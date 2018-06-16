2018-06-16T00:46:35+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Тест «КП»: Что вы знаете о Чемпионате мира по футболу?

14 июня в России стартовал Чемпионат мира по футболу. Мы решили проверить, помнят ли наши читатели самые интересные случаи из истории прошлых турниров
Дмитрий КОЗУРОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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1Чемпионаты мира по футболу еще называют словом «мундиаль». Откуда оно взялось?

Правильный ответ:Mundo — достаточно узнаваемый и употребимый корень в испанском языке.

2ЧМ-1950 принимала Бразилия. Все европейские команды добирались туда самолетом, и только итальянцы предпочли потерять время отправиться в Южную Америку морем. Почему?

Правильный ответ:Это трагичная, но красивая история. 4 мая 1949 самолет с футболистами и тренерами «Торино» потерпел крушение, все, кто был на борту, погибли. К тому моменту команда лидировала в чемпионате страны, до конца которого оставалось четыре тура. Соперники из уважения выпускали против дублеров «Торино» молодежь, и футболисты стали чемпионами Италии посмертно.

3Деян Станкович за свою карьеру успел принять участие в трех мундиалях. А за сколько команд он играл?

Правильный ответ:По биографии Станковича можно изучать историю Восточной Европы. В 1998 году полузащитник приехал на Чемпионат мира в составе команды Югославии. На ЧМ-2006 играла уже сборная Сербии и Черногории, а к 2010 и она разделилась на Сербию, цвета которой защищал Станкович, и Черногорию, которая на мундиаль не прошла.

4Вскоре после чемпионата 2006 года игрок сборной Италии Марко Матерацци выпустил книгу. Как она называется?

Правильный ответ:В финале первенства встречались Италия и Франция. Дополнительное время подходило к концу, а на табло горели цифры 1:1. Вдруг лидер французов Зинеддин Зидан бьет в грудь защитника итальянцев Матерации. Судья удаляет с поля Зидана, Франция проигрывает по пенальти, Италия — чемпион. Ушлый защитник долго не признавался, что сказал Зидану.

5Некоторые вратари целуют на удачу штанги. А что перед каждым матчем ЧМ-1998 целовал защитник сборной Франции Лоран Блан?

Правильный ответ:Такая вот традиция у них была у Лорана Блана и голкипера Фабьена Бартеза. Сработало — французы пропустили на том чемпионате всего два гола в семи матчах.

6Хватит о заграничных звездах. Какое лучшее достижение на чемпионатах мира сборной СССР?

Правильный ответ:Поколение Льва Яшина, Йожефа Сабо и Валентина Иванова дошло в 1966 до полуфинала, обыграв по пути Италию, Венгрию и Чили.

7На чемпионате 1938 года Бразилия обыграла Польшу с нетипичным для футбола счетом 6:5. Благодаря этому матчу в историю вошли два игрока: бразилец Леонидас и поляк Вилимовски. А чем они прославились?

Правильный ответ:Веселый был футбол в те времена!

8Страсти на футбольном поле иногда перерастают в нечто большее. Однажды из-за одного проигранного на Чемпионате мира матче развязался настоящий военный конфликт. Кто с кем воевал?

Правильный ответ:В 1969 году Сальвадор и Гондурас играли за право участия в финальной части чемпионата. Беспорядки начались во время первого матча, после ответного жители Сан-Сальвадора избили гондурасских игроков и болельщиков, а в Гондурасе начали нападать на соседских дипломатов. Так разгорелся полноценный вооруженный конфликт, унесший жизни шести тысяч человек.

9Трофей Кубок мира в его нынешнем виде вручается с 1970 года. До этого победителей ЧМ награждали Кубком Жюля Риме. А где он сейчас?

Правильный ответ:Бразилия действительно получила трофей навсегда после победы на турнире 1970 года. Но через 13 лет статуэтку украли из офиса Бразильской федерации футбола, и большее ее никто не видел.

10Сборная Северной Кореи слабо выступила на Чемпионате мира 2010: проиграла три матча с общим счетом 1:12. Что стало с тренером команды после возвращения домой?

Правильный ответ:Порядки в Северной Кореи, конечно, суровые, но к стенке Чон Хон Кима не поставили. Его исключили из Трудовой партии Кореи и приговорили к принудительным работам на стройке.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Наверно, вы больше по хоккею.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы знаете, что есть такой вид спорта футбол, и что там нужно забивать голы.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вам интереснее смотреть красивую игру, чем следить за статистикой.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы болельщик со стажем. Помните многое, но не все.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы — энциклопедия футбола. Настолько хорошо знаете историю, что, наверно, уже и будущее можете предсказывать.
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