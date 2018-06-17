Португалец, отправившийся на ЧМ-2018 на велосипеде, пересек российскую границу

СЕГОДНЯ 16:38 2018-06-17T17:07:28+03:00

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В рабочее время – прилежный чиновник мэрии португальского города Аленкера, а во все остальное – страстный поклонник футбола Элдер Батишта отправился несколько недель назад из родного города в подмосковное Кратово, на базу португальской сборной по футболу, принимающей участие в Чемпионате мира-2018.

Проехав через всю Европу, Батишта пересек российскую границу на КПП «Бурачки» и продолжает свой путь.

В Пустошке и Кунье его встречали ребята из военно-патриотических клубов, входящих в Юнармейское движение.

Как сообщил «КП» зав. консульским отделом Посольства РФ в Лиссабоне Максим Владимиров, Батишта получил паспорт болельщика. МИД России также поддерживает связь с велосипедистом и оказывает ему необходимую организационную помощь.

Батишта едет в Россию на велосипеде не только для того, чтобы поддержать футболистов, но и для сбора денег для одной из благотворительных организаций, помогающей детям с онкологическими заболеваниями.