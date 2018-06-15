Британские ученые нашли источник зарождения интернет-мемов

СЕГОДНЯ 15:26 2018-06-15T15:31:59+03:00

Оказалось, что наиболее популярные картинки распространяются всего из двух веток обсуждений

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона разработали новый способ анализа создания и распространения интернет-мемов. Для этого они собрали базу данных из более чем 100 миллионов изображений, публикуемых на популярных порталах Reddit, Twitter, 4chan и Gab, а также более 700 тысяч изображений с портала KnowYourMeme. После этого коллекцию проанализировали при помощи перцептивного хеширования (метод описания и сортировки данных в массиве с помощью специального программного алгоритма - Ред.).

Благодаря этой информации исследователи смогли сравнить кластеры с записями в KnowYourMeme.com, чтобы определить контекст мемов в соответствии с их тематикой (расистские, политические, ненавистные, забавные и так далее).

В результате ученые выяснили, что максимальное разнообразие мемов всех типов наблюдается в сообществе pol на имиджборде 4chan. Пользователи сайта Reddit больше предпочитают картинки на политические темы, причем самой активной в плане создания новых “вирусных” картинок оказалась ветка обсуждения the_donald, посвященная Дональду Трампу.

Исследователи подчеркнули, что полученные ими выводы помогут в дальнейшем создавать системы для противодействия “распространению вредоносных идеологий”.

Слово “мем” было придумано биологом Ричардом Докинсом в его книге 1976 года “Эгоистичный ген”. Ученый предположил, что идеи могут воспроизводиться, развиваться и проникать в популярную культуру способом, аналогичным тому, как распространяются гены. Сегодня мем - это мысль, которая широко распространена в интернете. Мемы часто с чувством юмора или иронии, но они также являются ретрансляторами политических сообщений.