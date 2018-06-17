«Готова была к гарему»: Сати Казанова рассказала о романе с женатым миллиардером

СЕГОДНЯ 00:45 2018-06-17T01:07:41+03:00

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Сати Казанова в октябре прошлого года вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. К своему счастью 35-летняя экс-солистка группы «Фабрика» шла долго: несколько лет певица состояла в отношениях с состоятельным мужчиной. В 2011 году богатый покровитель подарил Сати роскошную трехкомнатную квартиру в элитном доме, расположенном рядом с «Мосфильмом», которую он обставил эксклюзивной мебелью от Versace. Имя возлюбленного Сати не называла - лишь говорила, что он живет за границей и в Москве бывает наездами. Однако СМИ быстро вычислили, что покровителем Сати стал казахский миллиардер Тимур Кулибаев. Его состояние Forbes оценивает в 3 млрд. долларов.

О том, почему она рассталась с богатым поклонником, Казанова рассказала в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В юности звезда сцены была уверена, что мужчины просто обязаны осыпать ее деньгами и делать дорогие подарки за ее красоту. По словам Сати, ее избранник был женат, но она так сильно влюбилась, что долго терпела статус любовницы и даже была готова стать его младшей женой. «Готова была к гарему», - признается артистка сегодня.

- Я не могу сказать его имя, так как он был женат, да и сейчас в браке. Однако я очень любила этого человека, даже планировала родить ему ребенка, - рассказала артистка. - С ним я была, как нежный цветок. Он дарил мне бриллианты, потом приобрел машину. Через полтора года подарил мне квартиру, я была так ему благодарна! Думаю, его супруга догадывалась обо всем происходящем, ведь у таких влиятельных людей всегда есть кто-то на стороне.

Сати откровенно рассказала о том, как влюбилась в богатого покровителя.Фото: кадр видео.

По словам Сати, ее родители знали об этом романе и не одобряли поведения дочери.

- Мама говорила мне: "Его жена обо всем узнает и «закажет» тебя!", - вспоминает певица.

Как призналась артистка, до нее всегда доходили слухи, что у ее мужчины есть и другие любовницы. Они расстались после того, как другая женщина родила миллиардеру внебрачного сына.

- Помню, как я пришла к нему домой, а там на столе лежала газета, в которой рассказывалось про его тайный роман. Я спросила прямо: «Правда ли это?» Он подтвердил, что правда. Понимаешь, одно дело догадываться, что к нему самолетами летают модели, а другое знать наверняка. В итоге мы расстались, - рассказала Казанова.

По словам певицы, она все равно благодарна этому человеку, ведь он открыл для нее совсем другую жизнь. Благодаря встрече с ним она бросила курить, совсем перестала употреблять алкоголь, забросила светские тусовки и занялась йогой.

- Он мне сказал: «Малыш, у тебя искривленный позвоночник, тебе бы йогой заняться! С тех пор прошло 14 лет, мужчины в моей жизни приходят и уходят, а йога остается, - смеется певица.