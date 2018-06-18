От Крыма до Балтики, от Афгана до Сирии

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-15T19:59:15+03:00

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О задачах службы «КП» рассказал замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.

- Почему именно 18 июня считается датой рождения ВОСО?

- Истоки - в издании Петром Первым «Устава воинского» 30 марта 1716 года. Вводилась должность «генерал-вагенмейстера» или «обозного». Что возлагалось на квартирмейстеров — от ротного фурьера до генерал-квартирмейстера при главнокомандующем? Изучение театров военных действий, организация размещения и передвижения войск.

В 1851-м разработали первые руководства о перевозке войск по железной дороге. Прошла крупномасштабная передислокация войск из Петербурга в Москву .

Но датой своего рождения служба военных сообщений считает приказ Военного министра генерал-адъютанта Дмитрия Милютина № 183. 18 июня 1868 года был учрежден Комитет по передвижению войск железными дорогами и водою и аппарат заведующих передвижением войск на транспорте и наблюдающих за отправлением войск.

Погрузка царского автомобиля в поезд, Смоленск 1912 г. Фото МО РФ

- Как появилось это название?

- Исстари пути, используемые в интересах войск, назывались «военными сообщениями». В 1812 году за передвижения войск на театре военных действий отвечали директор военных сообщений и генерал-вагенмейстер. А орган, выполнявший эти задачи, и стал называться Службой ВОСО. В России она возникла раньше, чем в Англии, Франции и Германии.

- Как менялась роль Службы ВОСО во время войн?

- Крымская война 1853-1856 годов наглядно показала необходимость железных дорог для обороны. С годами были введены должности заведующих передвижением войск на железнодорожных линиях и водных путях сообщения. А в 1912 году появились и коменданты железнодорожных участков.

Сборы командного состава органов ВОСО МВО. Фото МО РФ

- Что изменилось после Октябрьской революции?

- В Петрограде образовали Высший Военный Совет. Его приказом № 2 были расформированы все органы военного управления царской армии - за исключением Управления начальника военных сообщений. 5 марта 1918-го, день издания этого приказа, стало датой формирования центрального органа военных сообщений РККА. А 2 сентября того же года было создано Центральное управление военных сообщений (ЦУП ВОСО).

- И как показала себя Служба ВОСО в те годы?

- Объем воинских перевозок по железным дорогам за годы Гражданской войны составил 33 454 оперативных и 6679 снабженческих поездов. Было перевезено 24,5 млн человек и 2,5 млн лошадей.

- Через 20 лет другая война - Великая Отечественная...

- На контроле органов военных сообщений только по централизованному плану одновременно находилось до 1,7 тыс. оперативных эшелонов и до 12 тыс. транспортов! Общий объем воинских железнодорожных перевозок за годы войны составил 442,2 тыс. поездов (19714,5 тыс. вагонов). Военно-санитарные поезда доставили более 5 млн раненых и больных. По воде было перевезено более 4 млн бойцов и командиров, 212 тыс. лошадей, сотни тысяч единиц боевой техники.

За мужество и храбрость около 7 тысяч офицеров Службы военных сообщений были награждены орденами и медалями.

- Какие задачи Служба ВОСО решала в послевоенные годы?

- В 1979-1989 годах ВОСО обеспечивала перевозку войск в Афганистан, а затем их вывод. Позже только из Западной группы войск (Германия) железнодорожным и морским транспортом было вывезено 6 армий. 22 дивизии, 47 бригад, 42 отдельных полка общей численностью более 500 тысяч человек! Плюс - 123 629 единиц техники и вооружения, около 3 млн тонн матсредств.

В 1994-1997 Служба обеспечивала операцию по разоружению незаконных вооруженных формирований в Чечне. Было перевезено 209 воинских эшелонов.

Погрузка воинского эшелона. Фото МО РФ

- Каковы масштабы «зоны ответственности» ВОСО?

- Протяженность такова - 86 тыс. км железных дорог, 101 тыс. км внутренних водных путей, 639 тыс. км воздушных трасс. Более 468 тыс. км из них являются международными. В составе реч.флота - более 9 тыс. судов различного типа общей грузоподъемностью более 11 млн. тонн.

В составе реч.флота - более 9 тыс. судов различного типа общей грузоподъемностью более 11 млн. тонн. Фото МО РФ

- Как Служба ВОСО обеспечивает группировку наших войск в Сирии?

- Это крупнейшая в новейшей истории логистическая операция. По характеру, объемам переброски, по удаленности российской группировки войск и с учетом ряда факторов экономического характера она была уникальна. Зарубежные аналитики назвали ее «Сирийским экспрессом». Ежемесячный объем грузов - десятки тысяч тонн. В годы Великой Отечественной в самых напряженных боях дивизия расходовала около 200 тонн боеприпасов и других запасов в сутки. Можете сами сравнить масштабы работы ВОСО.