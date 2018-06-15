2018-06-15T17:03:17+03:00
В мире

Захарова рассказала о причастности британских спецслужб к провокации в Солсбери

Дипломат уверена, что Лондон сфабриковал «дело Скрипалей»
Аббас ДЖУМАAbbasdjuma@IBN_MOHAMMAD
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики.Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- Обстоятельства лишь подтверждают провокационные мотивы властей Великобритании в явном стремлении использовать инспирированное дело в своих абсолютно нечистоплотных антироссийских целях, - сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. - Также вероятна причастность британского официоза, включая британские спецслужбы, к провокации в Солсбери. Это та история, которая, помимо решения внутренних задач, нужна была для того, чтобы показать, видимо, правительству госпожи Терезы Мэй, что Великобритания находится на первой линии внешнеполитической активности.

- Если не получается урегулировать кризисы, тогда нужно их создать, - добавила Захарова.

- Мысли о провокации британских спецслужб пришли на ум сразу после того, как стало известно о происшествии и месте, где оно произошло, - говорит политолог Игорь Шатров. - 12 километров отделяют Солсбери от Портон-Дауна, в котором расположена секретная химическая лаборатория. Именно специалисты из этой лаборатории, по утверждению врачей клиники в Солсбери, вскоре прибыли к ним и моментально определили источник отравления. В совпадения верится с трудом. Правда, грубая работа спецслужб смущает. Можно было провести операцию элегантней что ли. Но на Западе сейчас особо не церемонятся с подготовкой доказательной базы и заметанием собственных следов, выдвигая против России обвинения. Главное, вбросить фейк в информационное пространство, а как объяснять, подумаем потом. Именно в такой логике обычно действуют провокаторы. На этот счет есть известная шутка про ложечку, которая нашлась, но осадок-то остался. Вот ради этого «осадка» негатива о России подобные авантюры и организуются. А также для того, чтобы впоследствии иметь повод для введения протекционистских и прочих мер нечестной конкуренции на мировых рынках.

ЕЩЁ МНЕНИЕ

- О деле Скрипалей доподлинно известно, что это - оперативная комбинация, известная в деятельности спецслужб под названием "Игра с пошаговым повышением ставок", - рассказал «КП» политолог Андрей Манойло. - В основе ее лежит стандартная американская схема операции информационной войны. Что и указывает на подлинных авторов этого дела.

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