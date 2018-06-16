В Тимирязевской академии появилась собственная мельница

СЕГОДНЯ 01:40 2018-06-16T01:46:46+03:00

Впервые за 20 лет преподаватели и студенты технологического факультета получили современный мукомольный агрегат

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В Тимирязевской академии – долгожданное пополнение: главный аграрный вуз России обзавелся собственной мельницей. Впервые за 20 лет преподаватели и студенты технологического факультета получили в свое распоряжение современный мукомольный агрегат. Новенькая мельница «Мельник 100 люкс» прибыла из Барнаула и уже начала свою работу: на ней смололи первую партию зерна тритикале – гибрида ржи и пшеницы.

По словам и.о. заведующего кафедрой Марата Бегеулова, мельница в академии появилась благодаря внимательному отношению к модернизации материально-производственной базы техфака руководства вуза и лично ректора академии Галины Золиной.

Мельница способна давать по 100 килограммов муки в час. Фото: timacad.ru

Тимирязевцы не зря остановили свой выбор на агрегате отечественного производства. Хотя размеры мельницы достаточно компактны, и она занимает совсем немного места, машина отличается высокой производительностью и способна давать по 100 килограммов муки в час.

Такой мощности вполне достаточно, чтобы студенты технологического факультета освоили выпуск муки из ржи, пшеницы и тритикале. В планах учащихся и преподавателей техфака – выпекать из собственной муки хлебобулочные изделия по собственным рецептам.