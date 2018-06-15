Победитель в ядерной войне умрет от голода

СЕГОДНЯ 20:00 2018-06-15T20:02:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Что отделает наш хрупкий мир от Третьей мировой войны? Маленький пустяк - перспектива гарантированного взаимного уничтожения. Эта доктрина времен холодной войны гласит, что применение противниками ядерного оружия автоматически приведет к уничтожению, как государства-агрессора, так и его соперника, да и всех остальных стран на Земном шаре. А поэтому победа в ядерной войне принципиально не возможна.

А не начать ли нам маленькую победоносную Третью мировую войну?

Однако, Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета и его коллега Дэвид Денкенбергер из Университета Теннесси задумались: страны-члены ядерного клуба обладают в общей сложности 15 000 ядерных боеголовок. Этого хватит, что уничтожить планету несколько раз. Не многовато ли этого для ядерного сдерживания? На производство, обслуживание и утилизацию атомного оружия тратятся безумные деньги. А каким же должен быть минимальный порог ядерного сдерживания? Иными словами, сколько ядерных боеголовок должны иметь сверхдержавы, чтобы применение оружия стало самоубийственным для нападающей стороны, даже в том случае, если за атакой не последует удар возмездия? То есть агрессор будет уничтожен не с помощью бомб, а в результате наступления ядерной зимы.

Несмотря на программу сокращения ядерных вооружений главные игроки - США и Россия, имеют приблизительно по 7000 ядерных боеголовок. Ученые просчитали 3 сценария развития событий: если та или иная сторона в одностороннем порядке использует все 7 тысяч боеголовок; 1 тысячу; или только всего 100 зарядов.

Здравствуй, дедушка Армагеддон!

Единственный реальный опыт применения ядерного оружия, на основе которого можно строить различные математические модели, это бомбардировка американцами Хиросимы и Нагасаки (в первом случае погибло около 150 тысяч человек, в втором - 60-80 тысяч). Однако современные ядерные бомбы значительно мощнее. Например, американская термоядерная бомба B41 обладала тротиловым эквивалентом 25 мегатонн, а наша Царь-бомба по прозвищу «Кузькина мать» - 50 мегатонн. Для сравнения, мощность заряда, уничтожившего Хиросиму всего 15 килотонн. Поэтому сегодня использование даже незначительной части накопленного ядерного арсенала приведет к фатальным последствиям. К тому же число жертв многократно возрастет из-за более высокого уровня урбанизации - большинство населения теперь сосредоточено в городах и представляют великолепную мишень в отличие от сельских жителей, разбросанных по деревням и весям.

Пирс и Денкенбергер подсчитали, что в случае удара 100 современных ядерных боеголовок по городам самой густонаселенной стране мира - по Китаю, погибнут 34 миллиона человек. Это 2,5 процента населения страны.

А что же страна-агрессор? Допустим, условный противник не смог ответить, но какой ущерб нападавшей стороне нанесет ядерная зима? Методы компьютерного моделирования показали, что в случае использования сверхдержавой всего своего ядерного арсенала триллионы тонн пыли и сажи от горящих городов на 1-2 недели плотным облаком окутают Землю. При этом поверхности Земли смогут достигнуть только несколько процентов солнечных лучей. Температура опустится до -15... -25 °С. Но если агрессор рассчитывает пересидеть эти две недели, а затем откупоривать шампанское, празднуя победу, то он глубоко заблуждается. На планете начнутся глобальные климатические изменения. Средние летние температуры снизятся на 10-20 градусов. Заморозки в июле-августе станут обычным делом для средних широт. Урожай не будет успевать созревать и на планете начнется невиданный голод.

Победителя убьет Великий голод

По оценкам исследователей, в случае если США обрушат на соперника все 7 тысяч своих атомных бомб, то в результате ядерной зимы от голода в первый год умрет 5 миллионов американцев. Применение 1000 бомб по противнику будет означать гибель 140 тысяч собственных жителей. И это не считая многочисленных потерь от онкологических болезней, их число взрывным образом вырастет даже в странах не затронутых ядерной атакой.

Впрочем, для наступления Армагеддона не обязательно расчехлять свое оружие сверхдержавам. Даже локальный конфликт между Индией и Пакистаном в ходе которого будет использовано 50 бомб аналогичных «Малышу», взорванного над Хиросимой, обернется глобальными потрясениями для всего человечества. Расчеты показывают, что из-за дыма и гари Земля будет получать на 20 процентов солнечного света меньше, количество осадков сократится на 19%. Температура на планете упадет ниже, чем в эпоху малого Ледникового минимума, длившегося с ХIV по XIX века. В результате производство продовольствия сократится в США и Китае на 20% в первые 4 года, и на 10% в последующие 10 лет.

Картину апокалипсиса представить достаточно легко, поскольку климат будет напоминать 1816 год, который вошел в историю, как год без лета. Тогда причиной катаклизма в Европе и Северной Америке стало катастрофическое извержение вулкана Тамбора в Индонезии. Он выбросил в атмосферу 150 кубических километров пепла, что вызвало эффект вулканической зимы. Летом в Америке и Европе каждый месяц выпадал снег, холод привел к небывалому неурожаю. Цены на хлеб подскочили в 10 раз, разразился жестокий голод.

- Наше исследование показало, что каждой ядерной державе 100 боеголовок более, чем достаточно, для обеспечения ядерного сдерживания, - утверждает Джошуа Пирс. - Применение бОльшего количества атомного оружия страной-агрессором нанесло бы неприемлемый ущерб собственному обществу. Содержание США и Россией такого огромного ядерного арсенала не рационально с точки зрения национальной безопасности и ложится тяжелым и бессмысленным бременем на экономику.