более существенный рост выплат. Причем уже с 2019 года.

- Среднее увеличение пенсий оценено нами на тысячу рублей. Это означает, что каждый пенсионер - естественно, в зависимости от стажа, размера страховых взносов - получит по 12 тысяч в год в 2019 году, - заявила на трехсторонней комиссии вице-премьер Татьяна Голикова.

Имеется в виду, что пенсия в следующем году увеличится в среднем на тысячу рублей. За 12 месяцев набегает 12 тысяч рублей — на столько увеличится годовой доход пенсионера.

Как пояснил уже Минтруд, такая индексация коснется только неработающих пожилых людей. Для работающих пока все останется как прежде.

Заметим, что в 2018 году выплаты неработающим пенсионерам в среднем проиндексировали всего на 400 руб.

ДОСЛОВНО

«В первые годы это будет больше ста миллиардов рублей, ...к 2024 году это примерно, если в нынешних ценах говорить, будет около триллиона рублей в год... Значительная часть, если не большая, этих средств пойдет на повышение пенсий».

(Глава Счетной палаты Алексей Кудрин — об экономическом обосновании повышения пенсионного возраста)

МНЕНИЯ

«КП» задала вопрос депутатам Государственной думы:

Вы как планируете проголосовать за вариант повышения пенсионного возраста, внесенный правительством или предложите свои изменения?

Сергей Боярский, Единая Россия: «Законопроект будет рассматриваться профильным комитетом – все возможные изменения вносятся на этой площадке. Больше чем уверен, что коллеги предложения вносить будут»

Михаил Терентьев, Единая Россия: «Голосовать по этому законопроекту мы будем только через месяц, в течение которого появятся какие-то предложения. Мы оценим, насколько такой подход повышения возраста экономически обоснован. Думаю, в финальном варианте будут другие цифры (возраста – ред.)»

Михаил Старшинов, «Единая Россия»: «Закон не читал, не видел. Вопрос хороший, но ответ на него был бы некорректный. Давайте дождемся текста, а потом будем обсуждать»

Олег Смолин, КПРФ: «Сделаю всё возможное, чтоб закон в таком виде принят не был. Закон внесен в крайне жестком варианте с тем расчетом, чтоб Единая Россия добилась снижения пенсионного возраста для женщин, скажем, до 60 лет, а потом рассказывала народу, как защитила его от правительства».