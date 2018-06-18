Кремы от загара опасней самого солнца: новые международные данные

СЕГОДНЯ 17:10 2018-06-18T17:09:27+03:00

Почему всплеск рака кожи в мире совпал с развитием индустрии солнцезащитных средств? Международные исследования развенчивают мифы о солнцезащитных средствах. Так как и сколько можно загорать на самом деле без вреда для организма

Изменить размер текста: A A

Знаете ли вы что, несмотря на активное использование средств от загара, частота случаев рака кожи растет с каждым годом? Доктор наук Элизабет Плурд из Калифорнии отмечает значительный рост частоты злокачественной меланомы (рака кожи), связанный с повсеместным использованием средств защиты от загара в течение последних 30 лет. В состав этих средств, по мнению доктора Плурд, входят химические вещества, известные как канцерогены, а также гормонально активные ингредиенты, воздействие которых на организм не всегда предсказуемо.

Так почему же мы так верим в средства от загара? Есть ли на самом польза от их применения? Мы активно покупаем различные средства, защищающие нас от солнца, начиная от солнцезащитного шампуня, мыла и даже лаков для ногтей. Существует целая индустрия средств с солнцезащитой (SPF-фактором). Но так ли эти кремы-гели-лосьоны полезны? Люди же обходились без них в течение нескольких тысячелетий, а солнце было источником жизни с самого начала времен.

Так ли на самом деле опасно светило?

О пользе солнца существуют научные доказательства, полученные в одном из крупных исследований, опубликованных в Каролинском институте в Швеции в 2014 году. Показатели смертности у женщин, избегавших приема солнечного загара были в 2 раза выше в сравнении с участницами, которые принимали солнечные ванны ежедневно. Данное исследование было значительно крупным и продолжительным и включало 30 000 участниц, за которыми наблюдали в течение 20 лет!

Типы солнечных лучей

Мы часто слышим о существовании различных типов солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи типа B (UVB) являются основной причиной развития немеланомного рака, например, чешуйчато-клеточной карциномы кожи. Химические вещества, содержащиеся в средствах от загара, действительно, блокируют этот тип ультрафиолетовых лучей, защищают организм от них.

А вот ультрафиолетовые лучи типа A (UVA) проникают более глубоко в кожу и их воздействие сложнее заблокировать. При этом ряд исследований показывает, что тип А может быть не менее опасен для организма человека, чем тип лучей В.

Чувство защиты обманчиво

Степень защиты SPF, указанная на этикетке лосьона от загара, не отражает действительную степень защиты кожи от солнечных лучей, поскольку показатель защиты от UVA и UVB невозможно объединить. Продукты с высокой степенью защиты SPF защищают только от UVB лучей, но не от других типов солнечного воздействия. Нанося эти средства, мы ошибочно считаем себя защищенными и подвергаем себя более длительному воздействию UVA и UVB лучей. Таким образом, при нанесении средств от загара мы защищены от воздействия UVB лучей, однако продолжаем поглощать вредные UVA лучи.

Филипп Отье - исследователь из Международного Агентства Исследований Рака в структуре Всемирной Организации Здравоохранения провел многочисленные исследования с участием принимающих загар людей. И пришел к неожиданным выводам. По мнению ученого, продукты с высокой SPF-защитой изменяют воздействие солнечных лучей на организм, что и может являться причиной... повышения риска развития меланомы. Согласно мнению доктора Отье, мы с одинаковым успехом и защитой от рака кожи можем загорать, не применяя никаких солнцезащитных средств.

Солнечные фильтры против нас?

Продукты с высокой степенью SPF защиты нуждаются в более высоких концентрациях химических фильтров от солнца в сравнении со средствами с низкой SPF защитой или натуральных масел. Некоторые из этих ингредиентов проникая в кожу, могут оказывать отрицательное воздействие на организм. Их применение связывают с повреждением тканей, гормональными нарушениями и аллергическими кожными реакциями.

Если бы средства с высоким уровнем SPF защиты демонстрировали лучшую защиту от рака кожи, то в этом случае применение высоких концентраций химических веществ было бы обоснованным. Однако, преимущества этих средств не доказаны, и получается, что выбор других - более щадящих - средств более оправдан.

От лишнего солнца спасает мозг

Когда мы гуляем под солнцем, свет, попадающий в наши глаза, посылает сигналы в участок мозга - гипофиз. Гипофиз же, в свою очередь, выделяет особый гормон, способствующий более темной окраске кожи и... помогающий защитить ее от вредного спектра УФ-лучей. Получается, что наш мозг сам естественным образом бережет нас от лишнего солнца. И, конечно же, только под воздействием солнечных лучей в организме вырабатывается витамин D, так необходимый для роста, костей, нормального сна и веса.

Поэтому сейчас специалисты разных областей медицины признают пользу естественного мягкого загара, особенно морского, когда солнечные ванны сочетаются с минеральными солями и насыщенным воздухом. Так что наслаждайтесь лучами солнца, но в меру и в правильные часы (см. ВАЖНО).

ВАЖНО!

Как сделать загар полезным

Получить правильный загар не так-то просто. Многие из нас вместо него получают сразу солнечный ожог. И так каждый год. Хотя правила идеального загара просты, но надо соблюдать их жестко, советует наш эксперт - врач-дерматокосметолог Надежда Червинская:

- Ограничивать время пребывания на солнцепеке. Идеальное время для легкого загара - с 8 до 10 утра, либо с 17 до 19 часов. Самые «жгучие» прямые лучи солнца - с 11 до 15 часов, в это время велик риск вместо легкого загара получить солнечный ожог (и солнечный удар впридачу).

- Загорать не дольше получаса в день. Начинать солнечные ванны с 15 минут в день, очень светлокожим - с 5-10 минут в день.

- Избегать спиртного на пляже. И алкогольных коктейлей у открытого бассейна. Алкоголь, во-первых, усиливает воздействие ультрафиолета, во-вторых, снижает контроль за временем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крем для загара на солнце

Мало кто знает, что ультрафиолет - это стопроцентный канцероген. Получить убойную дозу ультрафиолета можно даже в прохладный день, особенно в горах. "Комсомолка" разобралась как правильно выбрать крем для загара на солнце (подробности)