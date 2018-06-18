Россия — Египет 19 июня 2018: Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу
Прогноз на матч: Россия — Египет - 1:1 (результативная ничья).
Результат этого матча зависит от того, сможет ли принять участие в нем один из лучших игроков мира Мохамед Салах. И если - да, то в каком состоянии будет египетский нападающий, пропустивший почти всю подготовку к ЧМ-2018.
Россия и Египет оспаривают вторую путевку от группы «А» в плей-офф чемпионата мира. Первая с высокой долей вероятности достанется Уругваю. В первом туре российская сборная разгромила Саудовскую Аравию – 5:0, Египет уступил на последних минутах уругвайцам – 0:1. И турнирная ситуация сложилась таким образом, что ничья скорее всего будет результатом в пользу России. В ситуации, когда и та и другая команды предпочитают играть от обороны, это может оказаться ключевым фактором.
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Букмекеры больше верят в Россию в этом матче. Ставки на победу хозяев турнира принимаются примерно с коэффициентом 2,2, на ничью — 3.1, на победа Египта — 3.6. Самым вероятным исходом букмекерские конторы считают либо ничью 1:1, либо минимальную победу сборной России – 1:0.
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