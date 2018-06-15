Алексей Смирнов, режиссер сериала «Садовое кольцо»: Я не очень верю в идею, что надо делать кино для людей

СЕГОДНЯ 16:22 2018-06-15T16:29:44+03:00

Счастливая семья Веры и Андрея (Мария Миронова и Анатолий Белый) по факту - давно сгнившая декорация, но супруги не хотят этого замечать. Фото: Первый канал

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Под рев трибун на главных стадионах страны Первый канал выдает сериал «Садовое кольцо». Проект можно считать бомбой по нескольким причинам. Во-первых, автор идеи и продюсер — Валерий Тодоровский, всколыхнувший отечественное телевидение «Оттепелью» и не только. Во-вторых, это история про современную нам действительность, что сегодня большая редкость. В-третьих, в центре внимания - группа лиц, которых, кажется, еще никто не увековечивал: Тодоровский называет их средним классом, кинокритик «КП» Стас Тыркин - буржуазией. В-четвертых, создатели «Садового кольца» действительно решили покопаться в этом поглубже, а не просто снять очередную дрянь про богатых, которые тоже плачут. Ну и, наконец, нельзя не обратить внимание на режиссера-дебютанта: когда все только затевалось, Алексею Смирнову было всего 23 - ничего, кроме одной короткометражки, на тот момент он снять не успел.

- У вас нет ненависти к чемпионату мира по футболу, из-за которого сериал будут показывать так поздно?

- Мне кажется, сериал и должен идти в 23.00, потому что он довольно жесткий и с точки зрения возрастного рейтинга его нельзя поставить на другое время. Мне очень нравится, что он идет сразу после футбола, когда вся страна у телевизора. Мне кажется, это нам подарок.

Режиссер Алексей Смирнов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Когда вы узнали об этой истории, вам было 23. Скоро вам 27. Кино снимают так долго?

- Я закончил съемки, когда мне было 25. Все остальное время мы завершали картину и какое-то время она ждала своего часа на Первом канале.

- Насколько вам знакома и понятна современная буржуазия?

- Я бы не назвал этих людей буржуазией, хотя, конечно, по внешним признакам они к ней стремятся. Мне вообще не кажется, что в России есть здоровый буржуазный класс. Но и кем-то другим их назвать сложно. Как-то я рассказывал о них таксисту. Он спросил меня: «это элита или интеллигенция?». Скорее, это элита.

- Вы с ней близко сталкивались?

- Я вырос в несколько другой среде, но с этой так или иначе взаимодействовал - будучи человеком, выросшим в пределах Садового кольца. У меня другие ценности, сформированные несколько альтернативной семьей (Алексей Смирнов — сын видного актера и режиссера Андрея Смирнова и актрисы Елены Прудниковой, единокровный брат сценариста и режиссера Авдотьи Смирновой. - Авт). «Садовое кольцо» - это история о так называемой «психологии вытеснения сознания». Когда человек вытесняет из своего сознания окружающий мир, который ему некомфортен и о том, как этот мир его догоняет и что происходит при этом. Это свойственно мне и вообще современному человеку.

Когда ко мне приходили артисты на пробы, они спрашивали: а что это за вытеснение сознания? Я говорю: «ну смотрите: мы с вами сидим, пьем кофе, вы красиво одеты, замечательно выглядите, мы общаемся о кино. А параллельно ребята гибнут на Донбассе - их давят танками, им голодно и страшно. Но нас же с вами это как бы не касается, у нас-то с вами все хорошо?». И вот этот сериал - о людях, которые настолько ушли в отрицание реальности, желания чувствовать, что в тот момент, когда столкновение происходит, их жизнь рушится. И это мне знакомо лично.

На долю героев выпадает немало бед, но сочувстствовать им непросто. Фото: Первый канал

- Много ли у нас в стране людей, которых тронут проблемы героев сериала?

- Как и в любой истории, в которой присутствует восприятие ада, если герои не пройдут дно, то и сопереживания им не будет. Не будет пути, который они прошли. Я рассчитываю, что в самом начале они будут вызывать ненависть у зрителя. Именно так мы достигнем максимального катарсиса в конце.

- Это сатира?

- Нет. Там есть много сатирических элементов, фирменного, злого, ироничного юмора сценариста Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни». - Авт.), местами довольно черного. Но в зерне своем это история о семье. Не как мы привыкли видеть - обязательно со счастливым концом, а о том, во что семья может превратиться при вытеснении сознания. Страшная, в общем-то, история.

- Как вы реагируете, когда вас обвиняют в том, что вам доверили сериал по блату?

- Любой человек, который знает Валерия Тодоровского, засмеется, подумав, что кто-то может что-то получить у него по блату. Потому что он - человек высочайших приоритетов. Чтобы ему доказать, что ты что-то можешь, надо приложить серьезные усилия. Что касается моей позиции, я привык. С детства слышу, что у меня все по блату. Поэтому совершенно сознательно я в этой картине снял обоих родителей и всех трех своих сестер в эпизодических ролях.

- Дома эту работу обсуждали, советовались?

- Мы с отцом оба любим кино, но очень по-разному. Это видно и по «Садовому кольцу» - это не то, за что взялся бы Андрей Сергеевич Смирнов: между нами полвека разницы, что ощутимо в вопросах кинематографа. Родители, конечно, переживали за меня. Но так как мы все время разговариваем о кино, мы с большой деликатностью относимся друг к другу. Характер у нас примерно одинаковый, и когда на нас начинают давить, агрессия рождает агрессию.

- У вас были на съемках сложности этического плана? Легко ли вам было говорить, что нужно делать Ирине Розановой, например?

- Когда выходит артист и видит человека, который ему годится в лучшем случае в сыновья, у него это, конечно, вызывает поначалу некое недоумение. Приходится с этим что-то делать. Выход простой: надо уважать чужой труд. Я ни разу в жизни не снимал пробы, как у нас сейчас в Москве принято: кастинг-директор стоит с камерой, а актер играет сцену любви с холодильником. Каждые мои пробы длились по несколько часов. Это серьезная работа, и это подкупало моих артистов.

Именно с Розановой была забавная история. Ирина Юрьевна не тот человек, который любит слово «пробы». Когда она пришла первый раз, я несколько зажался. Я тогда был совсем неопытный режиссер. И для того, чтобы понять, как все должно быть, мне нужно было дубля три. А Ирина Юрьевна делает с первого дубля абсолютно любую задачу. По скорости мы не очень совпадали и после первых проб я был расстроен. Она позвонила мне и спросила: «ну как?». Я подумал: ну че я ее буду обманывать? «По-моему, плохо». На что она ответила: «Во-первых, не Ирина Юрьевна, а Розаниха и на «ты», и давай, малыш, с этим что-то сделаем». Далее у нас были прекрасные отношения. Работа с такой гениальной — не побоюсь этого слова, актрисой стала для меня уроком на всю жизнь.

Актриса Ирина Розанова в сериале «Садовое кольцо».Фото: Первый канал

Режиссеру 23 - это, конечно, страшно. Но это еще ладно. А оператору-то был 21! И он тоже до этого был короткометражный оператор. И то, что Сергей Медведев смог впечатлить не только Тодоровского, но и Титинкова (директор Дирекции кинопоказа Первого канала. - Авт.), и вообще Первый канал, мне кажется, отвечает на все вопросы по поводу блата. Он выдающийся оператор. В будущем. Изображение в «Садовом кольце» - одна из вещей, которой я прямо горжусь.

- Иногда самые яркие сериалы публика может встретить довольно прохладно. Вы готовы к этому?

- Меня успокаивают слова, которые сказал мне Валерий Петрович Тодоровский: «Леш, все, кто надо, этот сериал увидят». А Валерий Петрович с его опытом редко ошибается. Я снимал это кино в первую очередь потому, что я хотел его снять. Я не очень верю в идею, что надо делать кино для людей. Мне кажется, кино надо делать, потому что ты можешь. В любом случае, мне будет интересно увидеть реакцию зрителя. Ожиданий, что я взойду на Олимп, у меня нет. Мне с детства говорили: «надейся на лучшее, готовься к худшему».

О чем сериал?

У 37-летней москвички Веры Смолиной все хорошо: муж-бизнесмен, умница-сын. В доме царят любовь и достаток. Но в один момент все рушится: бесследно пропадает сын, а Вера узнает, что ее давным-давно предали люди разной степени близости. Вдобавок от достатка не осталось и следа. В сериале достаточно жестких сцен и даже мата, приглушенного фирменным способом Тодоровского: слово не звучит, но более-менее понятно, какое оно. В ролях: Мария Миронова, Анатолий Белый, Евгения Брик, Ирина Розанова, Мария Голубкина, Александра Ребенок, Юлия Ауг, Авдотья Смирнова и др.

Первый канал

«Садовое кольцо»

18, 20-23 июня/23.00.

19 июня/22.30.