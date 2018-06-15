Крах “Полар Тур”: Как туристам не остаться без отпуска и денег

СЕГОДНЯ 13:25 2018-06-15T13:34:44+03:00

Ушедшиий с рынка “Полар Тур” юридически даже не был туроператором. А значит, пострадавшие не могут рассчитывать ни на фингарантии, ни на “Турпомощь"

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“Группа компаний Polar tour вынуждена приостановить свою деятельность. В связи с этим, сообщает о дальнейшей невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15.06.2018.... Просим проинформировать Ваших туристов о невозможности вылететь по ранее забронированному туру”, - такое сообщение появилось в пятницу, 15 июня, на сайте “Полар Тур”.

Все сразу вспомнили скандалы с банкротствами туроператоров: “Южного Креста”, “Ланты” и других гигантов туристического рынка, когда без отдыха и денег остались десятки тысяч человек.

Что, опять? Нет. С “Полар Тур” все по-другому. И дело в размере компании, которую никак не назовешь крупной. И не в числе пострадавших – по оценкам Ассоциации туроператоров России, в этот раз отдых испорчен у нескольких сотен россиян, в худшем случае – до одной-двух тысяч. Деньги за путевку они заплатили, а теперь выяснилось, что тур их не оплачен и они никуда не летят.

Не туроператор, а кто?

Проблема в том, что “Полар Тур” вообще не был туроператором! Раньше – да, был. До 2016 года “Полар Тур” входил в Реестр туроператоров России. Сейчас не входит. А значит, юридически не имеет права заниматься туроператорской деятельностью. Собственно, он и не занимался: в последние годы, как объясняют эксперты, “Полар Тур” был всего лишь посредником, перепродавал путевки крупных туроператоров (таких, как “Пегас Туристик”) турагентствам. У которых, в свою очередь, путевки покупали отпускники. Как обычно, оказавшиеся крайними.

Зачем нужна такая схема? “Полар Тур” зарабатывал на комиссии. Агентствам предлагал цену ниже, чем у самого туроператора, или комиссию выше сулил. Туристы велись на копеечную выгоду – все же хотят слетать к морю подешевле, что в этом зазорного? Но при этом как-то забывают проверять, кому отдают свои отпускные.

- С Polar Tour в основном сотрудничали небольшие агентства. Они не могли идти к крупным туроператорам, так как не соответствовали их требованиям, а бронировали через посредника, - разъясняет схему Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии, которую цитирует “Интерфакс”. - Такие компании называются "центрами бронирования", на рынке есть и другие подобные посредники. За счет большого объема продаж они получают высокие комиссии. Оставляют себе 2-3%, а субагентам отдают по 8-9%. В связи с тем, что туроператоры в последнее время комиссии снижают, Polar, видимо, стало не хватать денег, что и привело к банкротству.

- Вместе с ним канула в лету целая эпоха посредничества в классическом туроперейтинге. Теперь подобные туроператоры-прокладки на рынке никому не нужны. Вообще удивительно, что он так долго продержался в подобной устаревшей форме, - подводит итог бесславному финалу один из уважаемых экспертом в профессиональном сообществе “Трэвел Президиум”.

Кто компенсирует?

У всех туроператоров, работающих официально, есть фингарантии на круглую сумму – именно из этих денег туристы получают компенсации через страховые компании в случае банкротства или других проблем. Механизм этот ввели после громких скандалов на туристическом рынке, и он пусть и не идеально, но работает. “Полар Тур” - не туроператор. А значит, фингарантий у него нет. Компенсации просить не у кого. По той же причине нельзя рассчитывать и на “Турпомощь”: “Полар Тур” в нее не входил. Так что если его клиенты застрянут за границей с неоплаченными отелями или билетами – это тоже будут их проблемы. Впрочем, до этого вряд ди дойдет: за тех, кто уже улетел на курорты, посредник все-таки заплатил.

“Турпомощь” уже открестилась от “полярников”: “Все турагенты, ранее работавшие с группой компаний Polar tour, могут рассчитывать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на свои финансовые возможности, поскольку выплаты по пострадавшим клиентам производиться НЕ БУДУТ ввиду отсутствия у данной группы компаний страхования финансовой ответственности”.

Как не попасть на те же грабли?

Очень просто. Проверить, входит ли туроператор, у которого покупаете путевку, в Единый Федеральный Реестр туроператоров (он опубликован на сайте Ростуризма) и в Ассоциацию “Турпомощь”. Информация о реестровом номере и о фингарантиях должна быть в вашем контракте, но перепроверить ее на сайтах лишним не будет.