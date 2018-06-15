«Восхищаюсь российским президентом, русским народом и русской культурой»: президент Панамы Хуан Карлос Варела впервые прибыл в Москву

СЕГОДНЯ 12:42 2018-06-15T12:45:36+03:00

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Впервые в истории президент Панамы приехал в Москву. Благо — опять же впервые — сборная этой латиноамериканской страны прошла в финал чемпионата мира по футболу. Который, как всем известно, тоже проходит у нас (ещё один привет скептикам, ворчавшим «зачем тратить миллиарды не пойми на что»).

Сейчас лидер из другого полушария Хуан Карлос Варела не только болел за родную команду, но и пообщался с российскими бизнесменами в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ на Биржевой площади — что всего в ста шагах от Красной.

— Было бы оптимально, если бы Россия и Панама встретились в финале чемпионата мира по футболу. Надежда на это пока остаётся, — открывая встречу, сказал президент ТПП Сергей Катырин. — Экономика Панамы относится к одной из самых быстрорастущих в мире. Но нашим хозяйственным связям ещё есть куда развиваться. Например, можно выходить на государственные тендеры республики. И успехи тут налицо: на прошлой неделе посольство РФ в Панаме сообщило, что российская компания «Главзарубежстрой» выиграла подряд на строительство парка в одном из панамских городов.

— Панама — это мост из России во все страны Латинской Америки, — поддержал его зам. министра иностранных дел республики Луис Мигель Инкапье.

Говорим мы на разных языках, а мыслим одинаково. В буквальном смысле: на слайдах-презентациях российской и панамской стороны (которые готовились за тысячи километров друг от друга) оказалась одинаковая инфографика о перспективах взаимной торговли. Ведь, несмотря на тёплые отношения, товарооборот — меньше миллиарда долларов. Хотя, например, из Панамы можно ввозить сельхозпродукцию, которая запрещена к импорту из стран Запада после введения санкций.

Под занавес президент Хуан Карлос Варела открытым текстом выразил своё восхищение российским президентом, народом и культурой:

— Здравствуйте! Спасибо большое! — сказал он по-русски. — Выражаю абсолютное восхищение Россией, её президентом и правительством. Восхищаюсь той силой, дисциплиной и собранностью, которую демонстрирует русский народ. Слушал вчера оперное пение на открытии чемпионата мира по футболу — и восхищаюсь также и вашей культурой. Люди со всего мира сюда приезжают, потому что видят огромные возможности в этой стране.

Мы хотим, чтобы мир был един, чтобы все жили в мире и согласии. Мы [с вами] конкурируем в определённых областях, но это здоровая конкуренция. Панама — открытая страна, она выступает за диалог. Турпоток из Панамы в Россию и из России в Панаму должен возрасти. Вдобавок, именно на территории нашей республики начинались мирные переговоры по прекращению конфликтов в Америке.

Вы [русские] — народ, у которого есть силы бороться. Это большой вызов для нас — установить отношения с таким народом. Мы хотели бы, чтобы у нас с Москвой было прямое воздушное сообщение, ведь мы всего в двух часах перелёта от Доминиканы и Кубы, куда ваши авиарейсы летают, — подчеркнул 54-летний политик.