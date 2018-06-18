Басков, Галкин и танцы под «Ленинград» в платье за 14 миллионов: свадьба дочери олигарха Чигиринского собрала весь светский бомонд

СЕГОДНЯ 15:14 2018-06-18T15:55:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Эта свадьба пела и плясала почти до утра и собрала весь свет российского шоу-бизнеса, и разумеется, многих известных предпринимателей и общественных деятелей. Бизнесмен и миллионер Александр Чигиринский выдавал замуж свою 18-летнюю дочь Ирину. На торжество отец не поскупился: юной невесте был заказан подвенечный наряд от самого модного дизайнера современности Зухаир Мурад и обошелся он в 14 миллионов рублей. Да и сама свадьба была отыграна по высшему разряду, для чего был полностью арендован загородный гольф-клуб Эмина Агаларова. А среди гостей отметились почти все звезды российского шоу-бизнеса: Максим Галкин, он кстати, вел свадьбу, Николай Басков, Ани Лорак, Марина Юдашкина, Резо Гигиенишвили с Надеждой Оболенской и многими другими. Среди исполнителей, которые поднялись на сцену во время торжества была и группировка «Ленинград» , к слову, невеста лихо отплясывала под все известных хиты группы. Также порадовали гостей своим творчеством Григорий Лепс и Валерий Меладзе.

В прошлом году Ирина Чигиринская экстерном закончила школу, а уже в этом вышла замуж. Избранником девушки стал возлюбленный Морис, тоже сын бизнесмена.

Стоит отметить, роскошные свадьбы — не редкость для семьи Чигиринских. В 2015 году бизнесмен устроил не менее пышный праздник для старшей дочери Марии, а летом 2017-го он женил и сына Миху.

reshataliev Начали Галкин и Басков #irinamoriswedding #irinamoriswedding #MorisIrinaWedding

Дети олигарха с детства привыкли к роскоши. Так, Ирина ведет Инстаграм, где без стеснения демонстрирует наряды самых люксовых брендов, а между городами девушка старается передвигаться только на частных джетах. Сейчас девушка учится в МГИМО и строит амбициозные планы на будущее.