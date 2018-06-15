Повышение НДС: почему сегодня?

СЕГОДНЯ 18:44 2018-06-15T18:49:48+03:00

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Есть такие действия правительства, которые никто не замечает. Но есть и то, что касается каждого из нас. Повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, всего на два процента, на первый взгляд ерунда, мелочь.

Но боюсь, что это мелочь для миллиардеров (да и то не уверен). А вот для пенсионера, или «работающего бедного» рост цен, который последует за повышением налога, окажется отнюдь не ерундой. А бизнес, торговля конечно же попытается переложить налоговый довесок на нас. Почему правительство идет на этот шаг? Ответ кажется очевидным: денег ни на что не хватает.

Но это кажущаяся очевидность. Во-первых, хочется спросить: а вчера что, хватало? Почему НДС не повышали в прошлые годы, когда был спад, а не какой-никакой рост, как сегодня? Когда нефть была в полтора раза дешевле, когда… В общем, когда все было не очень - не повышали. Когда все стало отлично, как нам объясняли еще два месяца назад, - повышают. А ведь в бедные годы нам почему-то хватило и на Олимпиаду, и на подготовку нынешнего чемпионата мира по футболу.

Сегодня же деньги, на самом-то деле, у страны есть. Удивительный факт: из-за высоких цен на нефть и нового валютного курса у бюджета образовался прибыток в… почти 2 триллиона рублей! Как вы думаете, куда их направили? На повышение пенсий? На развитие образования и здравоохранения? На инвестиции в высокотехнологичное производство? Как бы не так. Их почти полностью направили в… Правильно. В кубышку. Отложили на черный день. И денег опять нет. Понятно, чем вкладываться в развитие, проще повысить НДС. Тем более, что это самый гарантированно собираемый налог в стране.

ВЗГЛЯД БИЗНЕСА

Борис Титов, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей:

"Повышение НДС - это удар по перерабатывающей промышленности, да и вообще по всей внутренней экономике страны. Простая цепочка причин и следствий: инвестиции – расширение производства – новые рабочие места – хорошие зарплаты. Но в современной России невыгодно производить: общие издержки компаний растут, рентабельность падает. В 2012-2014 гг. рентабельность активов предприятий в России значительно снижалась (с 5,1% до 2,0%). В 2015-2016 гг. произошло восстановление, которое, однако, сменилось падением в январе-июне 2017 года. Суммарная налоговая нагрузка на бизнес (47,4%) в России на 7,2 процентных пункта выше, чем в среднем по миру. А по налоговой нагрузке на фонд оплаты труда наша страна в 2,2 раза превышает среднемировой показатель.

Вспомним, что из-за избыточного административного давления в нашей стране почти вчетверо выше расходы на уплату так называемых неналоговых платежей. В результате, в развитых и успешных развивающихся экономиках у предприятий после уплаты всего, что причитается государству, остается гораздо больше средств, которые можно вкладывать в расширение производства, чем у нас. Но вместо того, чтобы менять это положение дел, правительство повышает НДС. Нынешняя налоговая политика в России препятствует развитию производств и созданию новых рабочих мест. Она настроена исключительно на изъятие средств из экономики в пользу бюджета, а не на ее развитие. Образно говоря, вместо того, чтобы оставлять картошку на семена, мы съедаем ее всю прямо сейчас. Потому что кушать очень хочется".