2018-06-18T16:28:06+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Россия — Египет 19 июня 2018: Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу

Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу сборная России — сборная Египта. Встреча состоится 19 июня 2018 года в 21:00 в Санкт-Петербурге на арене «Санкт-Петербург»
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Второй игрой российской сборной на домашнем чемпионате станет поединок против команды Египта.Второй игрой российской сборной на домашнем чемпионате станет поединок против команды Египта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прогноз на матч: РоссияЕгипет - 1:1 (результативная ничья).

Результат этого матча зависит от того, сможет ли принять участие в нем один из лучших игроков мира Мохамед Салах. И если - да, то в каком состоянии будет египетский нападающий, пропустивший почти всю подготовку к ЧМ-2018.

Россия и Египет оспаривают вторую путевку от группы «А» в плей-офф чемпионата мира. Первая с высокой долей вероятности достанется Уругваю. В первом туре российская сборная разгромила Саудовскую Аравию – 5:0, Египет уступил на последних минутах уругвайцам – 0:1. И турнирная ситуация сложилась таким образом, что ничья скорее всего будет результатом в пользу России. В ситуации, когда и та и другая команды предпочитают играть от обороны, это может оказаться ключевым фактором.

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Букмекеры больше верят в Россию в этом матче. Ставки на победу хозяев турнира принимаются примерно с коэффициентом 2,2, на ничью — 3.1, на победа Египта — 3.6. Самым вероятным исходом букмекерские конторы считают либо ничью 1:1, либо минимальную победу сборной России – 1:0.

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