Как я работал журналистом районки: И решил наш город выйти из непутевой области и присоединиться к богатой

СЕГОДНЯ 01:15 2018-06-18T01:59:06+03:00

Центр Борисоглебска. Для жителей Балашова этот город в соседней Воронежской области является примером для подражания и предметом тихой зависти... Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Часть 1

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Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Часть 7

Часть 8

Политобозреватель «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин решился на эксперимент. Бросить жирную Москву и рвануть… в какую-нибудь глушь, в Саратовскую область, на должность простого репортера районной газеты. Изменив фамилию и внешность, он устроился стажером в «Балашовскую правду» городка Балашов, где ему быстро объяснили, почему в бедной жизни русской провинции виноваты вовсе не либералы и проклятые 90-е.

ВНУТРЕННИЕ СЕПАРАТИСТЫ

И пусть иногда, пусть тихо, пусть в сердцах, балашовский житель обязательно скажет. Дескать, в 40 километрах от нас стоит Борисоглебск. Точно такой же город. Но с хорошими дорогами, сохранившимися заводами. Почему-то он богаче, почему-то там товары дешевле (и весь Балашов ездит туда, словно за границу), почему-то там даже люди - чуть другие.

Улыбчивее, что ли.

Почему?!

Ветеран Ракетных войск Олег Крищенко, служивший на Кубе при Карибском кризисе, попытался решить проблему по-ракетному - раз и навсегда. Олег Демьянович зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о выходе Балашова из непутевой Саратовской области. Балашову предлагалось войти в благополучную Воронежскую - поближе к Борисоглебску.

Главный сепаратист Балашова Олег Крищенко показывает полуразрушенные очистные сооруженияФото: Владимир ВОРСОБИН

Местный интернет глумливо орал: «Да!», «Ура!», «К Москве давай присоединяться, к Москве!». А власти поняли - посреди России, где-то под Урюпинском, назревает «крымский сценарий».

- Олег Демьянович, - говорю я при встрече с уважаемым сепаратистом. - А если все регионы начнут по воле граждан из субъекта к субъекту переходить?

- А как жить? - хмурится ракетчик. - Почему я еду в Воронежскую область - там порядок и у местных чиновников, говорят, даже совесть есть. Почему народ не может сам определиться, где ему жить?

ЦИК, разумеется, референдум отменила…

И стал Балашов думать, что делать дальше…

Борисоглебск. Вид города сверху на разлившуюся реку Ворону и храм иконы Казанской Божией Матери.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НЕ ПРОКЛЯТЫЕ 90-е

Тут появляется еще один ракетчик.

Экономист Юрий Панов, бывший начальник отдела анализа Ракетных войск стратегического назначения.

Появляется случайно. Федералы прислали Балашову грант на выработку стратегии экономического развития.

- В нашей администрации решили эти деньги тихо прикарманить, - рассказывает он. - А в Москву бумагу послать, дескать, конкурс провели. Но кто-то проговорился, поднялся шум, и решили все сделать по-честному. Глава лично попросил меня подготовить стратегию. И вот что получилось…

Экономист Юрий Панов, создавший программу спасения БалашоваФото: Владимир ВОРСОБИН

Панов открывает свой доклад с игривым заголовком «Под лежачий камень вода не течет»…

По его версии, экономика Балашова рухнула не сколько из-за проклятых 90-х, сколько из-за местной психологии…

- Я собрал данные по всем средним городам России и выявил одну закономерность, - говорит Панов. - Для сохранения города нужно как минимум три крупных работающих предприятия. Для развития нужно больше трех, для деградации - меньше. По всем статистическим данным, Балашов, как и большинство российских городков, умирает.

- Так в 90-е все и развалили… - говорю.

Смеется.

- В 90-е я работал на машзаводе, - вспоминает. - У нас был конструкторский отдел, отличные технологи. Но на должность зама по экономике посадили одну дамочку. «Вы, конструкторы и технологи, ничего не делаете, - решает она. - Я вас сокращаю». Качество, разумеется, сразу в ноль. Позор - бывало, едешь по дороге, а тебя догоняет отвалившееся колесо прицепа, выпущенного на твоем заводе. И умер машзавод.

А все потому, что ни на одном балашовском предприятии не было аналитических центров, которые бы исследовали рынок.

ЗАРПЛАТА ЕСТЬ - И СЛАВА БОГУ

Концепция Панова выглядела а-ля Борисоглебск (где, как он считает, всего лишь пишут грамотные заявки на гранты).

- Существует, например, программа по развитию льняной промышленности на 2,5 миллиарда рублей. - Экономист показывает графики и расчеты. - А у нас в Балашове есть предприятие по производству ткани «Балтекс». Область берет «льняной» грант и развивает не только тканевую промышленность, а чуть ли не все отрасли - сельское хозяйство (выращивание льна), животноводство (при переработке остается жмых на корм скоту), производство мебели, линолеума, одежды и канатов…

Виды города Борисоглебска.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И когда Панов уже дорисовывал сверкающе-льняную перспективу развития Балашова, я тихонечко спросил:

- Программу приняли?

- Ее даже не читали! - мрачнеет Панов. - И дело даже не в чиновниках. Поймите, народ у нас такой. Ему не нужно большой прибыли, у них есть зарплата - и слава богу. Дети сыты, одеты и хорошо. Как в СССР.

А хранительница музея купца Дьякова процитировала слова прадеда Столыпина, председателя Вольно-экономического общества графа Николая Мордвинова:

«У нас решительно ничего нет святого. Мы удивляемся, что у нас нет предприимчивых людей. Но кто же решится на какое-нибудь предприятие, когда знает, что не сегодня, так завтра по распоряжению правительства его законно ограбят».

Продолжение следует

ИЗ ЛЕТОПИСИ ГОРОДА

Эх, не послушали Столыпина!

«Балашовский уездный предводитель Н. Н. Львов организовал в гостинице с группой соратников (несколько врачей, фельдшеров, земских служащих) некое демократическое мероприятие с закуской и пением революционных песен. Торговый люд, обмывающий барыши на первом этаже гостиницы-трактира, попытался устроить самосуд над заседавшими над ними интеллигентами. Пристав Сахаров собрал черносотенцев, которые окружили гостиницу и забросали окна камнями. Им на помощь с портретом Николая II и пением «Боже, царя храни!» двинулись из окрестных лавок патриотически настроенные купцы-лабазники. Будущий российский премьер П. А. Столыпин, находившийся в этот неспокойный момент в Балашове, пробрался сквозь толпу в гостиницу и вызвал сотню астраханских казаков. Но казаки, которым Столыпин приказал выручить врачей… примкнули к лавочникам и хорошенько выпороли ненавистных народу умников.

«Типичное казачье зверство, неслыханное попирательство прав человека, международный скандал», - писали либеральные газеты. В ответ на инсинуации полиция инсценировала «патриотическую» манифестацию, молебен и телеграмму царю «от имени 159 балашовских граждан». В ответном послании монарх выразил верному Балашову благодарность…

Врачи объявили бойкот городу и массово его покинули. За ними потянулась и остальная интеллигенция».