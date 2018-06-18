2018-06-18T00:13:56+03:00
В мире

Немецкая школа заказала «исламские купальники» для учениц

По мнению дирекции, костюмы-«буркини» облегчат интеграцию молодых мусульманок в общество
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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«Буркини» был придуман дизайнером Ахедой Занетти в 2007 году«Буркини» был придуман дизайнером Ахедой Занетти в 2007 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одна из школ города Херне (земля Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ) сделала неожиданные шаги на пути развития мультикультурализма.

Гимназия имени Песталоцци (Das Pestalozzi-Gymnasium) заказала для учениц двадцать «исламских купальников» — так называемых «буркини» по 400 евро каждое. (Этот костюм для плавания оставляет открытыми лишь кисти, стопы и овал лица ниже бровей — с тем, чтобы женщина могла окунаться в публичных местах без «недозволенного» оголения тела.) Свежеприобретённую униформу бесплатно передадут девочкам-мусульманкам, дабы те могли заниматься на уроках плавания вместе со всеми, сообщает издание Focus.

— Деньги на закупку буркини взяты из частных пожертвований, — сообщил директор гимназии Фолкер Гёслинг (Volker Gößling), правда, не уточнив источник оных. — Учиться плаванию должен каждый, и теперь ни у кого нет оснований пропускать уроки.

Ибо с недавних пор в школе со 150-летней историей некоторые ученицы в бассейн не ходят: появляться в присутствии мужчин (пусть даже мальчишек-одноклассников) в привычном для Европы купальнике — это, с точки зрения представителей местной общины «новых немцев», просто верх бесстыдства.

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Соответствие буркини исламской религиозной традиции вопрос дискуссионный.
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И вроде бы всё хорошо, инокультурные ученицы теперь будут «интегрироваться в социум» (надевая неожиданные для него костюмы-буркини). Правда, представители прогрессивной общественности всё равно недовольны:

— Школа действует по принципу «как бы чего не вышло» [в оригинале сказано «с упреждающей покорностью» — прим. «КП»], — заявляет местным журналистам специалист по педагогике Клаус Шпенлен. — Следовало бы сперва организовать чисто женские курсы плавания [только для мусульманок — прим. «КП».].

Ну и главная проблема — «буркини» был придуман дизайнером Ахедой Занетти совсем недавно, в 2007 году, и само его соответствие исламской религиозной традиции — вопрос дискуссионный.

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