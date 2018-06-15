Чем живут современные детские лагеря: Матерные дискотеки, вейп-клубы, но ни капли спиртного

СЕГОДНЯ 17:33 2018-06-15T18:27:58+03:00

Давно подмечено, те, кто едет на две недели - уезжает из лагеря с радостью. Те, кто на три, плачут и рыдают, так им не хочется домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В большинстве своем все оздоровительные лагеря — наследие советского прошлого. Тот, в котором была я, назовем его «Ясная зорька», существует уже больше 50 лет. И, честно говоря, выжил только благодаря бывшим пионерам, а ныне крупным бизнесменам — большим любителям этого места.

- Я провел тут все детство как пионер. А потом всю юность - как вожатый. И хотел бы, чтобы и мои дети выросли здесь, - рассказывает теперешний владелец здравницы. - Лагер был подведомственным и принадлежал секретному заводу. В начале 90-х, когда СССР развалился, многие положили глаз на эту территорию. Еще бы - 20 га ухоженной земли у реки. С водопроводом и канализацией, асфальтированным подъездом. Представляете, сколько могло получиться дачных участков? Вот я и выкупил весь лагерь, чтобы его не раздербанили на куски.

КОМУ МЕШАЮТ ПИОНЕРЫ?

Бизнесмен признается, что сделал это не ради денег. Чисто из любви. Большой прибыли «Ясная зорька» не приносит, хорошо - себя окупает. А борьба за эти земли идет и сегодня.

- Суды длятся перманентно уже много лет, - рассказывает владелец лагеря. - На что только ни жалуются. То, видите ли, церковь рядом и «присутствие детей и всех увеселений, типа дискотек и зарниц оскорбляет чувства верующих». То дачники из соседних деревень недовольны шумом, машинами, несуществующим мусором и пишут во все инстанции. Пару раз власть в регионе менялась, и новенькие пытались землю себе забрать под разными предлогами. Одним словом, содержать лагерь — дело хлопотное и неблагодарное. Но мы держимся. Пионеров уже нет, но пионерские традиции кто-то же должен сохранять?

Охрана у ворот детского оздоровительного лагеря.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Честно говоря, да. Видно, что в «Ясной зорьке» не гонятся за прибылью. Цена путевки — 41 000 рублей за три недели. Тогда как всякие новомодные заведения берут от 60 000 до 80 000 за две недели.

- Укорачивать смены — очень неправильно, - считает самая старшая сотрудница лагеря Римма Аркадьевна.

Ей уже за 70 и в «Ясной зорьке» она трудится все 50 лет. И сейчас на боевом посту, как признанный мэтр, авторитет и символ лагеря. Ее здесь называют Бабушка Время. От работы с детьми она давно отошла — здоровье не то. Ее обязанности - давать советы молодому вожатскому составу.

- У детей первую неделю - эйфория, вторую - адаптация и даже небольшое отторжение. Многие на второй неделе начинают проситься домой, ссориться друг с другом и ругаться. И только потом происходит полное привыкание и тогда уже отдых. Давно подмечено, те, кто едет на две недели - уезжает из лагеря с радостью. Те, кто на три, плачут и рыдают, так им не хочется домой. И с удовольствием едут на следующий год.

Таких «многоходок» (приезжающих из года в год — Ред.), как их тут называют, в «Ясной зорьке» очень много. Пару лет назад даже пришлось увеличить возраст детей. Мне, например, было странно видеть 17-летних бугаев, которые в тихий час готовятся к ЕГЭ.

ЛИФЧИК ПО ЦЕНЕ ПУТЕВКИ

Корпуса разбросаны на всех 20 га. Расстояния огромные! Пока дойдешь от административного корпуса до дальнего отряда — две песни в наушниках можно послушать. Бегая туда - сюда целый день, я наматывала по 10 километров. Не зря один из пунктов в анкете при устройстве на работу вожатой — состояние здоровья. Больным и хромым с детьми делать нечего.

- Безобразие, - заявила мне на это одна девица 14-ти лет из среднего отряда. - Пока от столовой до палаты дойдешь, уже опять голодный. Я считаю, всем нам надо по гироскутеру раздать. Вот у меня дома их три. В каждой из квартир. В выходные я живу с папой на Рублевке, в будни с мамой на Пресне, - хоть я и не спрашивала, продолжает пионерка. - А еще порой у бабушки в Крылатском. А еще у меня лифчик стоит 40 000 рублей, сколько и путевка в этот лагерь. Сколько просила маму отправить меня в Испанию, или хотя бы в Турцию. Но она считает, что здесь лучше. Третий раз я в «Зорьке». Ни бассейна, ни тренажерного зала. И душ один на 20 человек. Кошмар!

- Дорогуша, когда я была в лагере, то у нас туалет вообще был за 50 метров от корпуса и не теплый, а просто дырка в полу. Мылись мы или нет — и не припомню, душа как такового не было, - вспоминаю свое пионерское детство.

- Ну это ваши проблемы, - тут же парирует девочка с Рублевки. - Давайте отрицать все блага цивилизации тогда уж. Можете отдать мне свой телефон? Какая у вас модель? Ой, такая устаревшая мне не нужна. У меня Айфон-10, но мама его не дала с собой взять, говорит — сопрут.

Эта девочка с высокими запросами выносила мозг всем, включая директора. То пол в туалете уборщица помыла слишком плохо. То у нее пропали полбанки французского крема, то тот самый лифчик подпортился от стирки в лагерной прачечной. От нее выли все вожатые — убирать в своей тумбочке и уж тем более дежурить по палате, подметая за всеми, такую фифу не заставить. «Не имеете права! Я вам не уборщица». В итоге за одну смену она успела побывать в трех отрядах.

ВМЕСТО ГОСТИНЦЕВ — ПИВО И ШКАЛИК ВОДКИ

- Две самые проблемные категории детей — вот такие «блатные», которых родители специально сдают на перевоспитание в скромные по всем показателям лагеря, - рассказывает мне за обедом директор лагеря Светлана. - И дети, приехавшие по социальным путевкам. Из бедных и неблагополучных семей. Им смена обходится в символическую сумму — около 3 000 рублей.

- А что здесь плохого?

- А то, что часто они не ценят возможность тут побыть. Вчера одна мама из соседней деревни приехала дочку проведать. Та немного загрустила, когда родительница собралась уезжать. Даже всплакнула, так эта мамаша тут же отправила ее чемодан собирать домой. Я говорю, зачем вы срываете ребенка, ей в лагере хорошо, а то, что ей грустно с вами прощаться — это нормально. Через 5 минут она уже будет веселиться. Но нет — уперлась, забираю и все. Три тысячи, мол, не деньги, чтобы ребенка тут мучить. А ведь вместо этой девочки мог бы отдохнуть кто-то другой, кому реально надо вырваться из той ужасной среды, в которой он живет. У нас хоть отъесться и отмыться можно.

О какой среде говорила директор, я поняла на родительском дне. Посмотреть на концерт пришли такие папаши, что непонятно: вчера он из тюряги откинулся или еще сидит и вышел на волю на два дня, проведать сына. С сигареткой в зубах, а в руках вместо гостинцев чаду — три бутылки пива и шкалик.

- Скучно без водки, - цитирует он мне фразу из знаменитого фильма и смачно харкает на землю. Его сын, мальчонка 9 лет общается с родителем на отборном матерном.

- Бать, а мама где?

- Да спит пьяная....

УЧИТЕ МАТЧАСТЬ

Для меня было шоком, что наши дети (и из богатых, и из бедных семей) общаются друг с другом матом. Не ругаются, а разговаривают. Как-то днем я приоткрыла дверь в комнату девочек (11-12 лет) и услышала их разговоры. Из 10 слов 5 было матерных.

- Это ты в лагере слов понабралась? - спросила я у одной из миловидных воспитанниц нежного возраста.

- Да нет, я и раньше их знала. В школе все матерятся. Но вы только маме моей не рассказывайте, пожалуйста.

Лексикон побывавших в оздоровительном лагере детишек обрастает новыми словечками, порой - далеко не самыми полезными.Фото: Алексей БУЛАТОВ

И этот ребенок из престижного района Москвы, учится в гимназии. В детской среде вдалеке от родителей полный расслабон, и стараться подбирать слова особо и не надо.

Слышала я нецензурщину и в младших отрядах — 8, 9 лет. Только, пожалуй, самые малыши — 5—7 лет говорят между собой нормально.

На дискотеке, позади клуба, образовался свой клуб — курилок. Кучка «пионеров», думая, что взрослые ни о чем не догадываются, сидят и смолят там вейпы, пряча их в рукавах курток. Брань стоит первосортная.

- А чем Сколково от Силиконовой долины отличается, - мгновенно меняется тема разговора при моем приближении. Явно, что это заготовка на такой случай. Если бы я своими ушами не слышала секунду назад, что мальчик говорил друзьям, никогда бы и не поверила.

МЫЛИСЬ, БРИЛИСЬ, ПОХМЕЛЯЛИСЬ?

А вот все слухи о том, что дети пьют в лагере, оказались сильно преувеличены. Сейчас все помешаны на здоровом образе жизни. Быть стройным, хорошо выглядеть, модные прически, одежда. Такие пережитки прошлого, как нажраться дешевым алкоголем перед дискотекой, остались только у совсем деревенских ребят, кто приезжает в лагерь по социальной путевке. Сигареты курят тоже немного и в основном те, у кого в семье такое нормально.

- А в 90-е годы просто повальное пьянство было, - рассказывает мне Римма Аркадьевна, та самая старшая вожатая. - Мы просто не знали, куда деваться. Первая смена приехала, детки прошлись по лагерю и сняли все, что можно снять. Даже лампочки продали в соседнюю деревню. Разбить стекло — самое плевое дело. Стало ясно, что старая система с оценками отрядам не работает. Плевать им было — двойку поставили отряду или пятерку. Мы с директором стали думать, что делать. И придумали новую систему поощрения!

И она прекрасно работает до сих пор. Вместо оценок отрядам дают дополнительное время. Его можно использовать, продлив дискотеку (бывает, что для старших она длится чуть ли не до полуночи) или потратить на просмотр фильмов вместо тихого часа.

- Слово «видик» у нас в лагере даже осталось с 90-х, - смеется старшина вожатых. - Тогда это было супермодно. Сегодня же предпочтение все больше танцам отдают детишки.

- Если сравнить пионеров и современных детей, в чем отличие?

- Сейчас дети умнее явно и больше свободы им надо. Заставить ходить строем их уже нереально. Правила приходится все время ослаблять. Например, вот уже лет 5, как мы перестали заставлять старшие отряды спать в тихий час, и градус напряжения сразу резко упал.

ТАНЦУЙ, МАРЬ ИВАННА

Дискотека раз в два дня. И как ее ждут! Все девочки, даже совсем малышки, делают прически и красят губы. Кудри, духи — нормальное дело. Ну а 15-летние уже такие фифы, что мама дорогая. Приехать без туфель на каблуках? Никогда! Иногда такое чувство, что это не детская дискотека, а гламурный клуб.

- Классно! - улыбается 13-летняя Вика. - Я первый раз в лагере. Эх, если бы раньше знала про дискотеки. До этого только в Турции в отеле танцевала. Но там не то, родители смотрят, медляки не потанцуешь с мальчиками. А тут в лагере можно все!

Влюбленные парочки образовались в первые же три дня. На второй недели отдыха у детей начались мексиканские страсти — ревность, измены, скандалы. Как во взрослой жизни. Но все-таки поцелуями все и ограничивается. До самого запретного не доходит.

А вот песни! Честно, я до приезда в «Ясную зорьку» таких и не слышала даже.

- Такую музыку на Голубых огоньках не крутят, - со знанием дела объясняет мне диджей Виталик. - И по радио тоже. Это все только в интернете. Почему? Да потому что многие песни с матом. Я нецензурщину старательно запикиваю, но «пионеры» все равно слова пропевают в голос. Знаешь, кто такая, например «Марь Иванна» из популярной песенки (эту композицию заказывают по 5 раз за дискотеку — прим. авт.). Это на самом деле марихуана имеется ввиду.

- Ого!

- Да, я и сам не знал. Дети вот объяснили.

- А другие песни включать нельзя?

- Это какие? «Руки вверх» что ли? Не, уже не катит. За такое снесут мой диджейский пульт к чертовой матери.

Две самые проблемные категории детей - «блатные», которых родители специально сдают на перевоспитание в скромные по всем показателям лагеря и дети, приехавшие по социальным путевкам.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОНФЕТ НЕ ХВАТАЕТ, А О ГАДЖЕТАХ ЗАБЫВАЮТ

Кормят пять раз в день. Меню скромное, но питательное. Проще говоря, как в обычной школьной столовке. Котлеты, картофельное пюре, кислые щи. Для многих такая еда непривычна, дома они приучены к куда более изысканным блюдам. И самое главное — никаких конфет. Максимум — пару карамелек на ужин. Сахарная зависимость начинает заявлять о себе буквально через неделю, когда кончаются запасы провизии, привезенной из дома.

- Я раньше дружила с Машей, а теперь с Вероникой, - разъясняет мне 15-летняя девица. - У нее конфеты еще остались. А сладкого так охота.

Конфеты — настоящая валюта для детей. Извините за сравнение, но как сигареты на зоне. Ближе к родительскому дню дети названивают родителями и с остервенением просят газировки, чипсов и шоколадок. Без этого они жить, кажется, просто не могут.

А вот о телефоне и интернете современные пионеры абсолютно забывают уже максимум через неделю.

- У нас жесткое правило — вся техника сдается вожатым в сейф и взять телефон можно только после ужина на час, - объясняет заместитель директора Ирина. - Первые три дня к этому сейфу стоит очередь, и детишки трясущимися руками скорее выхватывают аппарат. А ближе к экватору (середина смены — прим. авт.) многие забывают про смартфон с интернетом и неделями к нему не подходят. Тогда родители начинают дергать вожатых бесконечными звонками: «Как там мой Петечка? Как там моя Машенька? Пусть наберет мне, я волнуюсь». Да нормально они, оставите вы детей уже в покое.

Вопрос ребром

Кому родители доверяют своих отпрысков?

Всех, кто работает в лагере, я бы разделила на три типа — школьные учителя, откомандированные сюда на лето, практикантки педагогических вузов и любители практиканток педагогических вузов.

Те взрослые, что из года в год ездят в детские здравницы по своей инициативе — сами еще не выросшие пионеры. Им нравится эта беззаботная жизнь. Когда главная проблема — как от линейки дожить до тихого часа, так как пил вино до самой зари. А основной жизненный вопрос — что дадут на обед и кто пойдет в магазин за алкоголем.

Вожатые — вот кто поет песни у костра под гитару и готов променять престижные курорты на такие лагеря с копеечной зарплатой и столовской едой. Через неделю жизни в периметре здравницы, вообще забываешь, что есть какой-то взрослый мир с проблемами, политикой и новостями. В твоей жизни только детские заботы — подготовить номер к концерту, сделать стенгазету и пионерский горн, что зовет на завтраки, обеды и ужины.

- Я вообще фотограф-фрилансер, - говорит мне 26-летний Михаил, он в лагере заполняет сайт видеороликами и фотографиями и ведет соцсети. - Обычно снимаю свадьбы, дни рождения, сотрудничаю с несколькими студиями. Но вот уже третье лето я забиваю на сезон свадеб и еду сюда. Пусть и в ущерб заработкам.

- Зачем?

- Так весело же.

Михаил известный ловелас. А девочки-вожатые (средний возраст от 19 — 21) очень любят симпатичного кудрявого парня. Каждую смену у него новый роман. А в Москве что? Живет с родителями, денег толком нет, перспективы туманные.

- Так всегда было, - разводит руками старшая вожатая. - Потому в каждом отряде, когда мы формируем вожатский состав, всегда есть одна взрослая дама с педагогическим образованием и многолетним опытом. И практиканты. Зато у нас каждый сезон свадьба. За 50 лет столько людей переженились. Да я и сама мужа нашла в лагере, куда приехала работать вожатой на лето.

- А если практиканток убрать и оставить только взрослых, что тогда?

- Если оставить только взрослых, то детский лагерь превратиться в трудовой. Невесело будет. Да ты сама у детей спроси, какие вожатые им нравятся больше — взрослые, которые следят за дисциплиной и порядком, или молодые, с которыми весело?

И правда, я заметила, что мои более молодые коллеги-вожатые с «пионерами» и в прятки были не прочь поиграть, и на дискотеке поплясать. Абсолютно на одной волне с детьми, знают все их секреты и заботы. Ни одна «королевская ночь», когда мальчики идут мазать девочек пастой, не наступает неожиданно — младшие вожатые обо всем знают и иногда даже возглавляют эту забаву. Так безопаснее.

Сама себя я в конце смены обнаружила абсолютно без связи с внешним миром (телефон валялся в тумбочке разряженным) и мешком фантиков от конфет. Сладкого действительно хочется, черт возьми. И я знала все слова матерных песен и всех 350 человек детей в лицо и по именам.

А когда мы прощались — я плакала.

Так что, кто не наигрался в детство, добро пожаловать вожатой в лагерь.

Советы бывалого

- Ищите лагерь с историей. Где еще живы традиции пионерских организаций. Они, отработанные годами на миллионах детей, самые действенные и правильные.

- Не звоните детям каждый день. Радуйтесь, если ваше чадо не выходит на связь уже несколько дней, значит у него все хорошо.

- Конфеты. Дайте с собой их побольше, расфасовав на маленькие мешочки, чтобы доставать порциями и лакомиться.

- Не стоит отправлять детей всего на две недели. Как показывает практика, это слишком мало.

- Не пугайтесь, если в отряде у вашего ребенка вожатые слишком молодые. С ними детям легко и весело. А старшие наставники приглядят и за теми, и за другими.

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